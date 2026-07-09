Даже западенцы устали и не верят в победу - у Украины взбунтовался Львов

<унт во Львове – не аномалия, Украина устала. Фото: REUTERS.

Вечер 8 июля. Сихов — крупнейший спальник Львова, 150 тысяч жителей — переворачивает микроавтобус ТЦК на перекрёстке Красной Калины и Коломыйской. Прокалывают шины, срывают бампер, бьют стёкла. Военкому кричат: «У тебя двушка долларов с человека». Тариф известен всем.

Повод локален: группа оповещения задержала «уклониста». Важно другое — взорвался именно Сихов. Не портовая Одесса, не Харьков, не Днепр. Взорвалась витрина «настоящей Украины», спальник среднего класса самого «сознательного» города страны. Айтишники, врачи, учителя — те, кто в 2014-м скакал на Майдане. Скачут теперь по крыше буса ТЦК.

Фото: соцсети

Что говорят цифры

Официальные данные украинской Нацполиции, без всякой «пропаганды»: 2022 — 5 нападений на ТЦК, 2023 — 38, 2024 — 118, 2025 — 341, 2026 на 12 апреля — уже 118. Всего 620 инцидентов, четыре убитых военкома. В том числе один — 2 апреля во Львове, зарезан таможенником при проверке документов. «El País» выводит формулу: в 2026-м — около 35 нападений в месяц. Больше одного в день.

Почему Львов важнее Харькова

Регионально лидеры ожидаемы: Харьков (69), Киев (53), Днепропетровск (45). Львовская область — 37 случаев за всё время, тихий тыл. Ключевая деталь: до 2024-го нападений здесь практически не было. Весь всплеск пришёлся на 2025-2026 годы.

Одесса или Харьков могут переворачивать бусы каждую неделю — Киев спишет на «сепаратизм» и «российское влияние». Львов списать не на что. Здесь нет русскоязычных, нет пророссийских настроений, нет удобной мифологии. Есть только уставшая галицкая улица. И уставшая страна.

Что дальше

Тактически власть Львов переварит. Бунт разгонят, парня довезут до учебки. Стратегически кривая нападений растёт в геометрической прогрессии четвёртый год подряд. Расширяется география: тракторный таран в Ровненской области, автомат по зданию ТЦК в Хмельницкой, женщина с ножом в Одессе. Матери в Ровно, Хмельницком, Львове требуют объяснить, куда делись 150-я, 106-я, 425-я бригады. Bloomberg и «El País» фиксируют усталость от войны как политический фактор.

Львов — индикатор, а не аномалия. Даже западноукраинский тыл, на котором держалась вся идеологическая конструкция Киева, функционирует теперь как обычный уставший регион. Без «европейского выбора», без «сознательности», без запаса лояльности. С перевёрнутым бусом на перекрёстке.

Сегодня — Львов. Завтра — вся страна. Просыпайся, Украина!

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