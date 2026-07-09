Снаряд «Краснополь»: летит далеко, проникает глубоко

Постоянная и стабильная связь с артиллеристами по закрытой связи, обеспечивает возможность незамедлительного нанесения точных ударов Фото: скриншот видео.

Минобороны России демонстрирует слаженные действия на передовой артиллеристов и операторов дронов, которые работают, как один боевой расчет. Операторы «Орлан-30» из состава подразделения беспилотных систем артиллерийского полка группировки войск «Север» успешно выявляют, и с помощью операторов БПЛА поражают цели высокоточными снарядами.

«Во время выполнения задач по ведению разведки оператор разведывательного беспилотника «Орлан-30» зафиксировал прибытие личного состава ВСУ для ротации, а также процесс складирования вооружений и материальных средств в ряде частных домов. Последующее решение командования предусматривало применение высокоточных боеприпасов «Краснополь»», - комментируют кадры в Минобороны России.

Бойцы ВС РФ бьют по противнику высокоточными снарядами «Краснополь»

Снаряд «Краснополь» летит на 25 км и попадает точно в цель, так как путь ему подсвечивает лазером «Орлан-30». При поражении цели он проникает через стены построек, землю, попадает в подвалы домов, где боевики складируют боеприпасы, и только потом происходит его подрыв.

На кадрах можно увидеть, как расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» оперативно подготовил и применил корректируемые в воздухе боеприпасы, что и привело к полному уничтожению всех обнаруженных целей.

Постоянная и стабильная связь с артиллеристами по закрытой связи, обеспечивает возможность незамедлительного нанесения точных ударов сразу после обнаружения противника.

«Трансляция разведывательных данных в режиме реального времени на командные пункты ведется по оптоволоконной сети и спутниковым каналам связи, что гарантирует полный контроль над ситуацией на поле боя», - отмечают в военном ведомстве.

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