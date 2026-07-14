Песков: Кремль и россияне радуются успехам ФСБ по предотвращению терактов

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Дмитрий Сергеевич, уже несколько дней в «Комсомольской правде», на «России-1», в других СМИ проходят яркие, глубокие материалы о масштабной акции ФСБ России… Как предотвратили целую серию терактов против наших высокопоставленных военных, помешали врагу взорвать военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях и сорвали попытку уничтожить ведущее предприятие ВПК в Подмосковье. Вообще все это беспрецедентно. И репортажи знаменитого военкора с «России-1» Сергея Зенина просто блестящие. Понятно, что Владимир Владимирович в курсе всего этого…

- Александр, не нужно нам все это пересказывать, - попросил политобозревателя «КП» Песков.

…- И все же, - продолжил я, - хотелось бы от вас узнать мнение президента, Верховного Главнокомандующего.

- Мы поняли, о чем вы говорите, - продолжил официальный представитель Кремля, отвечая во вторник, 14 июля, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции.

Мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу.

- Спасибо огромное.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Канцлер Германии Фридрих Мерц 13 июля заявил, что Россия не будет участвовать в разработке механизмов гарантий безопасности для Украины. Якобы, каким именно образом будут оформлены эти гарантии безопасности, будут решать Украина и ее партнеры, а не Москва. Хотели бы узнать, как в Кремле оценивают подобные заявления, и существуют ли сейчас какие-либо дипломатические контакты с ЕС по вопросам мирного урегулирования на Украине?

Песков:

- Спасибо вам за этот вопрос. Я думаю, он самый важный сегодня из всех вопросов, которые прозвучали.

Почему он самый важный? Потому что вот это заявление канцлера Мерца свидетельствует о тупиковости позиции, которую занимают европейцы. Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно…