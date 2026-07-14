Мария Захарова: Пока Каллас разбиралась с геополитическим занижением рыбы, она протухла

Мария Захарова хлесткой фразой ответила на предложение ЕС запретить импорт рыбы из РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Мария Владимировна, здравствуйте! Это - Гамов из KP.RU. Как Вы думаете, у Каллас - «позднее зажигание»? Или - «умственная заторможенность?» Иначе чем объяснить ее новые - на этот раз «рыбье-геополитические» - заявления? Впрочем, все по порядку…

Европейские политики предложили внести в перечень санкций 21-го антироссийского пакета запрет на импорт в ЕС рыбы из России. Однако продукт все же не попадет под ограничения. Глава диппредставительства Евросоюза Кая Каллас объяснила решение «геополитическим значением» рыбы. Так она сказала в ходе пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС.

Вот - прямая цитата:

«Сначала о рыбе. Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», - порассуждала Кая Каллас.

Она подчеркнула, что российская рыба полностью исключена странами ЕС из нового санкционного пакета. В этом пункте речь также шла о морепродуктах из России. О них глава диппредставительства ЕС ничего не сказала.

Эту тему мы и обсудили во вторник, 14 июля, с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой…

- Что бы вы посоветовали этой госпоже, Мария Владимировна? Как бы прокомментировали эту ее «рыбную ловлю»?

- Пока Каллас разбиралась с геополитическим занижением рыбы, - сказала KP.RU Мария Захарова, - она протухла. И не только рыба.

- Бедная Европа! Спасибо, Мария Владимировна…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кая Каллас признала, что антироссийские санкции «давят на экономику Европейского союза». Она призвала европейцев «еще немного потерпеть»

Захарова сравнила Зеленского с клещом: «Впился в тело украинского народа и не может напиться крови»

Социолог Якубович: санкции против России в первую очередь бьют по Европе