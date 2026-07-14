Зеленский хочет сохранить за собой коррупционный контроль: зачем главарь киевского режима сменил правительство

Зеленский пытается сохранить за собой коррупционный контроль, в первую очередь, за западными финансами, которые поступают на территорию Украины, и могут быть освоены. Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала заявление об отставке. Оно поступило в Верховную Раду. И в четверг, 16 июля, это заявление должно быть рассмотрено в парламенте этой страны.

Почему смена кабинета министров в незалежной происходит прямо сейчас? На Радио «Комсомольская правда» спросили об этом посла по особым поручениям Родиона Мирошника.

ПОВОДЫ ДЛЯ СМЕНЫ

Зачем Зеленский сейчас меняет премьера и правительство?

- Есть несколько поводов. Во-первых, продолжающаяся борьба между Зеленским и даже не НАБУ, не этой антикоррупционной организацией, а между людьми, которые за этим стоят. Которые оказывают влияние, бьются за контроль на территории Украины. В том числе, над финансовыми потоками иностранной помощи. Это главный движущий фактор, - приводит слова Мирошника KP.RU.

- Зеленский проводит «дезинфекцию»?

- Зеленскому необходимо сегодня избавиться от наследия Ермака. Миндичгейт прозвучал громко. А Ермак - главный фигурант. На сегодня он, по крайней мере, в западных публикациях, появляется как один из главных разводящих коррупционной системы, которая была создана вокруг Зеленского. Понятно, что привязка к этому имени целого ряда кадровых назначений смущает западников. А они выделяют колоссальные деньги. И тень коррупции им не нравится.

Зеленскому необходимо избавиться от наследия Ермака Фото: REUTERS.

- Смена правительства - это попытка Зеленского уйти от ответственности?

- Отвести от себя удар. Ему нужно на кого-то повесить ответственность, и вместе с ними утопить благополучно тех людей, которые как-то связаны. Хотя тут возникают новые тенденции, когда среди кандидатов мелькают те же люди, которые были в том же самом кругу.

- Вроде экс-премьера Шмыгаля?

- Шмыгаль – это второй надежный эшелон. Там есть другие люди, которые на сегодня возглавляют НАК «Нефтегаз Украины».

- Например, