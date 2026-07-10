Усталость и раздражительность может вызывать блуждающий нерв: как снизить его тонус и вернуть радость жизни

Глубокое дыхание с включением живота помогает расслаблению. Фото: Antonio Guillem/Shutterstock/Fotodom

Разбитость по утрам даже после сна в 7-9 часов, раздражительность по мелочам и состояние, когда хочется закрыться дома и ни с кем не разговаривать, может быть не только последствием накопившегося стресса и усталости тела и духа. Одна из причин – в зажатом блуждающем нерве – вагусе, рассказала KP.RU Мария Коновалова, кандидат медицинских наук, врач-реабилитолог.

Блуждающий нерв (вагус) – самый длинный нерв нашего тела. Он начинается в головном мозге, проходит через шею, грудную клетку и спускается до нижней части живота. По нему идут команды парасимпатической нервной системы, той самой, которая отвечает за отдых, восстановление и накопление сил. В отличие от «режима стресса» (симпатической системы), вагус отвечает за то, что «можно расслабиться, переваривать пищу, восстанавливаться».

- Напряженные мышцы шеи от работы за компьютером, спазм грудобрюшной диафрагмы при волнениях, неправильная осанка - все это сдавливает или растягивает вагус. А когда напряжение становится хроническим, появляются не только проблемы с пищеварением, но и эмоциональные трудности, - говорит Мария Коновалова.

Как блуждающий нерв влияет на настроение?

Когда блуждающий нерв зажат, может появляться ощущение тревоги - опасности, повышенной пугливости, апатии и желания замереть и ничего не делать в стрессовых ситуациях, закрыться ото всех и ни с кем не общаться.

- Во многих случаях именно с этого начинается путь в депрессивное состояние, - отмечает Мария Коновалова.

Когда нерв работает гармонично, - у нас больше стрессоустойчивость, выносливость и способность радоваться жизни. Хороший тонус вагуса помогает организму быстрее восстанавливаться после нагрузок, лучше переваривать еду, выводить токсины и поддерживать стабильное настроение, считает эксперт.

Простые способы «размять» свой блуждающий нерв

1. Следите за положением головы

Постоянный наклон над телефоном или монитором перерастягивает мышцы шеи и заставляет короткие разгибатели сдавливать блуждающий нерв. Старайтесь держать голову прямо. Это один из самых простых способов снизить нагрузку.

2. Практика для подзатылочной области (несколько минут в день)

Мягко и бережно промните нижний край черепа сзади, задерживаясь на болезненных точках до 15 секунд. Затем медленно начните движение глазами к плечу, за ними наклоняйте ухо к плечу, голова должна идти ровно, без «выдвижения вперед». Дойдите до легкого натяжения, сделайте паузу, на выдохе почувствуйте, как становится легче. Подержите 20 секунд и медленно верните голову в исходное ровное положение. Повторите в другую сторону.

! Не делайте при нестабильности шейного отдела, выраженных головных болях без обследования, грыжах, высоком давлении, травмах шеи и остром болевом синдроме.

Дойдите до легкого натяжения, сделайте паузу, на выдохе почувствуйте, как становится легче Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

3. Дыхание для снятия зажимов в грудной клетке

При стрессе грудная клетка сжимается, диафрагма спазмируется и сдавливает нерв. Глубокое дыхание с включением живота помогает расслаблению.

*Сядьте или встаньте ровно.

*Сделайте медленный глубокий вдох через нос, начиная с живота (он должен округлиться), затем вход плавно переходит в среднюю и верхнюю часть грудной клетки.

*На выдохе через рот или нос полностью расслабьте, плавно отпустите грудную клетку и живот. Выдох делайте длиннее вдоха (например, вдох на 4 счета, выдох на 6).

*Повторите 8 – 12 раз.

4. Помним про основу - стопы и осанку

- Напряжение в шее часто начинается снизу. Неустойчивые голеностопы и слабые колени заставляют тело компенсировать напряжением выше. Выбирайте удобную обувь с закрытой пяткой и амортизацией, без высоких каблуков. Ходите с правильным перекатом: с пятки на носок с отталкиванием большим пальцем. Многие удивляются: «Зачем стопы, если болит шея?» Но это работает, - говорит наш эксперт.

5. Массаж живота

Вагус имеет множество ветвей в брюшной полости. Сдавление связок органов «тянет» весь нерв. Регулярный мягкий и бережный массаж живота помогает восстановить его подвижность и гармоничную работу.

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