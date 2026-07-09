Фото: Минобороны РФ.
Министерство обороны России подробно сообщило о результатах действий подразделений Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации за прошедшие сутки. По данным ведомства, украинская сторона понесла значительные потери.
Группировки российских войск «Север», «Запад», «Южная», «Центр», «Восток» и «Днепр» нейтрализовали, соответственно, более 170, 210, 175, 325, 450 и 55 украинских боевиков. Общие потери ВСУ оцениваются в 1385 военнослужащих, с учетом иностранных наемников.
Кроме того, украинские войска лишились 17 единиц бронетехники (включая американский М113), семи артиллерийских орудий, одной реактивной системы залпового огня «Град», шести роботизированных комплексов и свыше 70 единиц автомобильной техники.
Продолжается ликвидация разрозненных украинских формирований. В районе Красного Лимана подразделения 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии завершают уничтожение 60-й механизированной бригады и 120-й бригады территориальной обороны.
Ударными средствами, включая армейскую авиацию, беспилотники, ракеты и артиллерию, были поражены логистические узлы, объекты топливно-энергетического и транспортного секторов ВСУ, а также склады с топливом и дронами. Отмечается также ликвидация скоплений противника в 142 районах.
Силы противовоздушной обороны за сутки сбили девять управляемых авиабомб и 468 украинских ударных дронов ВСУ самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 9 июля 2026 г. уничтожены:
673 - самолета.
284 - вертолета.
177 674 - дрона.
665 - ЗРК.
30 087 - танков и бронемашин.
1 756 - РСЗО.
35 698 - орудий.
66 042 - единиц спецтехники.