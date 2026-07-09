Пистолет для фон дер Ляйен: Эрдоган подарил ошарашенным лидерам ЕС боевое оружие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преподнес в подарок лидерам НАТО по пистолету Фото: REUTERS.

Знакомая с детства фраза «Восток дело тонкое» заставляет искать тайный смысл во всем, что касается Ближнего Востока. По завершению саммита НАТО президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преподнес в подарок лидерам дорогостоящие пистолеты. На каждом была выгравирована памятная надпись с именем получателя. Теперь обладателям презентов придется поломать голову - что же этим хотел сказать Эрдоган?

Представители главы Еврокомиссии и председателя Евросовета подтвердили изданию Politico, что Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта получили огнестрельные подарки. К коробке с пистолетом прилагался комплект боевых патронов и набор для чистки. Также Эрдоган передал каждому лидеру письмо, освобождающее владельца наградного оружия от экспортного контроля, что позволит политикам вывезти пистолет без каких-либо проблем.

Перед тем, как доставить турецкий подарок в Брюссель, служба безопасности Кошты забрала его на проверку. А вот Урсула фон дер Ляйен еще до отъезда из Анкары определила судьбу своего пистолета. «Председатель Еврокомиссии выразила благодарность президенту Эрдогану за этот жест. Она намерена передать его в военный музей», - сообщил ее представитель.

Пистолет, подаренный президенту Литвы. Как видно, каждый экземпляр снабдили именной гравировкой и патронами. Фото: REUTERS.

Далеко не все в Европе приняли столь щедрый подарок. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и покидающий свой пост британский премьер Кир Стармер заявили, что оставят свои пистолеты в Турции для деактивации. Последний пояснил, что на правительственном самолете он не может законно везти боевое оружие.

- В Турции достаточно сильный ВПК. И такой подарок, как я думаю, в первую очередь символизирует именно это. Тем самым, Эрдоган показывает, что готов продвигать турецкую продукцию и в рамках НАТО, и на мировых рынках. Дарить именные пистолеты - обычное дело среди элит. Наградное оружие могут получить в качестве подарка люди, не связанные с армией или силовыми ведомствами. Мировая практика знает, когда руководителям некоторых государств дарили автоматы Калашникова, в том числе, и золотые, - отметил в разговоре с «КП» профессор ВШЭ Марат Баширов.

Подарки для лидеров стран-членов НАТО обычно не отличаются оригинальностью. В 2016 году Варшава преподнесла подарочные наборы, куда входила традиционная медовая водка - крупник, польские шоколадные конфеты и почтовые марки с индивидуальным дизайном. А за два года до этого в Британии лидерам подарили шерстяные носки, бутылку односолодового виски и валийские вафли.