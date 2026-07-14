Украинский блогер Альберт Васильев. Фото: кадр из видео ЦОС ФСБ России.

Популярный в своё время украинский блогер Киевстонер, он же Альберт Васильев, появился в свежем отчёте ФСБ России как один из фигурантов подготовки терактов на территории РФ. Сайт KP.RU собрал всё, что известно на данный момент о причастности Киевстонера к массированным атакам беспилотников и другим преступлениям.

КАК КИЕВСТОНЕР ПРИЧАСТЕН К ТЕРАКТАМ: КООРДИНИРОВАЛ ТЕРРОРИСТОВ И ПЕРЕВОДИЛ ДЕНЬГИ

По данным ФСБ, Киевстонер был непосредственным участником подготовки как минимум одного теракта из масштабной серии подрывов, которую готовила СБУ при поддержке стран Запада. Его участие доказано в подготовке теракта в Московской области, где боевики хотели использовать 35 FPV-дронов, начинённых взрывчаткой, для удара по стратегическому объекту, расположенному в жилом квартале.

«Установлено, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, 1991 г.р., украинский видеоблогер, рэпер и киноактёр, использующий псевдоним Киевстонер», - заявили в ФСБ.

По данным российских спецслужб, Киевстонер занимался в этом деле координацией курьеров и исполнителей теракта. Он удалённо помогал им выстраивать маршруты перемещения, указывал на места, где были спрятаны доставленные нелегально дроны и другие компоненты, направлял преступников по оптимальным для их злого умысла маршрутам. Также установлено, что именно Киевстонер переводил основную сумму необходимых денежных средств террористам, делая это под патронажем СБУ.

КТО ТАКОЙ КИЕВСТОНЕР И ГДЕ ОН СЕЙЧАС

Как водится, все самые "ярые и преданные" украинские "патриоты" живут в Европе. Киевстонер не исключение. Он сбежал с Украины сразу, как только перед ним замаячил призыв в ВСУ, и сейчас обитает в Словакии и Испании. Однако, по доброй воле или по принуждению СБУ, оттуда он активно переводит деньги агентурной сети украинских нацистов и всячески способствует преступлениям против мирного населения.

Сам Киевстонер родился 31 декабря 1991 года в Киеве и до 19 лет жил в районе Радужный. С конца 2010-х годов начал создавать юмористические видеоблоги. На YouTube запустил канал «Бюджетный Гай Ричи», где публиковал нелепые скетчи с использованием ненормативной лексики. Со временем утратил популярность и занялся рэпом и актерской деятельностью, не снискав на этом поприще, впрочем, особой славы.

В ФСБ России отметили, что Киевстонер был замечен за организацией продажи наркотиков в странах Евросоюза после того, как сбежал туда с Украины. Вероятно, именно деньги от этого преступного бизнеса он и переводит террористам.