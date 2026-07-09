Звезда «Камеди» Катя Шкуро показала трогательное видео: сказала «да» бывшему мужу

Екатерина Шкуро Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Звезда Comedy Club и шоу «Сокровища императора» Екатерина Шкуро сообщила, что они с Дмитрием Козловым решили начать отношения заново. Пара, которая еще недавно находилась на грани развода, спустя полгода после расставания снова сошлась.

Как выяснилось, супруги не просто восстановили отношения, но и решили сделать новый шаг. Дмитрий повторно сделал Екатерине предложение руки и сердца, однако теперь уже официально. В первый раз пара просто расписалась, а сейчас мужчина встал перед избранницей на одно колено.

На днях Шкуро показала кадры с кольцом с бриллиантом и призналась, что сбылась ее давняя мечта. Тогда блогер не стала раскрывать личность будущего мужа, однако позже стало понятно, что речь идет о Дмитрии Козлове. «Я сказала: «Да!» За последние месяцы в моей жизни многое изменилось, но самое важное произошло, когда я этого совсем не ждала… Моя главная мечта, как девочки, была, чтобы мужчина встал передо мной на колено и сделал предложение. И это случилось. Я сейчас безумно счастлива и совсем скоро все в подробностях расскажу… А пока принимаю поздравления!» — написала Екатерина.

Новость о помолвке удивила поклонников артистки, ведь о разводе с Дмитрием Козловым она сообщила буквально весной. Тогда Шкуро рассказывала, что проблемы в браке копились постепенно: супруги пытались одновременно справляться с семьей, работой и воспитанием детей, но со временем между ними стало появляться больше недопонимания.

Теперь Екатерина решила рассказать о возвращении мужа в семью с помощью трогательного видео. В ролике их трехлетняя дочь Аврора рисует картину, на которой изображает всю семью: себя, брата Амура, маму и папу. Затем девочка передает рисунок Екатерине, а в кадре неожиданно появляется Дмитрий с цветами и игрушками. После этого супруги проводят время вместе с детьми, а в финале видео родители целуются, показывая, что решили оставить прошлые обиды позади.

Под публикацией Шкуро призналась, что прежний этап их отношений завершился, а теперь они готовы строить новую историю. «Старые отношения закончились… Глава 1. Привет. Полгода назад нам казалось, что наша история закончилась. Наступил момент, когда стало слишком больно жить так, как раньше. Многие говорят: «Главное — сохранить отношения». А я поняла другое. Иногда сохранить невозможно. Иногда их нужно отпустить. Чтобы однажды создать новые. Уже с тем же человеком. Но совершенно другими людьми», — написала Екатерина.

Поклонники пары с восторгом отреагировали на неожиданное воссоединение. В комментариях подписчики признались, что переживали за семью и рады счастливому финалу. «Боже мой, ура! Мы очень переживали, красавцы»; «Огромной любви»; «А вот и хэппи-энд. Ура! Вы самые-самые»; «Ура! Как это красиво. Я прям заплакала… Берегите свою семью, вы лучшие», — отметили подписчики.

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