Производству Patriot на Украине предрекли печальное будущее. Фото: Anton Petrus/GettyImages

Как ни пытались союзники по НАТО на саммите в Турции перетащить Трампа в стан твердых сторонников Киева, президент США уклонился от конкретных обещаний поддержки Украины, сделало вывод агентство Bloomberg. На закрытой части встречи Дональд говорил в основном об Иране, и переключить его внимание на украинский конфликт европейским лидерам так и не удалось.

Как и ожидалось, глава Белого дома сообщил, что Штаты готовы продолжать продажу оружия союзникам по НАТО, которые затем смогут передавать его Украине. Но никаких новых мер помощи незалежной не обозначил.

В этом свете данное Трампом на встрече с Зеленским обещание передать лицензию на производство ракет ЗРК Patriot и «рассмотреть вопрос» о создании над Украиной бесполетной зоны может восприниматься как его импровизация, которая не обязательно получит продолжение.

Никаких новых мер помощи незалежной Трамп не обозначил Фото: REUTERS.

СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ ЛЮБОВЬ?

«НАТО, краеугольный камень обороны западных стран, сильно как никогда», - заявил генсек альянса Марк Рютте на саммите в Анкаре. Напряжение, которое возникло в первый день саммита из-за резких заявлений Трампа о Гренландии, которая должна принадлежать США, Испании и других союзниках, отказавшихся поддержать войну с Ираном, Рютте назвал «семейной ссорой», не более того.

А вот CNN дает другую версию событий: «Боялись, что Трамп вообще объявит о выходе Соединенных Штатов из НАТО». Странная «семейная ссора», участники которой внутренне уже готовы к окончательному разрыву.

Но оказалось, что «Трамп за кулисами был не таким напыщенным, как перед камерами», и, сидя за круглым столом с коллегами, не только не стал угрожать полным выходом Америки из альянса - ни разу не упомянул ни Гренландию, ни Испанию. А покидая саммит, вообще заявил, что там «царила невероятная любовь».

Но вот как долго продлится эта любовь, считает обозреватель CNN, вопрос открытый. И напоминал: три недели назад на саммите G7 во Франции Трамп восхвалял соглашение по Ирану, которое сейчас, по его словам, уже перестало действовать. «Это признак того, что результаты подобных дипломатических конференций часто оказываются недолговечными». Поэтому все, что говорит и делает нынешний президент США, может быть им в любой момент пересмотрено и переиграно.

Покидая саммит, Трамп заявил, что там «царила невероятная любовь». Но как долго продлится эта любовь? Фото: REUTERS.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЯНИ-ТОЛКАЙ

Возобновление ударов США по Ирану и его ответ по американским военным базам на Ближнем Востоке явно ставят под угрозу просчитанную стратегами Республиканской партии цель – к началу сентября опустить цены на бензин в Америке до приемлемых для избирателей 3 долларов за галлон. Иначе на промежуточных выборах в ноябре Трамп может сильно проиграть демократам.

И какое-то время глава Белого дома называл иранских лидеров «разумными» собеседниками на переговорах. Но после очередного обмена ударами они стали для него «подонками». А вскоре после этого он же заявил, что руководство Ирана «совсем недавно» связывалось с Белым домом и выразило желание заключить сделку. Какая-то политическая игра «тяни-толкай» получается.

Последовательность Трампа заключается в его непоследовательности. И все союзники пытаются после очередной его эскапады сделать вид, как и полагается культурному человеку по Чехову, что никакого соуса на скатерть он не вылил.

Война США с Ираном вспыхнула с новой силой Фото: REUTERS.

А что им еще остается, если все они находятся в абсолютной зависимости от старшего партнера? Прикрываться придуманной генсеком Рютте формулой о «семейной ссоре» и терпеть.

Терпел, как все видели, и Зеленский во время пресс-конференции, на которой Трамп назвал его «Путиным». И, главное, молчал, преданно глядя на американского президента, который высокомерно говорил о том, как в прошлом феврале он отчитывал украинского гостя, а теперь вот они опять поладили.

Не возражал Зеленский и два года назад, когда на юбилейном 75-м саммите НАТО тогдашний президент Байден также назвал его «Путиным». Стоял рядом и виду не подал, что его назвали именем его злейшего врага. Впрочем, и другие лидеры стран альянса сделали вид, что ничего странного не услышали. То есть они и при Байдене терпели, а при Трампе и подавно терпеть будут.

«ПОДАРОК УКРАИНЕ КАНЕТ В ЛЕТУ»

Сейчас в Киеве преподносят обещание президента США предоставить Украине лицензию на производство ракет к ЗРК Patriot как выдающуюся победу Зеленского. Сообщив об этом на встрече с ним, Трамп сказал, что это «круто» и что теперь «вы не сможете жаловаться, что мы не даем вам достаточно».

«Нет, это не круто, - пишет комментатор американского издания Responsible Statecraft.

- Это глупый и слабый способ выглядеть великодушным, когда ты знаешь, что а) украинцы не успеют их построить, чтобы это что-то изменило, и б) войну с Россией никогда не выиграть на поле боя. Это пустая трата ресурсов».

Издание ссылается на мнение Джорджа Биба, директора программы «Большая стратегия» Института Куинси: это «мало что даст для решения насущных проблем Украины в области противовоздушной обороны», поскольку незалежной «потребуется много месяцев, чтобы построить производственный объект. Но Россия нанесет удар по этому объекту, как только будет заложен первый камень, и, чтобы хоть как-то успеть завершить строительство, Украине придется передислоцировать многие существующие батареи Patriot с их нынешних позиций на новый объект».

Еще в прошлом месяце Responsible Statecraft предупреждало, что передача лицензии не уменьшит дефицит противовоздушной обороны Украины, но создаст значительные риски для американской нацбезопасности, поскольку конкурентам будет проще получить доступ к конфиденциальной информации о военных системах США.

Был ли в курсе всего этого Трамп, когда пообещал Зеленскому лицензию, задает вопрос издание. И отвечает: «Несомненно, в курсе в Пентагоне, и мы не удивимся, если этот подарок Украине постепенно канет в Лету, где ему и место»

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