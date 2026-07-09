Российские дроны становятся неуязвимы для противника

Фото: Министерство обороны РФ.

Военнослужащие расчета барражирующего боеприпаса «Ланцет» соединения войск беспилотных систем (БпС) группировки войск «Центр» в ходе боевой работы на Добропольском направлении в режиме свободной охоты уничтожили около 20 единиц военной техники формирований ВСУ.

В режиме свободной охоты операторы «Ланцетов» поражают наиболее важные цели, используя данные разведывательных БПЛА «ZALA» в которые интегрирован програмно- аппаратный комплекс ИРРА на базе алгоритмов машинного зрения.

Беспилотники ВС РФ становятся неуязвимы для противника

Обработка информации от камеры и тепловизора ведется без участия оператора. Он получает только изображение обнаруженной боевой техники.

На кадрах Минобороны России можно увидеть, как «ZALA» демонстрирует оператору выгрузку с бронемашин личного состава ВСУ. Через минуту туда уже летит «Ланцет».

Комментирует кадры командир подразделения Борис Митрофанов: «Расчеты «ZALA» находят даже хорошо замаскированную боевую технику САУ «Богдана», попадаются и РСЗО противника. За последние две недели уничтожены две САУ, бронемашины с личным составом и танк Т-62».

После обнаружения и классификации объекта барражирующий боеприпас «Ланцет» в полуавтоматическом режиме наводится на цель и поражает ее с высокой точностью. Даже если связь будет прервана системами РЭБ противника, то машинное зрение «Ланцета» все равно приведет боеприпас точно к цели. Такой дрон становится неуязвим для систем РЭБ противника.

Отметим, что российские операторы все чаще используют автономные беспилотники с искусственным интеллектом. Таким ударным дронам не требуется постоянная связь с оператором, чтобы выбрать, захватить, удержать и атаковать цель.

Для атаки современному БПЛА с боевой частью нужна только камера и компьютер с картотекой военных целей.