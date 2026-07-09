Куликов: Информация о подозрительных личностях - не стукачество, а бдительность

Экс-вице-премьер, бывший глава МВД России Анатолий Куликов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

…- Здравия желаю, товарищ генерал армии! Вы уже наверняка посмотрели новости... Сегодня утром и днем ФСБ России сообщила о предотвращении «беспрецедентных по масштабам попытки совершения терактов, которые готовились украинской военщиной». По информации с Лубянки, целью планировавшихся атак были и военные объекты, и наши высокопоставленные военнослужащие. Как бы вы, товарищ генерал армии, прокомментировали успех наших спецслужб?

- Во-первых, Саша, хотел бы заметить, что после переворота 2014-го с Украины в Российскую Федерацию хлынули миллионы беженцев.

Конечно, абсолютное большинство из них – нормальные люди, уходящие, так сказать, от трудностей, находя безопасность в России.

Но ненависть нацистского режима ко всему русскому возникла не на пустом месте. И недобитая бандеровщина оставила свою ядовитую идеологию в последующих поколениях.

- Недобитые в 60-е годы, да?

- Конечно, нет, в 50-е. И наши спецслужбы, конечно, и сегодня работают. И работают хорошо.

Примеры, в том числе - и в той фактуре (о задержании террористов), послужившей поводом для этого интервью. Кстати, при всем при этом есть еще и определенные издержки.

- Что вы имеете ввиду, Анатолий Сергеевич?

- Например, мне буквально вчера пришла информация от одного человека, который мне написал с возмущением. «Я родился в 1990-м на Украине, русский. Переехал, получил образование в России. До распада еще Советского Союза родители переехали сюда. Стал устраиваться в одном из субъектов Службы судебных приставов, не берут, так как родился на Украине».

- Да, очень странно.

- Он родом не украинец, он родился в СССР, как и большинство из нас. У меня дочь родилась в Белоруссии, это не значит, что она белоруска. Точно так же многие служили, работали. Это я попутно реплику вставил.

- Ну, хорошо, вполне уместно.

- Но хотел сказать вот еще о чем. О роли населения нашего в информировании.

- Правоохранительных органов?

- Да. Многие граждане у нас уходят от этого, считают, что это «стукачество» - информация о подозрительных личностях и их действиях.

Я приведу тебе такой пример. Я, по-моему, уже как-то тебе рассказывал. В 1994-м был с визитом в Америке и в Чикаго попросил провести меня по ночному городу, посмотреть, что из себя представляет служба полиции в это время. И в университетском районе оформлял страховку, там нужно было расписаться. Минут десять мы ждали, пока они заполнят бланк.

Так за эти десять минут трое посетителей, простых гражданских людей, пришли в этот полицейский участок. И сообщили: кто-то торгует наркотиками, какие-то там собираются подозрительные. И туда убывали дежурные группы для проверки.

- А у нас не так разве?

- У нас же… А я потом, когда стал министром, сам подъехал в один из отделов, переодетый в гражданскую одежду, представившись простым водителем…

- Класс! И что?

- Так меня, Саша, не пустили в отдел. Вот тебе разница.

Но это, правда, было давно. Не знаю, сейчас, наверное, может быть, такого нет. Хотелось бы надеяться.

И теперь дальше. Причина еще в чем? Почему некоторые молодые, юные ребята идут в пособники этих нацистов?

- Ну, и почему?

- А мы занимаемся воспитанием этих ребят? Школа «оказывает услуги» по «приобретению знаний», большей частью - платными репетиторами. Родители из кожи лезут, чтобы заработать деньги на этих же репетиторов, вкалывают день и ночь. Вот их главная задача. А дальше?

- Что дальше?

- У нас «вырезана», убрана идеология. Ее нет как таковой, кроме золотого тельца.

Сейчас, уже и молодые девочки - туда же… Я недавно беседовал с одной такой, она говорит: я хочу выйти замуж за богатого человека, который бы мне оплачивал СПА-сеансы, чтобы следить за своим телом, за своей внешностью. Вот о чем думает молодежь.

- Но не вся! А кто воюет в зоне Специальной военной операции?

- И все же… Где у нас спортивные кружки, все это закрыто, пионерские лагеря, движения? Ничего это нет.

Вот питательная среда для подростковой преступности.

Я вспоминаю Чечню.

- Военную и криминальную…

- Да! За 10 долларов там мальчишка подрывал фугас.

- За сколько долларов?

- За 10 - нажимал кнопку, подготовленный фугас срабатывал, и взрывалась машина - с солдатами или с военным грузом.

- Но сейчас же этого в Чечне нет!

- А в других регионах? Появляются пособники террористов…

- Вот что делать сейчас в этих условиях? А вы как думаете, товарищ генерал армии?

- А я уже сказал тебе… Мне кажется, что сейчас нужно устранять эти провалы в нашей жизни?

Что делать? Сформулировать стратегические цели развития нашей страны.

И еще нам нужна наша национальная идея, фундаментом которой должны быть духовные ценности.

Плюс правила поведения - православные, исламские, не радикального, конечно же, ислама.

Ведь смогли же мы победить радикальный ислам на основе той работы, которая была проведена. Вот сейчас необходимы такие же усилия для победы над фашистским терроризмом.

Киевский режим практически превратил Украину в террористическое государство. Военно-политическое, точнее политико-военное его руководство является террористическим.

Один из принципов достижения целей в бою, в сражении и в целом в войне - это решительность в достижении поставленных целей. Вот чем, Саша, мы должны руководствоваться.

- Спасибо, товарищ генерал армии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФСБ предотвратила беспрецедентную серию терактов в России: Главное о сорванных покушениях на офицеров

«Собачку жалко!»: спецслужбы нашли новый дом для корги, с которой гуляла задержанная террористка