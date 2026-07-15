Россияне рассказали, на что потратят выигранный в лотерею миллион рублей

Выиграв миллион, 13% россиян отдадут деньги на благотворительность Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - В БАНК!

Согласитесь, мечта! Купить лотерейный билетик и неожиданно стать богатым. Ладно, совсем уж фантастический сценарий с джекпотом рассматривать не будем. Но миллион рублей выглядит и солидно, и реалистично. На что россияне их потратят? На что-то полезное или наоборот? Вот что показали результаты опроса, проведенного на сайте KP.RU и в социальных сетях.

ОПРОС «КП»

Если вы выиграете миллион рублей, что сделаете в первую очередь?

Расплачусь по кредитам и долгам (хотя бы частично) - 35%

Положу в банк под проценты - 25%

Сделаю ремонт - 22%

Отправлюсь в путешествие - 22%

Потрачу на здоровье, лечение, косметологию - 20%

Раздам часть денег на благотворительность - 13%

Куплю автомобиль - 9%

Куплю технику (телефон, холодильник и т.п.) - 7%

Открою свой бизнес - 5%

Закачу вечеринку! - 1%

Опрос проведен среди читателей KP.RU в соцсетях. Участие приняли 1,5 тысячи человек. Можно было выбрать несколько вариантов ответа.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

О чем говорят эти результаты? Комментирует Руслан Латыпов, финансовый советник, член Национальной ассоциации специалистов финансового консультирования:

- Результаты опроса, на мой взгляд, очень хорошо отражают текущее финансовое состояние россиян. Люди в первую очередь думают не о том, как приумножить деньги, а о том, как закрыть существующие проблемы.

На первом месте - кредиты и долги (35%). Это вполне ожидаемо. Статистика Банка России уже несколько лет показывает высокий уровень закредитованности населения. Если человек, получив миллион рублей, первым делом хочет закрыть долги, значит кредитная нагрузка для него действительно ощутима. Можно предположить, что кредиты есть у значительно большей части опрошенных, чем эти 35%, просто не для всех они являются самой острой проблемой.

Второй по популярности ответ — положить деньги в банк (25%). Это уже совсем другая категория людей. Скорее всего, у них базовые финансовые вопросы решены, кредиты либо отсутствуют, либо не создают серьезной нагрузки. Такие люди мыслят более долгосрочно и хотят сохранить капитал, а не сразу его потратить. Это говорит о постепенном росте финансовой грамотности.

22% готовы сделать ремонт. И здесь логика тоже понятна. Ремонт — это одна из самых дорогих статей расходов для семьи. Из-за роста цен на строительные материалы многие откладывают его годами. Миллион рублей - это возможность решить вопрос сразу, а не жить несколько месяцев среди строительной пыли и незаконченных работ.

Еще 22% выбрали путешествие. Многие воспринимают отпуск как мечту, которую постоянно приходится откладывать. Миллион рублей дает возможность наконец позволить себе поездку, на которую раньше не хватало средств. Это не только отдых, но и новые впечатления, которые остаются с человеком на долгие годы.

Каждый пятый (20%) потратил бы деньги на здоровье. На мой взгляд, это один из самых правильных ответов. Качественное лечение, стоматология, операции, реабилитация или качественная диагностика стоят дорого, но являются залогом долгой жизни и продолжения работоспособности. Очень часто траты на здоровье откладывают именно из-за нехватки денег, или нежелания принять свой диагноз - люди считают, что и так все пройдет. Я вообще рекомендую каждой семье ежегодно закладывать отдельный бюджет на здоровье, так же как на продукты или коммунальные расходы.

Меня удивил еще один результат опроса — 13% готовы направить часть выигрыша на благотворительность. Это говорит о том, что многие россияне готовы помогать другим даже тогда, когда сами не всегда находятся в идеальном финансовом положении. Это про русскую душу нашего человека, часто непонятную многим иностранцам. Однако я считаю, что благотворительность должна идти после того, как человек обеспечил финансовую устойчивость себе и своей семье. Помогать другим важно, но сначала нужно создать прочную опору для себя и своих близких.

Можно ли сказать, что россияне неправильно распорядились бы миллионом? Однозначного ответа здесь нет, мы не знаем жизненную ситуацию каждого человека. Возможно, у кого-то протекает ванная, скрипит пол в квартире, кто-то давно откладывает операцию, а кто-то выплачивает кредит под высокий процент. В этих случаях именно такие решения будут абсолютно разумными. В конечном итоге миллион рублей — это не столько про богатство, сколько про возможность решить самые важные задачи, которые человек долго откладывал из-за нехватки денег. Именно поэтому большинство ответов оказались такими практичными.

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