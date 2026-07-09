Украинская чиновница вымогала 100 тысяч евро у производителя БПЛА Фото: REUTERS.

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 10 июля:

1. Новости с передовой: ВСУ потеряли почти полтысячи дронов

2. Энергодар атаковали дроны-горлопаны

3. Убийцы Березовской закрыли на два месяца

4. Генпрокуратура открещивается от подрыва «Северных потоков»

5. Чиновница вымогала взятку у производителя дронов

6. Братья из Украины сдали пять детей для утех голландцам

7. Венгры не дадут соседям оружия

8. Агент СБУ не смог убить высокопоставленного военного

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 10 ИЮЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» вывели из строя до 170 боевиков. Подбиты пять бронемашин и 12 автомобилей.

Подразделения «Запада» нанесли противнику такой урон: 210 солдат и офицеров ВСУ, боевая машина РСЗО «Град» и две станции РЭБ.

«Южная» группировка войск уничтожила 175 националистов. Сожжены четыре бронемашины и 13 автомобилей.

На счету «Центра» - 325 бойцов ВСУ. Утилизированы две бронемашины и три артиллерийских орудия.

«Восток» выбил из рядов противника более 450 бойцов. А также две бронемашины и пять автомобилей.

Бойцы «Днепра» упокоили до 55 боевиков. Ушли на переплавку 13 автомобилей и станция РЭБ.

Силы ПВО сбили девять управляемых авиабомб и 468 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 10 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Боевики атакуют Энергодар дронами-пропагандистами

Мэр Энергодара Максим Пухов рассказал, что ВСУ оказывают психологическое давление на жителей города, не только обстреливая окрестности Запорожской АЭС. Они засылали на левобережье и дроны с динамиками. И пытались промывать мозги не одними лишь фейками «о срочной эвакуации» - боевики начали транслировать прямые угрозы. А чтобы энергодарцы быстрее сдались, бандеровцы нанесли удар по медицинскому учреждению. И вот это все киевские ухари преподносят западным спонсорам как один из признаков "своей победы" ?

Убийца Березовской присел пока на два месяца

«Общественное. Новости» сообщает: в Киеве суд заключил под стражу на два месяца сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины Владислава Реута. Именно его обвиняют в убийстве Анастасии Березовской, которая 29 июня пыталась взорвать в Монако бизнесмена Вадима Ермолаева. При этом суд отказал разведчику в праве на внесение залога. По данным следствия, 39-летняя украинка, вернувшись на родину, общалась с двумя соотечественниками — бывшим сотрудником правоохранительных органов, и тем самым Реутом. После чего у нее образовалось несколько дырок в голове, и вместо отдыха на Лазурном берегу она испустила дух под Киевом. Жадные и тупые — исчерпывающая характеристика рагулей.

Устроившую теракт в Монако Березовскую убили Фото: REUTERS.

Украинские прокуроры открещиваются от подрыва «Северных потоков»

В Telegram-канале Генпрокуратуры Украины наплевали на выводы Генпрокуратуры ФРГ. Причастность Киева к подрыву «Северных потоков», в чем уверены в Берлине, в незалежной отрицают. В сообщении самостийного ведомства говорится: «Не установлено никаких фактов, свидетельствующих о причастности к совершению этих противоправных действий государства Украина, его уполномоченных органов или должностных лиц». При том Генпрокуратура ФРГ подтвердила обвинение украинцев в деле о подрыве «Северных потоков» в 2022 году. А основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что немецкий канцлер Мерц, невзирая на подрыв «СП», продолжает оказывать стране-террористу многомиллиардную помощь. Может, генпрокурорам устроить дуэль на гарпунах?

Украинские прокуроры открещиваются от подрыва «Северных потоков» Фото: REUTERS.

Украинская чиновница вымогала 100 тысяч евро у производителя БПЛА

Украинские чиновники совсем теряют берега. Советница торгово-промышленной палаты Украины с сыном вымогали 100 тысяч евро у фирмы, которая клепала дроны для ВСУ, но ей вдруг жестко прилетело с востока. В сообщении СБУ говорится: «Главное управление внутренней безопасности СБУ и офис Генпрокурора разоблачили преступную схему в торгово-промышленной палате Украины». Производитель беспилотников обратился в ТППУ, чтобы там дали заключение о форс-мажоре - после того, как часть БПЛА сгорели из-за удара. А ушлая мама с сыночком пригрозили компании проблемами с документами — если они не подмажут. Взятку передавали двумя траншами по 50 тысяч евро. Советницу с наследником задержали при получении второй части суммы. А дроноделы-то теперь справку об ущербе получат бесплатно?

Два брата-украинца сдали пять детей для утех голландцам

Портал Nu.nl сообщает: прокуратура Нидерландов запросила 8 и 10 лет лишения свободы для братьев-оболдуев с Украины, которые в стране тюльпанов пятерых украинских детей вовлекли в пучину разврата. Сутенеры 22 и 25 лет заставили заниматься проституцией четырех девочек и одного мальчика, при том двум из них на момент преступления едва исполнилось 14 лет. Юных украинцев старшие «товарищи» подвергали жестокой эксплуатации, предлагая их услуги в интернете. Два брата-акробата тайно снимали происходящее на видео, и потом продавали материалы со сценами насилия. Зеленский не хочет укрепить этими «талантами» ударную агитбригаду где-нибудь под Славянском?

Будапешт не даст Киеву оружие — только бинты

Посол Киева в Будапеште Федор Шандор чуть не плачет. В интервью изданию «Апостроф» он катит бочку на венгров: «Венгрия публично настаивает, что не будет снабжать оружием или боевой техникой непосредственно российско-украинскую войну». Правда, признал, что, после прихода нового правительства, Венгрия чуть смягчила позицию в отношении Украины — например, по вопросу вступлению Киева в ЕС. Ну, а венгерский премьер Петер Мадьяр сказал, что его страна не будет поставлять восточному соседу оружие или отправлять свой военный контингент. Кажется, им не очень-то и хотелось.

Мадьяр вновь подтвердил, что Венгрия не будет поставлять оружие на Украину Фото: REUTERS.

Агент СБУ в Москве не успел взорвать генерала

ФСБ задержала в Краснодаре 48-летнего россиянина. Он по заданию СБУ в московском регионе должен был совершить теракт. Целью был высокопоставленный сотрудник Минобороны России. Агент арендовал квартиру рядом с домом офицера. Установил камеры для слежки. Приобрёл средства маскировки — усы, бороду и очки. Собирался использовать дрон со взрывчаткой у подъезда жилого дома, где живет военный. Не срослось.