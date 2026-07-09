Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла Фото: REUTERS.

11 июля в Польше будут траурно отмечать День геноцида граждан Польской Республики, совершенного украинскими националистами.

Летом 1943 года отряды бандеровцев и их приспешников одновременно напали на десятки польских деревень. Это был разгар Волынской резни, во время которой украинцы уничтожили сто тысяч поляков - не только на Волыни, еще и в Галиции (современная Западная Украина).

Тех, кого поляки считают палачами, Зеленский, продолжая линию своих предшественников, возвел на пьедестал.

Из-за этого между Польшей и Украиной идет грандиозный скандал. Повлияет ли он на военную поддержку незалежной со стороны Варшавы? И почему главарь киевского режима насыпал соли на давние раны союзников?

БРОСКИ ОРДЕНАМИ И ОНЛАЙН-ВЫСТРЕЛЫ

Нынешний конфликт начался с того, что Зеленский распорядился о добавке к названию диверсионного центра спецопераций «Север» - он стал «имени героев УПА*», той самой Украинской повстанческой армии*, которая расправлялась с поляками.

Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. Тогда от него демонстративно сами отказались три украинских экс-президента - Кучма, Ющенко и Порошенко. В ответ свои украинские награды вернули два бывших спикера польского парламента - Сейма.

И вот уже Польша приостанавливает передачу Киеву партии истребителей МиГ-29, министр обороны Косиняк-Камыш произносит «С Бандерой Украина в ЕС не вступит». А глава канцелярии польского президента, Збигнев Богуцкий, за то, что назвал западные области незалежной «Восточной Малопольшей», попадает в базу сайта «Миротворец»** как «законная мишень» украинских нацистов.

Но ведь Польша была чуть ли не главной лоббисткой вступления Украины в ЕС и НАТО, с 2022 года передала ей вооружений на 4 миллиарда евро. Польский аэропорт Жешув - главный логистический хаб по переброске оружия для Киева…

«НЕ ЗНАЛИ, ЧТО НА УКРАИНЕ БАНДЕРОВЦЫ?»

В Польше идет внутренняя политическая борьба. Именно благодаря ей многие на Западе услышали, что на самом деле представляют собой «идеалы» киевского режима.

Избранный в июне прошлого года президент Кароль Навроцкий - ставленник правой консервативной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского. Премьер страны Дональд Туск - либерал, апологет Евросоюза, глава партии «Гражданская коалиция».

PiS хочет заполучить еще и премьерство. Выборы в Сейм должны пройти осенью будущего года, но возможны и досрочные. «Право и справедливость» с утроенной силой разыгрывает украинскую карту, пытаясь показать полякам, кто тут главные патриоты.

Польша продолжит выполнять работу хаба для поставок западного оружия украинцам, поскольку она - член НАТО. Фото: Global Look Press\Keystone Press Agency

При этом и Качиньский, и Навроцкий, и Туск - записные русофобы. Польский президент, к примеру, заявлял, что с Россией «не может быть никаких соглашений», поскольку Москва действует исключительно на основе лжи и только и мечтает уничтожить его страну.

«Наши политики, что, не знали, что на Украине у власти стоят поклонники бандеровцев? – сказала в разговоре с KP.RU профессор Ягеллонского университета в Кракове Анна Разьны. – Они не видели, что Майдан проходил под теми самыми черно-красными знаменами, которые они теперь запрещают в Польше? Сплошное лицемерие».

Военный эксперт Владислав Шурыгин уверен: «Польша продолжит выполнять работу хаба для поставок западного оружия украинцам, поскольку она - член НАТО, и её отдельные ссоры с Украиной никого в штаб-квартире альянса в Брюсселе не волнуют. Польше скажут – она сделает.

При этом поляки делают свой гешефт на поставках. Варшава отдает режиму Зеленского старые советские самолеты и танки, а взамен получает натовские субсидии на покупку более современного оружия».

И вот на саммите НАТО в Анкаре Зеленский лично встречается с Навроцким, они спокойно общаются час и называют разговор «важным и необходимым»...

ПЫТАЮТСЯ ОБВИНИТЬ РУССКИХ

Когда читаешь, как так называемые современные украинские историки трактуют Волынскую резню - волосы встают дыбом. Тут и поляки «сами виноваты», и количество жертв «преувеличено», и вообще, якобы рознь … «подогревали русские». Иных объяснений - и, тем более, покаяний - саморазрушительная нацистская природа режима в Киеве не предполагает.

Не собираются вспоминать власти незалежной и о том, что во время резни УПА* уничтожила, по разным оценкам, от 2 до 5000 этнических украинцев. Тех, кто пытался спасти поляков, кто отказывался подчиняться бандеровцам.

