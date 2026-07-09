США ударили по мосту, через который Россия и Китай снабжают Иран: какие сигналы посылает Вашингтон

Американцы демонстрируют Тегерану, что им хорошо известны ключевые транспортные артерии страны Фото: REUTERS.

Американские военные нанесли ракетный удар по железнодорожному мосту Актекехан в иранской провинции Голестан. Этот объект считается частью стратегического транспортного коридора Китай – Туркменистан – Иран, который также используется для доставки российских грузов.

По данным СМИ, Москва начала перевозки по этому маршруту еще в ноябре 2025 года, а после осложнения морского сообщения через Ормузский пролив интенсивность китайских перевозок здесь выросла в несколько раз.

Насколько важен мост для логистики, KP.RU рассказал эксперт Российского совета по международным делам, консультант ПИР-Центра Леонид Цуканов.

– Этот мост действительно играл важную роль в логистике поставок в Иран, – подчеркивает Цуканов. – Через него проходила железнодорожная линия, соединяющая Тегеран и Мешхед – два крупнейших города Исламской Республики.

Кроме того, именно этот участок железной дороги несколько лет назад был модернизирован в рамках китайской инициативы «Один пояс – один путь», это позволило существенно увеличить его пропускную способность. Поэтому маршрут активно использовался, в том числе для перевозки грузов из Китая и России.

После удара инженерная конструкция устояла, а повреждения железнодорожного полотна не носят необратимого характера. Иранская сторона уже приступила к восстановительным работам, поэтому в обозримой перспективе движение может быть возобновлено.

Скорее, этот удар следует рассматривать как политический сигнал со стороны Вашингтона. Американцы демонстрируют Тегерану, что им хорошо известны ключевые транспортные артерии страны и что в случае дальнейшей эскалации они готовы перейти к их последовательному выведению из строя.

При этом возможности для снабжения Ирана сохраняются. Морское сообщение продолжает функционировать, поскольку, несмотря на формальный выход США из мирного меморандума, полномасштабная морская блокада иранских портов не возобновилась.

Кроме того, остаются открытыми сухопутные автомобильные маршруты через Пакистан. Именно по этим направлениям Россия и Китай по-прежнему способны доставлять грузы без существенного сокращения объемов поставок.

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