Польша открыла второй фронт против Украины?: Там впервые собрали помощь для Российской армии!

Польский политик Толвиньский закупил партию аптечек для русских солдат. Фото: Krysja/Shutterstock/Fotodom

Выступил, как говорится «на все злотые». Свою манифестацию политик сопроводил теплыми словами. Выразил надежду, что переданные медикаменты нашим бойцам не понадобятся, однако заявил, что в случае необходимости они всегда смогут рассчитывать на поддержку со стороны его партии. Поругал правительство Польши, извинился за них перед Россией и Белоруссией. Обвинил варшавских политиканов в пособничестве бандеровцам. Напомнил, что не все жители Польши такие. В целом, грамотно прошелся по болевым точкам новейшей международной политики.

На Украине поднялся визг, на Польше тоже. Смысловой и мировоззренческий скандал вышел знатный. Хотя, по мнению западной медийной плутократии, партия является маргинальной. Они очень часто повторяют это на все лады на множестве сайтов. Пытаются в этом убедить. Хотя, маргиналы - это «Союз озеленителей Луны» или партия «Безъядерному миру – непорочное зачатие». А Front говорит здравые вещи. И это понимают многие, несмотря на наши старые исторические распри. Сам Кшиштоф Толвиньский ходит под статьей «за разжигание», получается, международная такая статья, очень удобная. Самое любопытное, что его обвинили в «шовинистических оскорблениях украинцев». В интернете применял активно выражение «бандеровская сволочь», еще весной 2022 года. Требовал не принимать украинских беженцев – «они притащат с собой войну с Россией». А осудили Кшиштофа три месяца назад, в апреле. Я когда это прочел, у меня чай пошел носом:

Лидер польской партии Front закупил в Белоруссии аптечки и передал их российской армии

Потому что в данный момент политик еще осужден на пять месяцев ограничения свободы и 30 часов общественно-полезной работы. Представляете, какая мохнатая рука у магната, отправившего Кшиштофа в Белоруссию с этой политической миссией?

Польская политика у меня не укладывалась в голове. Особенно после последних заявлений, лишений орденов украинских политиков... Это двустороннее мероприятие даже назвали «войной орденов». Началось с того, что Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» ВСУ почетное наименование «имени Героев Украинской повстанческой армии». То есть УПА, которая геноцидила поляков в Волыни и истребляла их по возможности все годы немецкой оккупации, во всех уголках региона. Вот за это президент Польши лишил Зеленского «Белого орла», высшего ордена страны. И я, например, от души поддерживаю его поступок. От украинских орденов отказался лидер правящей партии Ярослав Качиньский, бывший министр обороны, бывший министр иностранных дел и экс-спикер Сейма. В ответ, Кучма, Ющенко и Порошенко вернули полякам своих «Орлов». Не припомню таких дипломатических скандалов с орденами. Видать, наболело у всех. То есть, «идеи Кшиштофа живут и побеждают?». За что же его осудили?

Судя по это логической несуразице, идет процесс прозрения. Поляки осознали шизофреничность, затратность и обидную бессмыслицу в поддержке Украины и пытаются «гладенько соскочить с темы». Партия Front - тестер нарративов. Сказанное, может выстрелить медийно и политически по ряду причин. Самое главное – в Польше все чувствуют опасность дружбы с Украиной. И Польша в шаге от того, чтобы стать «стороной конфликта» со всеми неприятными вытекающими. Которые обычно заканчиваются разделом этой страны между соседями… Есть и «побочки».Санкции и СВО оказали серьезное влияние на обезжиривание жизни простых поляков и самой Польши, как государства. Прибыли – ноль, одни убытки. Украинские беженцы всех достали. Волынь тоже все хорошо помнят. Львов поляки, конечно же, забрать не смогут, но Волынь с родными могилками - запросто. Просто так там раздавали «карты поляка»?

ПС

Обратите внимание на некий лингвистический феномен. Кшиштоф говорит в видео по-польски, но ты его прекрасно понимаешь!