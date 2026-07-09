Песков назвал заблуждением позицию Вашингтона - будто эскалация и военное давление на Россию «могут ускорить» мирное урегулирование

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков провел брифинг для российских и иностранных СМИ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Дмитрий Сергеевич, вчера Трамп на встрече с Зеленским заявил, что удары по российской инфраструктуре - это эскалация, которая поможет закончить боевые действия. Рубио говорил об обсуждении возможности Украины наносить удары вглубь России, чтобы Россия видела, как сложно защищать свое воздушное пространство. По мнению Кремля, как после таких заявлений можно относиться к заявлениям нынешней администрации США о желании наладить диалог? И видит ли Кремль в этом курс на эскалацию?

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS.

- Нет, не видим, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в четверг, 9 июля, на вопросы журналистов. - Скорее, мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома.

Заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования.

Это ошибочное суждение.

Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что чем больше украинский режим, киевский режим будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности.

Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени… Мы не можем точно сказать - в какой… Но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону.

Поэтому нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Трамп после разговора с Зеленским заявлял, что собирается позвонить Путину. Есть ли уже понимание, когда может состояться такой разговор?

Песков:

- Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил.

Президент Путин всегда рад пообщаться. У них действительно конструктивный диалог, несмотря на определенные расхождения, которые могут иметь место… О которых мы с вами говорили в первом вопросе.

Пока никто не звонил. Президент Путин открыт к диалогу.

Вопрос:

- Есть ли у Кремля какая-то позиция по поводу заявления Трампа о передаче лицензии Украины на системы Patriot? И также Трамп вчера заявлял, что США могут обеспечить закрытие неба над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности. Есть ли какая-то позиция на этот счет тоже?

Песков:

- Это новое заявление. Ранее таких заявлений не было. Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба.

В любом случае речь будет идти о том, что вооруженные силы стран НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего (в том числе. - А.Г.) осуществляется Специальная военная операция. Это нужно понимать.

Поэтому, конечно, это еще предстоит осмыслить.

Осмыслить, насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан и тому подобное.

Что касается Patriot, то да, это очевидный факт, Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки военных технологий на Украину.

Это - действительно, мы это знаем.

Мы не носим розовые очки. Это прекрасно знает президент Путин. Но вместе с тем некая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов.

Вместе с тем все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс.

Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним. Мы его приветствуем… И - надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана, настанет черед и возобновления их усилий на украинском направлении.

Вопрос:

- Кремль уже ознакомился с высказываниями Трампа и Рубио на саммите НАТО в Анкаре. Как подобного рода высказывания могут отразиться на дальнейшем переговорном процессе между Россией и США, на дальнейших контактах Путина и Трампа?

Песков:

- У нас есть расхождение в позиции. Я вот в предыдущем ответе как раз говорил о некоем дуализме в позиции Соединенных Штатов.

То есть, с одной стороны, они продолжают поставлять вооружение… Но, в отличие от остальных стран, которые замешаны в этом конфликте, все-таки США сохраняют приверженность и сохраняют попытки как-то способствовать мирному процессу.

Сквозь призму вот такого отношения мы и расцениваем все заявления.

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