Водители предпочитают пусть отстоять приличную очередь, но заправить автомобили на заправках тех компаний, которые сдерживают цены Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Совещания, посвященные ситуации на топливном рынке, стали проходить в правительстве чуть ли не в ежедневном режиме. В четверг, 9 июля 2026 года, вице-премьер Александр Новак снова собрал за одним столом представителей федеральных органов исполнительной власти и нефтяников. Главы ряда регионов присоединились к совещанию по видеосвязи.

Вице-премьер Новак собрал новое совещание по ситуации с топливом в России 9 июля 2026 года

Как сообщили в пресс-службе правительства, на совещании подробно обсуждалась проблема обеспечения топливом территорий северного завоза. Это регионы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками доставки грузов. Из-за сурового климата и проблем с логистикой продукты, медикаменты и топливо на эти территории доставляются в короткие периоды в преддверии зимы по воздуху, зимникам или воде. Не доставили в срок - не возможно будет доставить до следующей весны. Именно поэтому соблюдение сроков северного завоза критически важно.

Главы регионов, в которые осуществляется северный завоз, доложили, что у них сейчас происходит на рынке топлива. Обсудили, запасы нефтепродуктов, организацию логистики, графики поставок топлива, распределение ресурсов между отдаленными населенными пунктами.

Александр Новак отметил, что в условиях кризиса, возникшего на топливном рынке, северные регионы требуют особого внимания.

- Отдаленные территории имеют объективные транспортные и инфраструктурные особенности, которые необходимо учитывать при принятии решений по обеспечению топливом. В текущих условиях все меры, направленные на снабжение таких субъектов необходимыми ресурсами, должны находиться на особом контроле властей, а решения приниматься в кратчайшие сроки, - заявил Новак.

Какие поручения по топливу дал Владимир Путин

Накануне ситуация на топливном рынке обсуждалась на встрече президента Владимира Путина с правительством. Путин лично следит за происходящим. По его словам, трудности с бензином в России - явление временное. Президент поставил правительству почти не выполнимую на данный момент задачу: ситуация с бензином и дизелем никак не должна влиять на простых россиян. Но, тем не менее, влияет: в одних регионах введены ограничения по продаже бензина частникам, в других - часть заправок закрыты, а на открытых очереди за топливом растягиваются на 1,5-2 часа. В связи с этим Путин поручил правительству принять все меры с привлечением «вертикально интегрированных» (то есть государственных) нефтяных компаний.

Накануне ситуация на топливном рынке обсуждалась на встрече президента Владимира Путина с правительством Фото: REUTERS.

Президент также отметил, что нужно включать малый и средний бизнес в нефтепереработку. По его словам, создание сети небольших, хорошо защищенных НПЗ укрепит энергосистему страны, при этом президент назвал нашу энергосистему «одной из самых стойких в мире, имеющей колоссальный запас прочности».

Ранее по поручению президента правительство уже утвердило перечень срочных мер по исправлению ситуации на рынке топлива.

Пять главных мер по урегулированию ситуации с бензином в России

1. Правительство продлило действие временных послаблений для ряда нефтеперерабатывающих заводов - они могут выпускать топливо по нормативам «Евро-3». Стандарт «Евро-3» предполагает более мягкие требования к качеству топлива. Ключевое отличие — содержание серы: в бензине «Евро-3» оно может достигать 150 мг/кг против 10 мг/кг для «Евро-5», а в дизельном топливе — до 350 мг/кг при тех же 10 мг/кг у «Евро-5».

Также обсуждается выдача правительством разрешения на производство бензина еще более низкого класса — «Евро-2». На данный момент окончательное решение не принято, а мера озвучивается как временная. Предполагается, что разрешение будет действовать до июля 2027 года. Вывод на рынок бензина стандарта Евро-2 позволит отказаться от глубокой переработки нефти и повысить предложение на сотни тысяч тонн в месяц.

2. Правительство ввело запрет на экспорт бензина (на данный момент - до конца июля) и авиационного керосина (до 30 ноября). Сейчас главная задача насытить внутренний рынок, а не заработать на экспорте. Под ограничения не подпадают лишь поставки по межправительственным соглашениям.

3. Введены изменения в биржевых торгах, которые должны сдержать рост цены на топливо. Для того, чтобы перенаправить объемы на внутренний рынок, снижены минимальные квоты обязательных продаж бензина на бирже на ближайшие месяцы.

4. На всех НПЗ максимально увеличены мощности, сокращены сроки плановых ремонтов, чтобы повысить выработку топлива.

5. Рассматривается обнуление акцизов на отдельные виды бензина и корректировка демпферного механизма, компенсирующего нефтяникам разницу между экспортными и внутренними ценами

На всех НПЗ максимально увеличены мощности Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что с ценами на бензин

За ситуацией на рынке топлива внимательно следят в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). После того, как в регионах возник дефицит топлива, у ряда нефтяных компаний возник серьезный соблазн задрать цены. Часть компаний это сделали, и цена бензина АИ-95 на их заправках подскочила до 100 рублей за литр. Однако, водители предпочитают пусть отстоять приличную очередь, но заправить автомобили на заправках тех компаний, которые сдерживают цены. О том, как быть автовладельцам, читайте на сайте KP.RU.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский сообщал также, что с рядом нефтекомпаний уже подписаны соглашения об обеспечении топливом внутреннего рынка. Постановление о топливных соглашениях правительство утвердило еще в апреле. В число компаний, которые должны были подписать соглашение, входили «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром», «Татнефть», ННК, «ФортеИнвест», «НефтеХимСервис», «Газпром нефтехим Салават», «ТАИФ-НК». Каждая из этих компаний владеет одним или несколькими НПЗ мощностью более 1 млн. тонн в год.

В правительстве уточняли, что речь идет о типовом договоре, которым планируется регулировать объемы обеспечения внутреннего рынка моторного топлива и розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в 2026 году с учетом ожидаемого уровня инфляции.

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор наблюдает за ценами на бензин и прочие товары. Ситуация на топливном рынке создает проинфляционные риски, но Банк России исходит из того, что происходящее - лишь явление временное.

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