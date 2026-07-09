Юрий Афонин: Добровольцы, разминирующие Донбасс, тоже участники боевых действий

Юрий Афонин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Важную проблему 8 июля в программе «Партийная среда» (кстати, наша передача уже пять лет без перерыва выходит в эфире Радио «Комсомольская правда») поднял известный политик - первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

…- Буквально два дня назад, - рассказал Юрий Вячеславович, - мы внесли в Госдуму законопроект, благодаря которому, я считаю, мы сможем поддержать всех наших защитников - и военных, и добровольцев.

- О чем этот законопроект?

- О том, чтобы приравнять добровольцев, которые разминируют территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, - к участникам боевых действий.

Это не военные саперы, а именно - добровольцы. И они погибают. Они получают ранения.

- А, допустим, Курская область относится к таким регионам, где трудятся саперы-добровольцы?

- И Курская область тоже. Но у ребят, которые там заняты, нет статуса участника Специальной военной операции.

Он, - этот правовой документ - может быть, не самый такой ключевой и важный. Но это - поддержка людей, которые сражаются на фронте, обеспечивая безопасность мирных граждан.

- Этот законопроект уже внесен. А до окончания сессии успеете его принять?

- Мы будем стараться, потому что действительно Государственная Дума приняла целый ряд, огромный пакет законопроектов, фактически уже завершая работу, связанный с обеспечением наших ребят. И финансовая поддержка, и льготная ипотека, и так далее, и так далее - все это должно быть предусмотрено.

Это ведь совершенно новое направление законодательства.

И очень важно не просто выделять средства, оказывать помощь, но чтобы ребята, которые возвращаются с фронта с ранениями, очень активно могли и в мирной жизни трудиться, выдвигаться в органы государственной власти и проявлять свои способности в мирной жизни.

КПРФ, как партия сражающаяся, действительно многое для этого делает.

Но самое главное, наши молодые ребята идут защищать Родину с уверенностью - что они, при необходимости, тоже поучат поддержку.