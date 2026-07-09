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Экономика9 июля 2026 14:20

Михаил Мишустин: «Зерна, растительного масла, мяса, рыбы, сахара и картофеля произведено больше, чем мы ожидали»

Мишустин дал поручение обеспечивать аграриев топливом первыми
Елена КРИВЯКИНА
Михаил Мишустин дал поручение обеспечивать аграриев топливом первыми.

Михаил Мишустин дал поручение обеспечивать аграриев топливом первыми.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В регионах началась уборка урожая, аграрии в первоочередном порядке должны быть обеспечены горючим. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

- Все необходимое для этого должно быть сделано, - сказал Мишустин, давая поручение Минсельхозу держать ситуацию на особом контроле.

На заседании правительства был рассмотрен национальный доклад, посвященный выполнению государственной программы развития сельского хозяйства в прошлом году. Мишустин напомнил о некоторых прошлогодних итогах в АПК.

- Зерна, растительного масла, мяса, рыбы, сахара, картофеля, произведено больше, чем мы ожидали. Были собраны рекордные урожаи зернобобовых, плодов и ягод, масличных культур. Это важно и для обеспечения продовольственной безопасности страны, - сказал премьер.

Теперь задача правительства - не допустить сбоев в уборке нынешнего урожая и избежать простоя техники из-за проблем, возникших на рынке топлива.

Мишустин напомнил, что кабмин с прошлого года начал реализацию четырех федеральных проектов, направленных на достижение суверенитета в агропромышленном комплексе.

- Все они необходимы для повышения технологического уровня этого сектора экономики. В результате выросли объемы производства отечественных ветеринарных вакцин, выпуск ферментов, пищевых и кормовых добавок, других вспомогательных средств. В государственный реестр были включены 44 новых сорта и гибрида сельскохозяйственных растений. Последовательно увеличиваем долю семян российской селекции, - перечислил премьер.

Отдельно Мишустин затронул тему подготовки кадров в АПК. Он отметил, что почти 6 тысяч специалистов и преподавателей прошли программы повышения квалификации. В 67 регионах в агротехнологических классах занимаются свыше 16 тысяч школьников, а студенты проходят практику на предприятиях АПК, чтобы после окончания учебы быть готовыми к работе в секторе.

Мишустин также рассказал, что власти оказывают помощь малым хозяйствам. Премьер сообщил, что выросло число получателей субсидий на развитие семейных ферм. А в 25 регионах ветераны СВО получили гранты для ведения сельхозбизнеса.

Премьер обратил внимание, что сельское хозяйство становится центром притяжения для туристов.

По словам Мишустина, в прошлом году объекты сельского туризма посетили более 1,3 миллиона человек.

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