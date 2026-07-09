"Господи, жалкая какая": сильно сдавшая Алла Пугачева за ручку с Максимом Галкиным* еле ходит по Юрмале

Алла Пугачева и Максим Галкин* перебрались в Юрмалу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Алла Пугачева недавно приехала с Кипра в Юрмалу, поселившись на вилле в центре города. Примадонна перебралась в Латвию с Максимом Галкиным* и двойняшками Лизой и Гарри. После двух недавних операций на сердце певице предписаны пешие прогулки. По Лимасолу звезда гуляла, опираясь на трость. А в Юрмале она ходит за ручку с мужем-иноагентом.

Алла Пугачева каждое лето проводит в Прибалтике. Алле Борисовне идеально подходит местный климат. В отличие от жаркого Кипра в Юрмале свежо и прохладно.

Во время одной из прогулок Примадонну заметили в компании Максима Галкина*. Судя по фото, певица одевается в Латвии весьма скромно, выбирая удобство и комфорт. Артистка использует минимум косметики.

Примадонна гуляет за ручку с мужем-иноагентом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

77-летняя певица старается каждый день совершать прогулки, выполняя рекомендации врачей. Публика живо обсуждает свежий снимок. Многие отмечают, что знаменитость еще сильнее похудела. Видимо, последствия операций.

"Возраст никого не красит", "Господи, жалкая какая…", "Сильно сдала. Даже жаль", "Да, сдала Алла!", "Жуть какая...", "Реально плохо выглядит, сильно сдала", "Стыдно уже в таком виде на публику лезть", - пишут люди.

* - Физическое лицо, признанное Минюстом иностранным агентом на территории РФ