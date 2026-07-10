Кошка-тревожка: Зоопсихолог рассказала, как справиться со стрессом у животных

Если встревожены вы, встревожена и кошка. Фото: Linn Currie/Shutterstock/Fotodom

Российские кошки встревожены! Они пребывают в постоянном стрессе. Вместе с ними встревожены и ветеринары: они все чаще отмечают у пушистиков такие «нервные» недуги, как идиопатический цистит или идиопатический дерматит. Что происходит? KP.RU обратился за консультацией к дипломированному фелиноголу, зоопсихологу, ведущей телепрограмм Елене Клюсовец.

НЕЖНЫЕ СОЗДАНИЯ

Начнем с базы: если встревожены вы, встревожена и кошка, и пусть вас не обманывает ее непроницаемый, отрешенный взгляд; внутри животного – буря страстей.

- Да, наши животные считывают с нас информацию, и они в самом деле понимают, что мы грустим и переживаем, - говорит Елена Клюсовец.

И им определенно есть дело до вас! Ведь кошки консервативны: они хотят, чтобы «все было как всегда». Хозяин на нервном срыве – это явно не «как всегда», объясняет Елена Клюсовец.

- Это выводит кошку из равновесия, и да, от стресса она может заболеть, - акцентирует она, - Причем от породы это не зависит.

Часто можно прочитать, что кошка, видя нервничающего хозяина, полагает, будто виновата она: это она, кошка, что-то сделала не так. Но это всего лишь миф: кошка не склонна винить себя. Но, когда в доме царит стресс, в ее системе координат многое меняется, это факт.

ХИТРЫЙ ДИАГНОЗ

Но не все так просто: давайте разберемся, как именно и чем именно животное может заболеть на нервной почве.

Термин «идиопатический» (цистит, дерматит) не значит «нервный».

- Ветеринары применяют это понятие, когда не могут объяснить причину заболевания. Скажем, животное интенсивно чешется. Доктор исключил все возможные факторы: аллергию, паразитов… Но кошка как чесалась, так и продолжает. В этом случае врач говорит о «идиопатическом дерматите», и предполагает, только предполагает, что налицо поведенческая (психологическая) реакция, - говорит Елена Клюсовец.

Часто так и есть, а может, и не так:

- Один доктор рассказал мне, как бился с чешущимся животным, и был готов поставить «поведенческий» диагноз. Но как-то провел рукой по шерсти, и ему показалось, что на коже прыщик. Выявить его было непросто, он прятался в густой шерсти. Доктор заподозрил, что это новообразование, и диагноз подтвердился. Животное исцелилось после правильно подобранной терапии, - рассказывает Елена Клюсовец.

Таким образом, если растет число диагнозов с приставкой «идиопатический», это еще не говорит о том, что животные стали массово волноваться.

Фото: Oleg Opryshko/Shutterstock/Fotodom

А С ВАМИ-ТО ВСЕ В ПОРЯДКЕ?

Более того, часто животные «болеют» только в нашем воображении. Мы, люди, живем сейчас с повышенным уровнем тревожности. И проецируем свои страхи на домашних питомцев. Тащим кошку к ветеринару. А в клинике и рады, кто откажется от клиента и его денег? В результате – «залеченное» животное (то, что называется «гипердиагностика»).

- Ко мне пришла девушка, которой показалось, что кошка стала меньше есть. «Ест только с руки, когда я ее кормлю насильно, а в миске еду оставляет», рассказала она. В таких случаях я начинаю работать с хозяином. Вместе мы посмотрели, сколько реально съедает кошка, и оказалось, что она не голодает. Она берет из миски столько, сколько хочет, остальное оставляет. Животное в балансе! А девушка нет. Таким образом, мы часто имеем дело с «болезнями» животных как проекцией страхов хозяев, - говорит Елена Клюсовец.

ВАННА, ЧАШЕЧКА КОФЕ

Но вдруг, в самом деле, налицо реальный стресс – тяжелое событие в семье, переезд. И животное действительно нервничает. Как успокоить пушистика?

В первую очередь, надо работать с собой, говорит Елена Клюсовец:

- Мы должны быть для кошки оплотом спокойствия и сами не поддаваться панике, это уже полдела.

Второй фактор – обеспечить кошке комфортную среду.

- Вы уходите на работу, а сосед начинает сверлить. Этого более чем достаточно, чтобы вызвать стресс у животного. Вы можете даже не знать, что происходит, пока вас нет. Установите камеру. Отмечайте моменты, когда поведение кошки меняется, например, она начинает излишне вылизываться.

Создать комфортную среду поможет релаксирующая музыка (в Сети вы найдете специальную «музыку для кошек» - и это работает). В продаже есть препараты с феромонами, веществами, которые «говорят» кошке – «все в порядке, угрозы нет». Можно задействовать ароматерапию: кошки любят запах лавандового масла. Но помните, что у животных очень тонкое обоняние. Масла нужно самую малость, так, чтобы сами вы едва чувствовали запах.

- Есть удивительный способ, о котором многие не догадываются, - резюмирует Елена Клюсовец, - Кошки по природе хищники. Когда они выслеживают добычу, нечто, что движется, они сконцентрированы на процессе полностью, стресс отступает. Точно так же и люди легче переживают невзгоды, коли «с головой уходят в работу». Тревожной кошке хорошо бы половить мышей. Но, поскольку мышей в городской квартире нет, роль организатора веселья уходит хозяину: с животным надо больше играть, разговаривать, развлекать.

А пока играете, может, и сами успокоитесь. Недаром же говорят, что наши шерстяные друзья нас лечат.

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