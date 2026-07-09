ФСБ России предотвратили беспрецедентную серию терактов. Каждый из которых готовился с помощью завербованных агентов СБУ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ФСБ России предотвратили беспрецедентную серию терактов. Каждый из которых готовился с помощью завербованных агентов СБУ. Действовали те абсолютно сознательно. Так сказать по свободному волеизъявлению.

Сайт KP.RU собрал последние новости об арестах и сорванных терактах на 9 июля 2026 года.

ПОКУШЕНИЕ ПЕРВОЕ. «МАЛЫШ»

25-летнюю жительницу Ростовской области завербовали еще в 2024 году и технично развели на любовной истории. Но пусть это не вызывает заблуждений у наших сердобольных людей: террористка прекрасно знала, что результатом ее действий станет убийство человека. В данном случае высокопоставленного военнослужащего Минобороны.

- Я списалась со своим старым знакомым Ярославом Хмельницким, с которым познакомилась еще в 2020 году. Оказалось, что на тот момент он уже жил на Украине и осуществлял для ее спецслужб какую-то разведывательную деятельность на территории России. Я изъявила желание помогать. Сказала: «Если что, обращайтесь!» - признается она на видео допроса, опубликованного ФСБ.

25-летнюю жительницу Ростовской области завербовали еще в 2024 году и технично развели на любовной истории. Фото: Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Ей написал некий Дмитрий, предложил созвониться. После расспросов о биографии россиянки (родом она из небольшого городка Ростовской области), спросил, готова ли она помогать Украине. Та ответила согласием.

Первое задание было проверочным: собрать IP адреса и wi-fi некоторых заведений Петербурга. После выполнения последовал следующий приказ: в течение трех месяцев следить за машиной российского военного.

Для этого ей сняли квартиру в Москве. Судя по ценнику в 150 тысяч рублей в месяц, которую она указывает в своих расходах, достаточно недешевую. Куратор в переписке ее нежно называет «малыш».

Фрагмент переписки с куратором. Фото: Кадр из видео ЦОС ФСБ России

В арендованной квартире террористка подготовила средства маскировки и продукты питания для конспиративного проживания до непосредственного исполнения теракта, сообщили в ФСБ. Ей нужно было установить камеры на подъезд офицера и его машину, а потом переехать. Все выполнила в точности.

В будущем «малыш» планировала слинять на Украину через Польшу и Молдову, ее «возлюбленный» обещал продолжение романтических отношений.

Наши спецслужбы изъяли у нее средства ведения наблюдения, маскировочный реквизит, а также смартфоны, содержащие переписку с сотрудником украинских спецслужб.

- Кто он (российский офицер — авт.) был, я не знала. Но предполагала, что это какое-то высокопоставленное лицо и что планируется его ликвидация, - признается террористка.

Изъятая техника, используемая для слежки. Фото: Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Тут уже не прокатит объяснение в стиле: «я — не я и корова не моя!» Россиянка все знала и сознательно согласилась на сотрудничество. Теперь у нее будет много времени поразмыслить о перипетиях ее недолгого романа и превратностях судьбы шпионки.

К слову, родной город террористки - Каменск-Шахтинск Ростовской области регулярно, в числе прочих, накрывают дронами украинские «друзья» террористки. Возможно, как раз тогда, когда она выслеживала российского офицера, защищающего и ее дом тоже.

Сотрудники ФСБ задержали девушку и сорвали теракты против военных Силовики сорвали покушение на военнослужащих и атаку на объекты военной инфраструктуры. Сотрудники ФСБ задержали и допросили девушку, которая помогала спецслужбам Украины

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Тот же почерк, что и у заказчиков убийств Татарского и Дугиной

KP.RU обсудил «женский почерк» покушения с генерал-майором ФСБ в отставке, главой Центрисполкома «Офицеров России» Александром Михайловым.

- Люди, которые идут на сотрудничество, - они совершают главную ошибку во время первого контакта. Как говорил Булгаков, не разговаривайте с незнакомыми. А многие люди, испытывая дефицит внимания, готовы поговорить, порассуждать, послушать. Это первый шаг к созданию атмосферы доверия, - поясняет эксперт. - Это уже не первый случай, когда с помощью таких уловок, вроде дальнейших перспектив устройства семейной жизни, женщины попадаются. Вспомните, - преступления, которые были совершены в отношении Татарского, Дугиной, и в данном случае, - это все связано с привлечением дам для устройства совместной жизни (подробнее).

