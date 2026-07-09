Украина сама не сделает ракеты к Patriot: киевским дельцам не хватит «мозгов»

Трамп сообщил, что можно было бы дать Киеву лицензию на производство ракет для систем Patriot Фото: REUTERS.

Обеспечение украинских ПВО, пожалуй, ключевое, что было обещано Зеленскому на саммите НАТО в Анкаре. Трамп сообщил, что можно было бы дать Киеву лицензию на производство ракет для систем Patriot. Немцы обещали поставить такие ракеты.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с военным экспертом, историком войск ПВО Юрием Кнутовым.

ЧЕГО НЕ СМОЖЕТ КИЕВ

- Так будет теперь у Украины или не будет достаточное для Киева количество таких ракет-перехватчиков?

- Лицензия от США — она, в общем, позволяет производить ракеты. Но активную головку самонаведения, двигатель и еще ряд ключевых элементов Украина сама производить не сможет.

- Почему?

- Это очень высокие и сложные технологии. Киеву все равно придется закупать это все в США.

БЕЗ НЕМЦЕВ НИКАК

- Но с кем-то на сегодня Украина заключила соглашения?

- Есть соглашение, подписанное с Германией, на поставку 600 ракет Patriot. В ФРГ и в Румынии строятся фабрики Lockheed Martin – там и будут производить ракеты к этим американским ЗРК. В Германии завод должен быть запущен в конце этого года - в начале следующего.

- И какая мощность у него?

- Около 700 ракет в год. Притом сама Lockheed Martin на сегодня в год производит 700-750 ракет. В Румынии завод будет построен либо в 2027-м, либо в 2028 году.

НА ЧТО РАСЧЕТ?

- А Украина на что рассчитывает?

- Киев прекрасно понимает: если построить такой завод на ее территории, он будет нами обнаружен и уничтожен. Мы помним Rheinmetall, который заявлял, что будет 8 заводов на территории Украины. Показали один завод, который ремонтировал немецкую технику и старую советскую технику - и все на этом закончилось. Прилетела ракета из России, завод перестал функционировать.

- Румыния по соседству с Украиной, логистика простая, они могут там «украинский» завод поставить?

- К тому заводу, который строится, они там дополнительный цех построят. Вывесят украинский флаг, и сборка будет происходить на румынской территории, но на якобы совместном предприятие Украины и США.

- И что, они таким образом легализуют это производство?

- Обезопасят его и добьются того, что на определенный момент это будет удовлетворение тех потребностей Украины в противоракетах, о которых постоянно заявляет Зеленский.

НУЖНА ИЗОЛЯЦИЯ

- Но это случится позже?

- Ну да, а до момента пуска завода 600 ракет зафрахтованы в Германии.

- Разве таким объемом потребности ВСУ в ракетах Patriot будут закрыты?

- На какой-то период — да, если мы не начнем изолировать не только районы боевых действий. Сейчас ведем наступательные действия с целью изоляции Славянско-Краматорской агломерации, ее изматывания и освобождения. Такую изоляцию надо делать всей Украине. Пока мы к этому не перейдем, у нас будут проблемы, которые будут возрастать.

ОПАСНЫЙ ДРОН

- Компания Firepoint объявила, что они модернизировали свой дрон FP1

- Да, якобы он теперь способен пролететь 3400 километров.

- А раньше летал на сколько?

- На 1600. Это указывает на то, что модернизация будет идти постоянно. А дальность, которую он теперь пролетает, сравнима с баллистическими ракетами средней дальности.

- Сложно бороться с подобного рода дронами?

- Непросто. Американская компания Vantor имеет 10 спутников, которые ведут регулярную разведку над нашей территорией. 15 оборотов делает каждый спутник. Каждые 15 минут идет обновление информации. Украинские дроноводы прямо на планшет со спутника получают ту информацию, которая касается квадрата их деятельности. Только мы переместили ЗРК, поменяли конфигурацию, чтобы противник не знал, где они находятся - а через 15 минут у них актуальная карта есть.

- Тяжело скрытно разместить ПВО?

- Противник, используя FP1 с дальностью 3400 километров, сможет облетают наши комплексы. До Омска 2500 километров, у нового дрона 900 километров запаса. Эти километры можно использовать так, чтобы лететь по точкам, где нет крупных населенных пунктов, систем ПВО — и добраться до отдаленных целей...

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