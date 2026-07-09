Михаил Мишустин: «Зерна, растительного масла, мяса, рыбы, сахара и картофеля произведено больше, чем мы ожидали»

Михаил Мишустин дал поручение обеспечивать аграриев топливом первыми. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В регионах началась уборка урожая, аграрии в первоочередном порядке должны быть обеспечены горючим. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

- Все необходимое для этого должно быть сделано, - сказал Мишустин, давая поручение Минсельхозу держать ситуацию на особом контроле.

На заседании правительства был рассмотрен национальный доклад, посвященный выполнению государственной программы развития сельского хозяйства в прошлом году. Мишустин напомнил о некоторых прошлогодних итогах в АПК.

- Зерна, растительного масла, мяса, рыбы, сахара, картофеля, произведено больше, чем мы ожидали. Были собраны рекордные урожаи зернобобовых, плодов и ягод, масличных культур. Это важно и для обеспечения продовольственной безопасности страны, - сказал премьер.

Теперь задача правительства - не допустить сбоев в уборке нынешнего урожая и избежать простоя техники из-за проблем, возникших на рынке топлива.

Мишустин напомнил, что кабмин с прошлого года начал реализацию четырех федеральных проектов, направленных на достижение суверенитета в агропромышленном комплексе.

- Все они необходимы для повышения технологического уровня этого сектора экономики. В результате выросли объемы производства отечественных ветеринарных вакцин, выпуск ферментов, пищевых и кормовых добавок, других вспомогательных средств. В государственный реестр были включены 44 новых сорта и гибрида сельскохозяйственных растений. Последовательно увеличиваем долю семян российской селекции, - перечислил премьер.

Отдельно Мишустин затронул тему подготовки кадров в АПК. Он отметил, что почти 6 тысяч специалистов и преподавателей прошли программы повышения квалификации. В 67 регионах в агротехнологических классах занимаются свыше 16 тысяч школьников, а студенты проходят практику на предприятиях АПК, чтобы после окончания учебы быть готовыми к работе в секторе.

Мишустин также рассказал, что власти оказывают помощь малым хозяйствам. Премьер сообщил, что выросло число получателей субсидий на развитие семейных ферм. А в 25 регионах ветераны СВО получили гранты для ведения сельхозбизнеса.

Премьер обратил внимание, что сельское хозяйство становится центром притяжения для туристов.

По словам Мишустина, в прошлом году объекты сельского туризма посетили более 1,3 миллиона человек.

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