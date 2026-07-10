«Я знаю, откуда берутся НЛО»: автор теории «ядерной зимы» Биркс отправил сенсационные сообщение астрофизику Лебу

Астрофизик Ави Лёб (Abraham Loeb) из Гарварда (Harvard Smithsonian Center for Astrophysics), который недавно возглавил Научный консультативный совет по аномальным атмосферным явлениям (UAP Science Advisory Council), созданный при Пентагоне, ЦРУ и ФБР в рамках инициативы президента США Дональда Трампа по рассекречиванию «летающих тарелок», активно взялся за работу. На днях он рассказал об исследовании НЛО, которые провел его коллега Джон Биркс (Dr. John Birks) – почетный профессор химии из Колорадского университета в Боулдере (Professor Emeritus of Chemistry, CU Boulder), специалист по химии атмосферы, один из авторов теории «ядерной зимы».
В работе, которую ученый направил для публикации в журнал «Химия и физика атмосферы» (Atmospheric Chemistry and Physics), о чем он сообщил Лёбу в письме, Биркс объяснил, что именно представляют из себя эти самые UAP (бывшие НЛО – неопознанные летающие объекты) – конкретно их разновидность: так называемые неопознанные атмосферные сферы или орбы (UAP orbs), наблюдаемые чаще всего. Бирк опознал и «летающие тарелки» (flying saucers), которые видят гораздо реже.
С помощью Ави Лёба KP.RU разбирается в доказательствах профессора.
В самом деле, чаще всего очевидцы сообщают именно об орбах – ярких и светящихся разноцветными огнями объектах, которые словно ниоткуда появлялись над головами. Их в основном и фотографируют. И даже снимают на видео, подозревая инопланетян, а то и какую-нибудь неизвестную науке форму жизни – может быть, даже внеземную.
Кадры с орбами регулярно появляются в газетах, каждый уважающий себя уфологический сайт изобилует десятками таких фото и видео. Некоторые, сделанные в небе над США в 2023 году, были включены в один из блоков рассекреченных Пентагоном свидетельств. Небольшие светящиеся шары, которые часами парили в небе, два дня подряд тогда «запускал» большой оранжевый шар, который сотрудники правоохранительных органов называли в своих отчетах «материнской сферой».
Биркс отобрал 508 наиболее наглядных случаев «явления орбов наблюдателям». Изучал лишь те, которые были официально зарегистрированы в Национальном центре по изучению НЛО (The National UFO Reporting Center - NUFORC) – независимой неправительственной организации в США, которая с 1974 года собирает сообщения очевидцев.
Уфологическую статистику ученый сравнил с данными Американского метеоритного общества (American Meteor Society – АМS). И оказалось: в подавляющем большинстве случаев прилеты орбов совпадали с вторжениями в атмосферу метеоритов и метеоров.
Вывод профессора: гости из космоса и провоцируют появление орбов. А сами они скорее всего представляют собой плазменные объекты из ионизированной пыли метеоритных пылевых облаков, сгустившейся в результате ее – пыли - стабилизации.
Для справки: метеоритные или метеорные пылевые облака знакомы ученым давно и не считаются экзотикой. Их образуют микроскопические твердые частички, рассыпаемые метеоритам в космическом пространстве и в верхних слоях атмосферы.
Кстати, именно на метеоритных пылинках конденсируются лед серебристых облаков, красиво сверкающих иной раз в ночном небе.
Наночастицы железа, никеля и магнетита – так называемые сферулы метеоритной пыли – движутся в электромагнитном поле Земли. Обладая остаточной намагниченностью, они агрегируются под действием статического электричества.
То есть, выражаясь менее научно, из пыли формируются довольно большие и относительно долговечные сферические пузыри – орбы, как классифицируют эту разновидность НЛО с некоторых пор. Они-то и летают туда-сюда, маскируясь под аппараты инопланетян.
Реакция окисления железа и никеля разогревает ионизированную плазму орбов. Выработанное таким образом тепло обеспечивает им плавучесть в атмосфере – достаточную для того, чтобы парить иной раз часами. Аналогичным образом ведут себя близкие плазменные «родственники» – шаровые молнии.
Электрический заряд, который накапливается в от взаимного трения частичек пыли и в результате их конвективного перемешивания, вызывает меняющее цвет свечение, поддерживает его яркость.
При этом эфемерные, по своей сути, орбы реагируют на малейшие изменения в окружающей среде – их время от времени пробивают электрические разряды. И плазменные пузыри мигают. Будто сигналят.
Появление рядом с одним крупным светящимся объектом нескольких других – меньшего размера – тоже объяснимо. Они не возникают на пустом месте. В каких-то случаях орбы, набравшие сильный заряд, начинают существенно возмущать электромагнитное поле вокруг себя. И тем самым провоцировать свечение-излучение в близлежащих – темных и невидимых ночью - шарах-пузырях, которые были еще недостаточно заряжены для того, чтобы начать светиться.
Иной раз накопленной в плазме энергии хватает для того, чтобы один орб расщепился на два или более объектов.
«Десант высаживает», - часто думают в таких случаях.
Лёб согласен с Бирксом: свечение, хорошо видимое в темноте ночей, днем будет практически незаметно. Поэтому при дневном свете орбы выглядят иначе - непрозрачными и будто бы металлическими. Чаще всего предстают сферами, отливающими серебром.
Не удивительно, что НЛО в виде серебристых шаров в основном и фигурируют в секретных донесениях после того, как попадают в объективы камер наблюдения, установленных на американских военных базах. Да и обычные граждане иной раз такое снимают.
Сплюснутую - тарелочную – форму орбы приобретают, деформируясь.
Как поясняет Лёб, «внутренняя конвекция, вращение, деформация под действием ветра и изменения концентрации частиц могут привести к различным морфологическим трансформациям приблизительно сферических объектов - превратить их в дискообразные, удлиненные или сигарообразные. Эти формы могут эволюционировать с течением времени».
Комментируя исследованиях Биркса, Лёб подмечает, что неспроста количество наблюдений НЛО с каждым годом возрастает. Если коллега прав, а его теоретическая модель очень убедительна, то в будущем «летающих тарелок» прибавится. Потому, что мы сами провоцируем их визиты, запуская на орбиту космические аппараты - десятками, а некто, например, Маск – так и сотнями.
В настоящее время вокруг Земли насчитывается около 11 000 активных спутников связи, средний срок службы которых составляет 5 лет. Большинство находящихся на низких орбитах падают, сгорая в пыль. А она, как и метеоритная, тоже может генерировать эти самые UAP orbs.
Леб намерен проверить теорию Биркса экспериментально. Вместе с энтузиастами он попробуют изготовить орбы в лаборатории из искусственной металлической пыли - столь же мелкой, как и метеоритная. Задача – заставить ее формировать плазменные объекты, которые начнут самопроизвольно светиться.
Будет смоделировано: соответствующее трение металлических частиц и характерные условия окружающей среды, включая воздействие внешнего электромагнитного поля, космических лучей и солнечного ветра.
На последовательных снимках неба, сделанных с небольшими промежутками до начала космической эры – когда на орбите не было никаких спутников, астрономы замечали загадочные светящиеся объекты. Одни – будто бы улетали, другие – наоборот, прилетали.
Вполне логичное предположение: на фото случайно попали инопланетные аппараты. А какие еще могут быть варианты?
С гипотезой Биркса появляется альтернатива: светящиеся объекты на старых снимках неба представляют собой те самые орбы – из метеоритной пыли. Прискорбно…
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