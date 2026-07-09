Во Львове толпа разбила окна в автобусе ТЦК Фото: СОЦСЕТИ.

В столице Западной Украины, городе Львове, вчерашним вечером случился небольшой бунт. Естественно, по поводу действий ТЦК и полиции. Совместный патруль решил задержать прохожего, мужчину 1996 года рождения (первоначально сообщалось, что это был не 30-летний мужчина, а 20-летний парень). Тот, не будь дурак, начал отчаянно сопротивляться и призывать на помощь.

И помощь пришла… Сначала десяток молодых парней, потом еще и еще. В результате вокруг ТЦКшников собрались несколько десятков молодых людей обоего пола. А некоторые говорят, что их было даже больше сотни. Автомобиль ТЦК окружила плотная толпа, скандирующая: « Ганьба! Ганьба!» То есть, говоря по-русски, «Позор». Это традиционный клич украинской толпы, начиная еще с первого майдана. Но только скандированием собравшиеся протестующие не ограничились. Они побили все стекла в машине ТЦКшников, а потом раскачали ее и перевернули. Заодно по пути и самих людоловов отлупили. Полиции пришлось даже применить оружие (правда, в воздух), чтобы как-то утихомирить толпу и заставит людей разойтись. Это был самый значительный до сих пор из спонтанных бунтов на Западной Украине.

- Ни Бандера, ни мова, как видим, не спасают от реальной повестки. Даже во Львове, где война вообще не чувствуется, - написал по этому поводу бандеровец Юрий Романенко, разыскиваемый в России за призывы убивать российских журналистов. – Это, кстати, тревожные знаки для власти. Молодежь радикализируется, и пустая коммуникация насчет «будем стоять, сколько надо» не работает. А по-другому не умеют.

Напомним, около месяца назад в украинской столице, в киевском районе Троещина произошло также нечто подобное. Опять «бусик» ТЦК, попытка отлова жертвы на мобилизацию, и несколько десятков человек из числа местных жителей, которые моментально сорганизовались, чтобы дать отпор «охотникам-людоловам» из ТЦК и спасти обычного прохожего.

Местное начальство во Львове уже пообещало разобраться в инциденте и провести расследование действий ТЦКшников. В Киеве же весь скандал притушили и спустили на тормозах. В том, что ТЦКшников вместе с полицаями и в этом случае признают виновными, сомневаются даже самые лояльные к режиму Зеленского люди.

Впрочем, полагать, что из этой формы протеста родится что-то боле серьезное, пока нет никаких оснований. Эти акции спонтанные, они имеют вид «борьбы за справедливость» в каком-то конкретном локальном месте. А поскольку сама Украина разобщена, жители одного региона не приходят на помощь населению в других. Более того, те же львовяне считают харьковчан украинцами второго сорта и оправдывают жестокость ТЦК по отношению к украинцам из восточных регионов страны, полагая себя элитой, которой мобилизация касаться не должна. Потерпев поражение во Львове, те же ТЦКшники компенсируют свою неудачу в Ивано-Франковске или Хмельницком, Кривом Роге, Полтаве и т.д.

А самое главное – эти акции борьбы против произвола ТЦК проводят безоружные люди, реагируя на конкретный случай, по их мнению, несправедливости, а не выступая против мобилизации ТЦК, как системного явления. Если бы они пытались уничтожить «людоловов», это была бы совсем другая история. Но пока что все заканчивается отдельными случаями перемог населения при тотальном успехе ТЦК. Которые получили приказ действовать максимально жестко и на устрашение. Что у них вполне себе получается.

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