Анита Цой раскрыла свой диагноз на фоне слухов: певицу поддержали Лолита, Рудковская и Воробей

Анита Цой Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Певица Анита Цой впервые подробно прокомментировала слухи о своем здоровье после госпитализации в онкологический центр. Артистка призналась, что в последнее время все чаще получает слова поддержки от друзей и коллег, которые были уверены, что у нее обнаружили рак. Чтобы прекратить домыслы, исполнительница записала видеообращение и назвала свой настоящий диагноз. «Все чаще слышу от своих друзей и коллег слова сочувствия по поводу моего заболевания раком. Большое спасибо за заботу. Вот настоящая реальность, в которой я сейчас живу», — написала певица в подписи к опубликованному видео.

По словам Аниты, информация о тяжелом диагнозе не соответствует действительности. Она объяснила, что уже давно борется с заболеванием щитовидной железы. «Дорогие друзья, я еду на работу, читаю прессу и сама не верю своим глазам, что там написано. Умеют же раздуть из мухи слона у нас, это просто катастрофа. Для того, чтобы вы не переживали, не беспокоились, лучше услышать все из моих собственных уст. Сразу вас хочу успокоить: я не больна раком. Мое заболевание щитовидной железы называется болезнь Грейвса, рецидивный диффузный токсический зоб», — рассказала Цой.

Артистка уточнила, что из-за длительного течения болезни ей предстоит удалить щитовидную железу. Перед этим врачи назначили лечение радиоактивным йодом, из-за которого пациентам приходится находиться в специализированном отделении онкологического центра.

По словам певицы, информация о её тяжелом диагнозе не соответствует действительности. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Так как я уже давно живу с этим заболеванием, мне пришло время удалять щитовидную железу. Поэтому мне прописали процедуру — радиоактивный йод. Это облучение, но это не операция. Пьешь вот такую маленькую таблеточку этого радиоактивного йода.

Действительно помещают в отдельное помещение в онкоцентре. Действительно там лежишь до пяти дней. У всех по-разному происходит ситуация с перенесением данного лечения. У меня была достаточно сложная. Я действительно себя плохо очень чувствовала. Но я раком не болею», — подчеркнула певица.

Цой также рассказала, что лечение проходила еще несколько месяцев назад и сейчас уже чувствует себя хорошо. «Это у меня случилось уже давным-давно. То есть это было в апреле месяце. И сейчас я уже в норме. Не переживайте, все отлично. Вам всем спасибо за внимание, за заботу. Пресса чересчур заставила вас волноваться. Не волнуйтесь, все хорошо, я вас люблю», — обратилась артистка к поклонникам.

Под публикацией Аниту поддержали многие коллеги по шоу-бизнесу. Продюсер Яна Рудковская написала: «Аниточка, здоровья, все будет хорошо. Ты сильная. Ты справишься! Восхищаюсь всегда, обнимаю и всегда рядом». Певица Лолита также пожелала артистке скорейшего восстановления: «Моя малышка! Все вылечится быстро».

К словам поддержки присоединилась и Елена Воробей. «Дорогая Анита, здоровья тебе, терпения и уверенности в том, что все будет хорошо. А мы, твои друзья, всегда рядом», — написала юмористка.

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