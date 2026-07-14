ФСБ представила данные о предотвращенных терактах, которые готовили украинские спецслужбы Фото: скриншот видео.

По данным ФСБ, спецслужбы Украины готовили на территории России серию терактов — по всей стране, против генералов, объектов ВПК, аэродромов. Кто помогал Киеву? Где нашли столько исполнителей? Почему теракты удалось предотвратить?

На радио «Комсомольская правда» говорили об этом с послом по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником.

КИЕВУ РАЗРЕШЕНО ВСЕ

— ФСБ представила данные о предотвращенных терактах, которые готовили украинские спецслужбы по всей России.

— Киеву дана отмашка делать все, что угодно — не со стороны мировой общественности, а со стороны спонсоров: вы можете использовать любые методы для того, чтобы достигать результата. Мы вам отсыпаем очень много денег, от Евросоюза, а вы должны показать свою результативность. И мы вас в этом не ограничиваем.

— Даже используя террористические методы?

— Это заступ. И это показатель определенной слабости. У них не получается в открытой войне, которая не поощряется международным правом, но принимается как данность. А нарушение норм международного гуманитарного права — это преступление.

— У мира не получилось воевать с терроризмом?

— Не получилось, даже объединив усилия, не дать террористическим методам быть реализованными.

ФСБ опубликовала кадры с изъятыми FPV-дронами, которые спецслужбы Украины планировали использовать для терактов. Фото ЦОС ФСБ России

ВЗРЫВ В МОНАКО

— Разве в Евросоюзе не вздрогнули от взрыва в Монако, совершенного украинкой?

— По сравнению с тем, что Украина пытается реализовывать в России — это вообще ни о чем. Это покушение на одного бизнесмена, который, по мнению Киева, вел себя не так.

— Но европейцы не могли представить, что взрывы погремят у них?

— Не могли. Они же затачивают это оружие только в одну сторону. А им показали: ребята, вы пустили к себе людей, которых воспитали совершенно с другими нравами и подходами. Если вы им завтра перестанете давать деньги, они придут вот с такими своими методами объяснять, что вы неправы. Придут взрывать, убивать, подрывать гражданские объекты.

— Разве не сама Европа сняла ограничения для Киева?

— Это одно из главных преступлений Запада — они создали условия полной безответственности Украины. Они вырастили беспредельщика. Дали ему деньги, вооружения. А теперь прикладывают максимум усилий, чтобы на международных площадках не допустить привлечения Киева к ответственности. Они считают, что делают все для того, чтобы запускать это все в нашу сторону. Но им это вернется бумерангом.

При взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев Фото: REUTERS.

ИЗОЩРЕННЫЕ БРИТАНЦЫ

— В ФСБ сообщил, что спецслужбы Украины диверсии готовили при участии западных кураторов — речь о британцах?

— В спецоперациях британцы, наверное, самые изощренные. И это проявляется не только в подготовке терактов и подготовке боевиков с террористическим уклоном. У них есть методички для воспитания детей, чтобы готовить их для участия в террористических актах.

— Они за последние годы скорректировали методы и приемы борьбы с нами?

— Если сравнить 2014 год и нынешнее время, даже 2022-й и нынешнее время — они сильно отличаются. Иностранные инструкторы приехали со своими методичками, подходами. Они приехали объяснять, как можно использовать вооружение или военные методы для достижения цели — влияния на внутреннюю повестку страны.

— Но не все их методички сработали?

— Почему же? До того, как иностранные инструкторы прибыли, не было, например, повторных ударов по месту первого прилета. Не было подхода, когда нанесен удар, там все аплодируют: попали, ура, хорошо! А им сверху говорят: нет, подождите, еще не закончилось. Надо добить. Туда сейчас прибегут спасатели, медики, неравнодушные. Их мы и будем бить. Но как, это же мирные люди? Ничего, туда и будем бить. Вот подходы, с которыми приехали эти инструкторы.

НА ЧЕМ ЛОВЯТ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

— Почему в России оказалось так много людей, готовых за шальные деньги взорвать аэродром, убить генерала, пустить под откос поезд?

— Эти механизмы работают не так. Деньги — только дополнительный мотиватор. Часто бывает, что человека принуждают, его ловят на чем-то, а потом им манипулируют.

— Шантаж?

— Там спектр шире. Я разговаривал с нашими ребятами, которые вернулись из плена. Опытные парни разбивали свои телефоны, чтобы те не попали в руки врагу. А если не успели, то враги находят в телефоне болевые точки — мама, жена, любимая, сын, дочь, еще кто-то.

— И получают рычаг давления?

— Конечно. Я разговаривал с парнем, у которого отец — потомственный военный, преподает в военном вузе. От парня требовали, чтобы тот дозвонился отцу, сказал, что меня здесь убивают, если ты не передашь какие-то данные, то мне плохо сделают. Отец четко знал, как действовать. Тут же прервал эту коммуникацию. Потому парень и выжил. Его не убили в плену, не смогли из него вить веревки.

И плюс дети.

— С детьми есть тяжелые случаи?

— Чудовищные. Когда ребенком манипулируют. Когда в руки попадают личные данные. Созваниваются в переписке. И дальше при помощи психологических зацепок ребенка доводят до того состояния, когда он становится невменяемым. И уже может делать все, что угодно.

— Надо стараться максимально дистанцироваться?

— Это серьезно разработанные технологии, тоже не без участия инструкторов. Они просто адаптированы к нашему языку. Они строились на англоязычных, испаноязычных версиях. Произошла адаптация этих методик к русскому языку. И дальше шаг за шагом, вопрос за вопросом — человека просто начинают принуждать к каким-то действиям. Ловят его на каком-то слове. Эти методики описаны, отработаны, они реализуются.

— Это страшные вещи…

— Очень. Если вы к этому не подготовлены, надо сразу все это обрывать, никаких коммуникаций. Я назвал только два пути, а их гораздо больше, к сожалению…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киевский режим хотел взорвать аэродром под Ростовом: что известно о предотвращении теракта ФСБ России

Противник меняет тактику и способы убийств: Полковник ЦСН ФСБ рассказал, какие меры помогут обезопасить военнослужащих от терактов

Украинские спецслужбы ищут людей с дефицитом внимания: почему россиянка так легко пошла на подготовку теракта в Москве