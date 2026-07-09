Испугался покушения Ирана: Трамп отказался лететь на новом президентском самолете

Незадолго до вылета Трамп заявил, что считает себя главной целью Ирана Фото: REUTERS.

После завершения саммита НАТО в Турции Дональд Трамп отказался возвращаться домой на новом президентском самолете Air Force One, недавно полученном в подарок от Катара и переоборудованном в Штатах. Американский лидер вылетел на проверенном старом борту, а новый Boeing отправили в Британию. Формально Белый дом объяснил такую перестановку просьбой Секретной службы и мерами предосторожности. Однако идут разговоры о том, что причиной стала боязнь возможного покушения.

Сам Дональд заверил: ничего необычного не случилось. Самолет заранее отправили на британскую авиабазу Милденхолл, где размещен крупный оперативный центр ВВС США. Мол, пусть на роскошную новинку посмотрят американские солдаты. Хозяин Белого дома добавил: все очень ждали появления нового борта, поэтому он решил предоставить такую возможность в первую очередь военным.

Такое решение, однако, вызвало много вопросов. Западная пресса обсуждает версию о том, что новый лайнер уступает старому в характеристиках безопасности, ведь на него пришлось «с нуля» устанавливать сложнейшие системы. Дополнительные подозрения вызвало и то, что журналистам без объяснения причин приказали держать закрытыми шторки в пресс-салоне во время взлета.

Незадолго до вылета Трамп заявил, что считает себя главной целью Ирана. На пресс-конференции в Турции глава Белого дома пожаловался: якобы Тегеран уже давно хочет его устранить. Сейчас он находится «на первом месте» в расстрельном списке у своих противников. Позже Дональд вернулся к теме, заметив: сопровождавшим его журналистам пришлось лететь «опасным рейсом» из-за тех, кто противостоит американцам.

Трамп отказался возвращаться домой на новом президентском самолете Фото: REUTERS.

Эти заявления прозвучали на фоне нового витка противостояния Вашингтона и Тегерана. После обмена ракетными ударами в среду Трамп отменил прекращение огня и распорядился вновь подвергнуть обстрелу объекты на территории Ирана. А в Исламской республике антиамериканские настроения достигли точки кипения.

Во время похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране десятки тысяч участников церемонии скандировали лозунги «Смерть Америке!». По улицам несли плакаты с изображением Трампа в перекрестии прицела и надписями с угрозами в его адрес. На других плакатах аналогичным образом были изображены вице-президент США Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет. Демонстранты сжигали американские флаги, бросали камни в фото Дональда, а в начале траурной процессии выставили его повешенное чучело.

СПРАВКА «КП»

Новый борт остается предметом жарких споров и внутри Соединенных Штатов. Роскошный Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов Катар подарил американской стороне после жалоб Трампа на изношенность старых президентских самолетов, которые эксплуатировались с начала 1990-х. После передачи лайнер прошел ускоренную модернизацию, получил дополнительную оснастку, новую окраску и на прошлой неделе впервые поднялся в воздух.

Однако подарок вызвал серьезную критику. Оппоненты Трампа усомнились, насколько главе США этично пользоваться столь дорогим презентом от иностранного государства. Трамп парировал: самолет был передан не лично ему, а ВВС США, которые оснастили борт системами защиты.

Президент объяснял свое решение еще и практическими соображениями. По его словам, корпорация Boeing слишком затянула выполнение контракта на строительство двух новых президентских самолетов стоимостью в 4 миллиарда долларов, заказанных еще во время его первого срока. А катарский самолет оказался готов значительно быстрей. И обошелся примерно в десять раз дешевле.

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