И уж совсем неинтересно ни Зеленскому и Ко, ни западным политикам углубляться в историю других преступлений украинских нацистов. Включая уничтожение белорусской Хатыни в марте 1943 года - когда каратели из батальона СС «Дирлевангер» вместе с соратниками того самого Андрея Мельника, чей прах Зеленский распорядился этой весной перенести из Люксембурга и торжественно перезахоронить на Украине, зверски расправились со 149 мирными жителями.

На Украину вернули тело националиста Андрея Мельника

«УБИВАЛИ ВСЕХ, ВКЛЮЧАЯ МЛАДЕНЦЕВ»

В СССР и социалистической Польской Народной Республике тему Волынской резни обходили молчанием - во избежание розни между «братскими народами», напоминает вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский:

- Весь ужас того, что сотворили тогда укронацисты, после распада Советского Союза открывался постепенно.

Между поляками и украинцами был многовековой конфликт. Польские паны свысока смотрели на своих украинских крепостных. В 1930-е годы, при власти ныне почитаемого в Польше диктатора Пилсудского, украинцы и белорусы на востоке страны подвергались дискриминации – из них насильно делали поляков.

Ответ украинских националистов был ужасен. Они создали боевые организации по образцу немецких нацистов и после нападения Гитлера на Польшу, а затем СССР стали открыто помогать немцам – служили у них полицаями, получали оружие и так далее.

А в 1943 году, когда вермахт слабел, а советские войска еще не пришли, бандеровцы стали уничтожать польские деревни. Заходили в село и убивали всех, включая грудных младенцев.

Причем гибли чаще не помещики, а бедные польские крестьяне. Вся «вина» их была в том, что они не вписывались в моноэтническое государство, которое строили идейные предтечи Зеленского.

Этническими чистками занималось боевое крыло Организации украинских националистов (ОУН)*** – Украинская повстанческая армия. Её создавали такие люди, как бравший Киев вместе с немцами в составе батальона «Нахтигаль» Роман Шухевич и руководивший убийствами поляков Дмитрий Клячкивский.

- Зеленский в поисках польской поддержки в 2022 году говорил тогдашнему президенту Дуде, что вообще ничего не знает о Волынской резне…

- Зеленский просто делал вид.

- Почему сейчас он стал открыто провоцировать поляков?

- Потому что он трус. Он боится идейных наследников Бандеры и Шухевича, которые не скрывали, что их главные методы - террор и убийства. Сейчас именно оуновцы*** формируют знания об Украине у молодого поколения этой страны.

Достаточно сказать, что открытым оуновцем*** был Владимир Вятрович, с 2014 по 2019 годы возглавлявший Институт национальной памяти Украины. Против него в России возбуждено уголовное дело.

Навроцкий поздновато спохватился – еще до Зеленского убивавшие поляков националисты были прославлены на Украине, их «память» при Порошенко защитили законом - с подачи сына Шухевича, Романа.

Церемонию перезахоронения тела Мельника посетило высшее украинское руководство Фото: Соцсети.

«ТЕЛЬЦЕ ПРИБИЛИ НОЖОМ К СТОЛУ»

«После ухода нападавших в одном из домов был найден годовалый младенец. Его голое тельце было прибито ножом к доскам стола. Во рту у ребенка торчал огрызок соленого огурца.

Всего в селе Паросля топорами были зарублены 143 человека, из них 43 дети».

«Украинцам, женатым на польках, предлагали расправиться с членами своей семьи, чтобы доказать верность Украине. Тех, кто не соглашался, уничтожали».

«Когда маму убили, я лежала под ее телом, притворяясь мертвой. Когда убийцы ушли, односельчане достали из колодца трупы. Я слышала, как говорят: «Это голова моего мужа. А это рука моей сестры».

«Немногие уцелевшие свидетели утверждают, что знали лично украинцев, которые убили их родственников. Убийства совершали жители близлежащих деревень – соседи, которым доверяли».

«Установлено, что убийства поляков украинскими националистами сопровождались отрезанием рук, ног, языков, ушей; удушениями, вспарыванием живота; выкалыванием глаз, закалыванием вилами; снятием скальпа».

Из сборника «Dokumenty zbrodni wo y skiej» и книги историка Гжегожа Мотыки «От Волынской резни до операции «Висла».

*Признана экстремистской и запрещена в РФ.

** Признан экстремистским и заблокирован в РФ.

*** Признана экстремистской, запрещена в РФ, внесена в перечень нацистских организаций.