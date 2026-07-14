Войска НАТО на Украине и «Купол» от российских ракет: что пообещала Зеленскому «инвалидная» коалиция в Париже

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте беседует с Владимиром Зеленским, Фото: REUTERS.

Состоявшийся в Париже саммит «коалиции желающих» (из-за того, что он проходил в историческом Доме Инвалидов, его уже ехидно и прозвали сборищем «инвалидной коалиции») даёт богатую пищу для осмыслений и размышлений. И на главный вопрос — что же это было? — можно отвечать по-разному.

Да, это очередной антироссийский шабаш.

Да, это своего рода франко-германо-британский план «Барбаросса-2» с прицелом на Россию.

Это совместная подготовка Еврокооператива к войне с Россией — на украинском плацдарме она уже идёт, но географии хотят расширить.

Это ещё и «концепция» нового этапа вооружения ВСУ европейским оружием и расширения его лицензионного производства на Украине.

Это, если хотите, ещё и явное стремление Парижа, Берлина и Лондона взять на себя роль «смотрящих по Украине», оттеснив «паханов» из США, разочаровавшихся в НАТО после отказа воевать вместе с американцами против Ирана. А это уже трещина в Североатлантическом колхозе, если хотите.

Ну и, наконец, это попытка создать новую структуру европейской безопасности, опять-таки с явной угрозой в сторону России.

Иной российский обыватель, услышав слова Макрона, что в «инвалидную коалицию» согласились войти аж 37 государств (включая даже «могучих» в военном отношении Молдову и Северную Македонию) может запаниковать, — мол, какая силища нацелилась на нас! Но при трезвом размышлении надо понимать, что это всё пока лишь бахвалисто раздутое метящим в Наполеоны Макроном пропагандистское кадило. От страшилок до реальных дел ещё далеко. Когда-то и Париж, и Берлин, и Лондон до упаду хватались намерениями совместно создать евро-самолёты, и евро-танки, да все эти затеи в итоге тихо сдохли.

Но давайте ближе к делу.

Состоявшийся в Париже саммит «коалиции желающих» Фото: REUTERS.

1. Что конкретно было обещано в Париже Зеленскому?

По словам Макрона, Франция передаст Украине в 2028–2029 годах новые истребители Rafale. Подготовка украинских лётчиков для управления этими машинами якобы даже началась (с 2024 года Франция уже отправляла Украине старые истребители Mirage 2000). Плюс, Париж разрешит Киеву выпуск своих ракет-перехватчиков Aster-30, крылатых ракет авиабазирования SCALP и управляемых бомб AASM Hammer.

Звучит всё это внушительно. Но не всё так просто и не так быстро. Подготовка пилотов на Rafale требует до полутора лет интенсивной учёбы. Иначе может получиться, как с истребителями Mirage 2000: командование ВСУ поспешило засунуть «сырых» пилотов в кабины самолётов и один при первом же вылете был сбит, а другой попал в катастрофу из-за неумения управлять машиной. Что же касается ракет-перехватчиков Aster-30 и крылатых ракет SCALP, то Киев намерен выпускать их по лицензии, а это займёт не менее полутора, а то и двух лет. Надо наладить линии, отполировать технологию, провести испытания и т. д.

И, конечно же, российское командование не будет ждать, когда украинцы с французами «наладят процесс», а наладят удары по заводам, где эти ракеты будут клепать. Но если какое-то количество этих боеприпасов всё же будет произведено и запущено в нашу сторону, то у российского ПВО есть уже большой опыт борьбы с ними. В ходе СВО наши ЗРК С-400, БУКи, Панцири и ТОРы часто валили такие «изделия» с неба.

2. Какую «антибаллистическую коалицию» намерена создать Европа для «сдерживания» России? Чем это нам аукнется?

Подключиться к этой затее согласились 10 стран — Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. Плюс, разумеется, Украина. Говоря простыми словами, это интегрированная система ПВО-ПРО. Своего рода зонт для борьбы с баллистическими ракетами. Смысл такого решения объясняется в декларации «десятки»:

«Мы считаем, что для защиты Европы необходимо глобальное решение — интегрированная архитектура для сдерживания и отражения будущих ракетных угроз, разработанная совместными усилиями, с технологической открытостью и доверительным промышленным сотрудничеством».

Иными словами, «защитники от России» намерены объединить возможности своих военных заводов, разработки и боевой опыт, чтобы построить единый «зонтик» или «купол» от ракетных угроз.

Причём, Европа полагает, что именно Украина сейчас обладает самым «уникальным и передовым» практическим опытом перехвата русских ракет (таких как «Искандер» или «Кинжал»).

