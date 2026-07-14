Отдых в Турции испорчен: пляжи Антальи завалило мусором

Российские туристы пожаловались на заваленные мусором пляжи турецкой Антальи. Фото: Asura senpai/Shutterstock/Fotodom

Море, ради которого миллионы туристов из года в год выбирают для отдыха Турцию, неожиданно стало поводом для экологического скандала. В прозрачной воде плавают пластиковые бутылки, пакеты, обертки от шоколадных батончиков и мороженого, крышки, старые тапочки и другой бытовой мусор. Социальные сети заполнили видео и фотографии, снятые отдыхающими на популярных пляжах Антальи, Кемера, Коньяалты и Сарысу. На кадрах видно, как волны выбрасывают на берег горы отходов.

Многие отдыхающие признаются, что заходить в воду просто неприятно. Особенно ситуация ухудшается во второй половине дня, когда течение прибивает к берегу новый мусор.

«Утром море чистое, мусор сегодня начал появляться после 10.00. Не знаю, как в этом плавать, но на вид неприятно. Какая-то пена и грязь. Но турки плавают», - пишет российская туристка Анастасия.

Не меньше вопросов вызывает и само поведение местных жителей. Россияне, давно живущие в Анталье, утверждают, что значительная часть мусора на пляжах - дело рук не туристов.

«Это ужас, насколько здесь людям не привита культура. Каждый вечер прихожу на пляж с пакетами для мусора. Семьи сидят, курят, бросают окурки рядом, лузгают семечки, упаковки от еды оставляют прямо на песке. Я собираю мусор, отдаю пакет взрослым и прошу убрать за собой. Иногда этот пакет оставляют лежать и уходят», - рассказывает Ольга, живущая в районе Лиман.

«К сожалению, именно турки чаще всего мусорят. Поезжайте в любую малоизвестную бухту, и она будет завалена банками, окурками и семечками. Не раз видел, как наши туристы и немцы убирали за местными, чтобы хотя бы расчистить себе место», - пишет еще один пользователь. Любые обращения в муниципалитет и организацию, отвечающую за программу «Голубой флаг», ситуацию практически не меняют.

Главный вопрос, который терзает многих, - откуда берется столько мусора в море.

«Это всегда так из-за течений. Во второй половине дня весь мусор, который смыло ночью, возвращается к берегу. Волны поднимают и старые отходы со дна. Самая чистая вода бывает весной и в начале лета», - написала одна из участниц чата для отдыхающих в Анталье. Такое мнение разделяют и специалисты. Кроме того они полагают, что течения выносят к берегам мусор с кораблей и из впадающих в море рек.

Турецкие СМИ в свою очередь сообщают о серьезном кризисе, который переживает сейчас система контроля за чистотой побережья. Парадоксально, но в ноябре этого года Анталья готовится принять глобальный климатический саммит COP31. Туристы убеждены - если местные власти оперативно не решат экологическую проблему, имидж курорта будет подорван. Ранее были арестованы мэр Антальи Мухиттин Бёджек и мэр Манавгата Ниязи Нефи Кара по обвинению в коррупции. Оба были участниками комиссии, отвечавшей за реализацию плана борьбы с морским мусором.

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