ПОКУШЕНИЕ ВТОРОЕ. ГОТОВИЛИ ВЗРЫВ У ПОДЪЕЗДА

Еще один теракт СБУ планировали провести в Московском регионе, сообщает ФСБ. Для этого они завербовали 48-летнего россиянина. Про таких говорят: "мужчина непростой судьбы". Отсидел за кражу и разбой. А после отсидки уехал на Украину, в Днепропетровск. Там он спокойно жил и даже завел семью. А в феврале 2026 года СБУ пришли к нему домой, пригрозили уголовным преследованием супруги и предложили работу. Тот согласился без лишних раздумий.

- Я был завербован в феврале 2026 года. Куратор дал мне деньги и я поехал в Москву через Кишинев и Ереван. Через какое-то время куратор мне сказал, что российского военного можно уничтожить только с помощью дрона, - рассказывает террорист.

СБУ завербовали 48-летнего россиянина, "мужчину непростой судьбы". Фото: Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Украинский агент прошел стрелковую и взрывную подготовку, встретился со своим куратором. В Москве заказчики сняли ему квартиру. Он установил камеры на подъезд офицера Минобороны. Продумал себе грим с накладными усами, бородой и очками.

Дрон должен был убить офицера прямо у подъезда многоэтажного дома. Причем сам дрон заглушить было невозможно.

Взрывное устройство было обезврежено. Фото: Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Вот подробности переписки с украинским куратором, которые раскрыли российские спецслужбы:

«Будем работать дистанционно. В некоторых моментах нам помогли иностранные друзья сделать дистанционную разработочку дрона. Поэтому я записал тебя на курсы с нашими инструкторами, которые специально приедут обучать».

ФСБ задержало террориста в Краснодаре.

ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны в Москве с использованием БПЛА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Почему теракт готовили у подъезда

KP.RU обратился за комментарием к полковнику Центра специального назначения ФСБ в отставке Виталию Демидкину.

- В сообщении ФСБ говорится, что теракт планировался «в момент входа в подъезд» - почему так, тут же больше фактор случайности?

- Как правило, утром человек, выходя из дома, спешит, двигается быстрее. Вечером спешки вроде бы особой нет. Может у подъезда постоять. На лавочке посидеть. Возможно, у наших противников меняется тактика. То, что пытаются взорвать именно у подъезда на выходе или на выходе — чтобы не ошибиться, чтобы наверняка. Задача получена — ее надо выполнять. Что делать? Отлавливать этих гадов - и сразу к расстрелу (подробнее)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Что стало с собакой задержанной террористки

Обе операции проведены блестяще. Наши спецслужбы еще раз подтвердили свою высокую репутацию. Террористы задержаны. Покушения предотвращены. Агентурные цепи раскрыты.

И только судьба одного невинного существа будто осталась за кадром. Это рыжая корги, с которой во время задержания прогуливалась 25-летняя агент СБУ. На кадрах видео она растерянно ковыляет на коротких ножках и с тревогой смотрит то на хозяйку, то на сотрудников спецслужбы, которые ее уводят.

На кадрах задержания корги растерянно ковыляет на коротких ножках и с тревогой смотрит то на хозяйку, то на сотрудников спецслужбы, которые ее уводят. Фото: Кадр из видео ЦОС ФСБ России

В соцсетях люди задаются вопросом у судьбе собаки. И если пособнице террористов сочувствующих нет, то невинную корги наши сердобольные люди даже готовы приютить. «Комсомолка» не могла остаться равнодушной и решила выяснить судьбу животного.

- Для собачки мы нашли новый дом и надежных хороших хозяев. В приют ее никто сдавать не будет, успокойте читателей, - рассказали нам сотрудники спецслужбы.

Кстати, тоже самое было и при проведении операции «Паутина». Тогда ВСУ атаковали беспилотниками четыре военных аэродрома в разных регионах России. Когда преступников задержали, то у одного из них была овчарка. Ее забрал к себе сотрудник наших спецслужб.

Потому что животные ни в чем не виноваты. Да еще и разобраться надо, кто в этой ситуации звери: террористы, готовившие покушение, или их, ни в чем неповинные, питомцы?