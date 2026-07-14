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Политика14 июля 2026 8:15

Мария Захарова: Пока Каллас разбиралась с геополитическим занижением рыбы, она протухла

Захарова хлесткой фразой ответила на предложение ЕС запретить импорт рыбы из РФ
Александр ГАМОВ
Мария Захарова хлесткой фразой ответила на предложение ЕС запретить импорт рыбы из РФ.

Мария Захарова хлесткой фразой ответила на предложение ЕС запретить импорт рыбы из РФ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Мария Владимировна, здравствуйте! Это - Гамов из KP.RU. Как Вы думаете, у Каллас - «позднее зажигание»? Или - «умственная заторможенность?» Иначе чем объяснить ее новые - на этот раз «рыбье-геополитические» - заявления? Впрочем, все по порядку…

Европейские политики предложили внести в перечень санкций 21-го антироссийского пакета запрет на импорт в ЕС рыбы из России. Однако продукт все же не попадет под ограничения. Глава диппредставительства Евросоюза Кая Каллас объяснила решение «геополитическим значением» рыбы. Так она сказала в ходе пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС.

Вот - прямая цитата:

«Сначала о рыбе. Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», - порассуждала Кая Каллас.

Она подчеркнула, что российская рыба полностью исключена странами ЕС из нового санкционного пакета. В этом пункте речь также шла о морепродуктах из России. О них глава диппредставительства ЕС ничего не сказала.

Эту тему мы и обсудили во вторник, 14 июля, с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой

- Что бы вы посоветовали этой госпоже, Мария Владимировна? Как бы прокомментировали эту ее «рыбную ловлю»?

- Пока Каллас разбиралась с геополитическим занижением рыбы, - сказала KP.RU Мария Захарова, - она протухла. И не только рыба.

- Бедная Европа! Спасибо, Мария Владимировна…

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