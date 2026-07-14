«Я дошла до 48 кг»: Любовь Аксенова довела себя до истощения

В Москве состоялась светская премьера сериала «Холод», который с 16 июля стартует сразу на нескольких онлайн-платформах. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве состоялась светская премьера сериала «Холод», который с 16 июля стартует сразу на нескольких онлайн-платформах. Красавица-актриса Любовь Аксенова сыграла главную роль — в жизни ее героини случилась трагедия (в аварии погибают муж и дочь), а ее делают виновной. Поэтому часть сериала героиня Аксеновой проводит в тюрьме, учась выживать и играя драму.

Красавица-актриса Любовь Аксенова сыграла главную роль. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На премьере Любовь много спрашивали о ее обновленной фигуре — Аксенова всегда была стройной, но в сериале похожа на «тень», а в жизни на тоненькую статуэтку. Артистка раскрыла причину: она подошла к работе слишком ответственно, ее героиня объявляет голодовку, поэтому Любовь решила ради достоверности в кадре похудеть: результат такой — с 53 кг дошла до 48 кг. Было сложно, так как Люба любит поесть, и ее стабильные 53 кило — это вес при режиме питания, когда она себе ни в чем не отказывает.

Причем сделать ее героиню худой и изможденной для кадров из тюрьмы можно было с помощью графики — теперь так многие делают. Но Аксенова профессионал. Любовь рассказала на премьере как проводила этот эксперимент: «Мне важно сделать все, что от меня зависит. Снимать мы начали в январе, а худеть я начала с августа. По принципу спортивной сушки. Снижала калораж. Много тренировалась, мало ела — по 800 калорий в день, потом по 400…» Такой дефицит калорий может быть просто опасен для человека. Но Аксенова не сдавалась, хотя чувствовала себя на съемках тюремных сцен плохо — максимально приблизилась к состоянию своей героини, как и хотела.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Люба рассказала: «Самое сложное — игра в состоянии, когда у героини из-за голодовки полное обезвоживание. Я пила только кофе на момент съемок, и это добавляло тремор, сердцебиение…» Аксенова говорит, что у нее кружилась голова и темнело в глазах во время съемок сцен в карцере — все вышло максимально реалистично. Как и хотела артистка.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще одна звезда сериала «Холод» актриса Лариса Гузеева не смогла прийти на премьеру — отдыхает в Болгарии в перерыве между съемками «Давай поженимся». О работе с Гузеевой в «Холоде» рассказала ее коллега по сериалу Линда Лапиньш: «Лариса прекрасна. Обожаю! Она в самом лучшем смысле этого слова — абсолютно сумасшедший человек в работе, Совершенно сумасшедшая артистка! Это когда ты на съемочной площадке видишь ее и понимаешь, что Ларисы Гузеевой не существует. Сейчас существует вот та злая, омерзительная тетя, которая тебя накроет такой волной, что просто не спастись…» Профессионализм Гузеевой оставил восторженные воспоминания у коллег. «В «Холоде» у Ларисы Андреевны роль деспотичной чиновницы, которая тиранит даже внучку. А в жизни, как известно, Гузеева с внучки Евы «пылинки сдувает и обожает».

Лариса Гузеева. Фото: кадр из фильма "Холод"

Линда Лапиньш. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

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