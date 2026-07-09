Лавров дал ответ ультиматуму Запада: призыву к переговорам Россия больше не верит

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На следующий день после саммита НАТО в Анкаре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что странам Запада, которые призывают к переговорным решениям для того, чтобы разрешить конфликт на Украине, веры больше нет.
Эти слова прозвучали в несколько неожиданным контексте - на брифинге после переговоров с коллегой Лаврова из МИД Мозамбика Марией Лукаш.
По словам главы российской дипломатии, Запад лишь имитировал готовность к переговорам по Украине. А теперь открыто ставит нашей стране ультиматумы, о чем заявили европейцы.
Верить западным странам больше нельзя, надежды и запас доброго отношения российской стороной «окончательно исчерпаны».
Сергей Лавров подчеркнул: на Западе давали России гарантии того, что Минские соглашения будут выполнены. Но эти гарантии оказались ложью.
Так случилось и 2022 году, после начала специальной военной операции, когда Запад разрушил договоренности, которых достигли Москва и Киев.
Глава МИД заключил, напомнив позицию президента Владимира Путина: наша страна будет добиваться своих целей на СВО. Они остались неизменными.
Накануне на саммите Североатлантического альянса была принята декларация, в которой Россию назвали «долгосрочной угрозой», а Украине пообещали «неизменную поддержку». И по $70 млрд от стран-членов НАТО в этом и следующем году (деньги пойдут в том числе на военную технику).
Президент США Дональд Трамп на полях саммита провел отдельную встречу с Зеленским. Формально он обозначил свою позицию в стиле «деритесь, а я погляжу». Но при этом назвал удары Украины по мирной российской инфраструктуре «обострением, которое может помочь окончанию войны».
И жестоко ошибся.
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