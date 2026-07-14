В Киеве уничтожены заводы по производству ракет и дронов

Целями атаки стали киевские оборонные предприятия, занятые производством ракет и дронов Фото: REUTERS.

Минувшей ночью российские Вооруженные силы провели масштабную атаку, используя высокоточное оружие воздушного, наземного базирования и беспилотники.

По сообщению Министерства обороны России, целями атаки стали киевские оборонные предприятия, занятые производством ракет и дронов. Также были поражены объекты портовой инфраструктуры в порту «Южный» Одесской области, которые служили для обеспечения украинских ВС топливом.

Удары по портовой инфраструктуре ведутся с минувших выходных. Ранее были атакованы порты «Измаил», «Черноморск» и «Южный» в Одесской области.

В ночь на понедельник в портах «Южный» и «Черноморск» были уничтожены два сухогруза. В результате атак горит портовая инфраструктура, используемая для получения западной военной техники, боеприпасов и топлива.

В порту «Черноморск» также были уничтожены два морских парома и контейнеровоз, доставлявшие грузы для ВСУ. Кроме того, сообщается об уничтожении килекторного судна «Шостка» и плавучего дока.

Эксперты указывают, что морские сухогрузы применялись как базы для запуска морских дронов.

В украинской столице за ночь были ликвидированы:

- Агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель». Именно это киевское предприятие играло ключевую роль в производстве узлов и компонентов для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и «Гром-2». Оно также производило навигационное оборудование и СВЧ компоненты для авиационной техники.

- Промышленное предприятие «УКР АРМО ТЕХ» (Киев-79). Это предприятие являлось одним из основных производителей боевых частей для беспилотников и ракет на Украине. Оно также занималось обработкой и хранением взрывчатых веществ, а также выполняло роль логистического центра для военной продукции, включая бронеавтомобили и БПЛА.

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