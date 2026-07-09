«Одиссея» Кристофера Нолана произвела фурор на лондонской премьере

Мировая премьера фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана состоялась в Лондоне. Фото: Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

В Лондоне прошла премьера самого ожидаемого фильма года, «Одиссеи» Кристофера Нолана. На красную дорожку вышли исполнители ключевых ролей: Мэтт Деймон (Одиссей), Энн Хэтэуэй (его верная жена Пенелопа), Том Холланд (их сын Телемах), Роберт Паттинсон (Антиной, самый злой из женихов, домогавшихся Пенелопы во время отсутствия ее мужа), Шарлиз Терон (нимфа Калипсо, много лет удерживавшая Одиссея на острове Огигия), Зендея (богиня Афина), Лупита Ньонг’о (чернокожая лауреатка «Оскара» сыграла Елену Прекрасную, самую красивую в мире женщину, из-за которой началась Троянская война, а заодно и ее сестру Клитемнестру), Миа Гот (Меланфо, вероломная служанка Пенелопы) и другие актеры.

Премьера состоялась в кинотеатре «Одеон» на Лестер-сквер, и Нолан со сцены сказал: «Я рос, смотря фильмы именно здесь, причем не с балкона, где сидели богатые люди, а из партера. И действительно мечтал снять огромный фильм, который заполнил бы весь экран...» Он также обратился к футбольным фанатам из числа зрителей, которые накануне до утра смотрели трансляцию матча Англия-Мексика: «Всем английским болельщикам, которые почти не спали прошлой ночью, советую не храпеть в тихих местах. Это же «Одиссея». Тихих мест здесь нет!»

Кристофер Нолан и Эмма Томас на мировой премьере фильма «Одиссея». Фото: Can Nguyen/Capital Pictures/Global Look Press

Нолан, автор «Мементо», трилогии про Бэтмена, «Начала», «Интерстеллара», «Дюнкерка», «Довода» - чуть ли не единственный на планете режиссер-суперзвезда, способный привлечь в кинотеатры миллионы зрителей одним своим именем, а «Одиссея» - самый дорогой его проект: он стоил 250 миллионов долларов. Впрочем, никто не сомневается, что картина соберет около миллиарда, а то и больше: предыдущая работа Нолана, «Оппенгеймер», фильм куда менее зрелищный, собрал 971 миллион, а потом еще получил семь «Оскаров». На самом деле Нолан должен был заняться Гомером еще в начале 2000-х: его рассматривали как основного кандидата на постановку «Трои» с Брэдом Питтом (в основе которой, разумеется, «Илиада»). Потом за постановку взялся Вольфганг Петерсен, а Нолан ушел на постановку своего первого блокбастера - «Бэтмен: Начало».

Снимая «Одиссею», Нолан, по его словам, вдохновлялся «Андреем Рублевым» Тарковского, «Смутой» Куросавы и другими классическими историческими эпосами (уж вряд ли петерсеновской «Троей», которая, по мнению большинства критиков, вышла не особо удачной). По обыкновению, он старался снимать все по-старинке, с минимумом компьютерных спецэффектов - ради реализма Нолан предпочитает строить настоящие огромные декорации, работать в труднодоступных местах, применять «физические» спецэффекты, а не рисовать на зеленом фоне. Съемки проходили в Греции, Италии, Исландии, Шотландии и в Западной Сахаре. Мэтт Деймон, в свои 50 с лишним лет согласившийся на тяжелейшую физическую подготовку, уже назвал «Одиссею» едва ли не самым тяжелым и выматывающим фильмом в своей карьере.

Актеры и режиссер «Одиссеи» на премьера в Париже. Фото: Kristy Sparow/Getty Images for Universal Pictures

Нолан выражал удивление, что такая яркая история, как «Одиссея», много лет не привлекала внимания ведущих голливудских студий. Отметим, что одну из предыдущих версий «Одиссеи» поставил в 90-е Андрей Михалков-Кончаловский, но его версия была предназначена для телевидения. В середине 2010-х шла речь о том, что фильм по Гомеру в США снимет Федор Бондарчук, в интервью «КП» он говорил, что у него даже был подписан контракт со студией Warner Bros., но по ряду причин проект не состоялся.