Фото: пресс-служба фестиваля «Белые ночи»

По давней традиции легендарный фестиваль «Белые ночи» «Русская медиагруппа» проводит в Санкт-Петербурге. Песенный смотр, проходящий при поддержке Министерства культуры РФ, открыло шоу «Звезды хайпа» в Ледовом дворце, где по задумке фестиваля наряду с маститыми артистами выступили так называемые фрешмены, новоиспеченные звезды и блогеры.

На красной дорожке звездные красотки блистали новыми нарядами. О самых ярких выходах KP.RU рассказала звездный дизайнер Аника Керимова.

Аника Керимова Фото: Личный архив.

Елена Север

Елена Север. Фото: пресс-служба фестиваля «Белые ночи»

Элегантная Елена Север выбрала более смелый наряд, чем обычно. И этот выбор весьма органичен, поскольку и стройная фигура певицы позволяет надеть черный комбинезон из пайеток с выраженной линией декольте, да и само мероприятие все-таки молодежное, так что почему бы Елене не поэкспериментировать со своим образом.

Отдельно прошу заметить, как Елене идет легкая укладка, прямые локоны. В таком молодежном образе певицы она и ее младший сын Владимир выглядят словно брат и сестра.

Фото: пресс-служба фестиваля «Белые ночи»

Яна Кошкина

Яна Кошкина. Фото: пресс-служба фестиваля «Белые ночи»

В XVII веке кружева были признаком роскоши. Они, наряду с парчой, были весьма дороги и добавляли лоска в гардероб знати. В похожем корсете без дворцового кружева и парчи киноманы видели актрису Мишель Мерсье, точнее ее печальную Анжелику времен периода, когда ее называли «маркизой ангелов». Нижняя часть наряда Яны как раз сделана так, словно на юбку не хватило ткани. Ботфорты с открытым мысом, подчеркивающие стройные ножки красавицы, явно навеяны клипами молодой Мадонны. Оттуда же и бижутерия. В целом все из разных опер, хотя Яне такое многоголосье стилей очень идет.

Мия Бойка

Мия Бойка. Фото: пресс-служба фестиваля «Белые ночи»

Наряд Мии напоминает пирожное «безе». Нежный и милый. Несмотря на то что блогер в мини с корсетной талией, благодаря легкости органзы наряд выглядит очень спокойно и невесомо.

Акмаль

Акмаль. Фото: пресс-служба фестиваля «Белые ночи»

Артисту едва за двадцать, но посмотрите, как ему к лицу строгие костюмные формы. Кстати, подобные костюмы с оригинальными пиджаками выбирал в самом начале карьеры Григорий Лепс. Думаю, Акмаль вдохновился образом молодого Лепса периода его клипа «Натали». Похожая стрижка и монохром в нарядах.

Бьянка

Бьянка. Фото: пресс-служба фестиваля «Белые ночи»

После своего преображения, а именно феноменального похудения более чем на 30 килограммов, Бьянка не без гордости демонстрирует свои соблазнительные формы. На сей раз артистка выбрала для выхода в свет прозрачный комбинезон с откровенной линией декольте. Главная изюминка образа — мини-юбка, выполненная из кристаллов. Если это кристаллы известного бренда, то стоимость этого изделия может составлять не менее 500 тысяч рублей.

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