Неизвестно, что им там Зеленский в Доме Инвалидов наплёл, какое кино показал, (может, то, где он сам когда-то играл Наполеона?). Однако, какой это на самом деле «опыт», показали недавние российские удары «Искандерами» по оборонке в Киеве: ни одна из 10 ракет не была сбита.

Кстати, и Париж, и Берлин уже давно хватались своей европейской системой ПВО/ПРО — European Sky Shield Initiative (ESSI). Она до сих пор «в чернильнице». И знаете почему? А потому что процесс разработки и запуска в серийное производство новых зенитных и противоракетных комплексов обычно занимает от 10 до 15 лет. Так что вряд ли в ближайшее время в Европе появятся новые радары или противоракеты.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер Фото: REUTERS.

3. Какую финансовую помощь пообещала «инвалидная коалиция» Зеленскому?

В Париже (как и ранее, в Анкаре) поначалу предлагалось отвалить Киеву сразу 140 млрд евро. Но не все с этим согласились. Потому было решено разбить эту сумму на 2 транша — по 70 млрд в 2026–2027 годах. Но и при этом был раздрай. Президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что некоторые страны НАТО, в том числе и его страна, а также Венгрия и Чехия, отказались финансово поддерживать Украину в рамках плана альянса на 2026–2027 годы.

Ясно высказался и премьер Венгрии Петер Мадьяр, сказавший, что Венгрия никаких финансовых средств предоставлять Украине не будет. Аналогичным образом высказался и премьер Чехии Андрей Бабиш.

4. Как ещё «инвалиды» с помощью ЕС решили давить на Россию?

Помимо военного давления на Россию решено усилить экономическое. Уже подготовлен 21-й по счёту пакет санкций. Главное в нём — борьба со схемами обхода ограничений деятельности российского «теневого флота». Макрон похвастался, что Франция провела уже пять операций по задержанию связанных с Россией танкеров (кстати, после этих пиратских нападений на борту наших мирных торговых танкеров заметили вооружённые команды. На бортах — крупнокалиберные пулемётные установки. А некоторые судна даже сопровождаются российскими военными кораблями, от которых «европираты» сразу же удирают на максимальной скорости). Участие кораблей ВМФ РФ в охране судов-наливников заметно остудила желание некоторых стран «пошманать» россиян.

5. Какие гарантии безопасности для Украины придумали в Париже?

Тут ничего нового не прозвучало. Коалиция призвала своих членов и далее оказывать военную и финансовую помощь Киеву. А затем снова зашла речь о размещении на Украине «многонациональных вооружённых сил».

Их ещё называли миротворческими. Но, по сути, всем понятно, что это размещение войск НАТО на Украине. И если они туда официально зайдут, то их потом никаким веником не выгонишь.

А их присутствие планируется на суше, в море и воздухе. Но есть одна прелюбопытная деталь. Если раньше Макрон и его подельники предлагали уже вскоре ввести такие войска на Украину, то сейчас появилась оговорка — «после прекращения огня». Похоже, что такая корректировка стала результатом грозного предупреждения Москвы — войдёте без нашего согласия — бить будем. Лавров называл такие войска «законной военной целью». И ещё один важный момент. Парижская коалиция «инвалидов» однобока и одноглаза. Если в ней много говорится о гарантиях безопасности для Украины, то о гарантиях безопасности для России — ни слова. Москва уже не раз предупреждала, — такой шулерский приём не пройдёт!

6. Что в итоге?

Ничего нового. Ритуальная словесная трескотня о российской военной угрозе и необходимости помогать Украине оружием и деньгами. И ещё одна попытка раздуть мыльный пузырь в виде европейской системы ПВО/ПРО. А за всем этим — намерение так напугать Москву, чтобы она была сговорчивее на переговорах. И в центре этого антироссийского шабаша — Макрон с его берлинским и лондонским подельниками. Макрону явно хотелось быть «тамадой». Итоговый смысл затеи более чем понятен: мы даём Украине оружие, деньги, лицензии, — вот она пусть и воюет с Россией. А «карлик в чёрном» и доволен.

Есть тут и другой важный момент. Трамп не раз пугал Европу своим выходом из НАТО из-а того, что она мало платит в общак блока и показала себя предательски на Иранском фронте. Европа пообещала исправиться и по призыву Макрона намерена больше выгребать денег из кошельков своих граждан. Но, как видим, далеко не все участники сходки с этим согласны. Иные открыто показали фигу. Но, как бы там ни было, а Россия, безусловно, не пропустит мимо ушей всё, о чём говорилось в Париже. Ясно одно и главное: мы должны готовиться к серьезной военной схватке с натасканной на Россию европейской сворой. Давний и недавний военно-исторические опыты у нас есть…

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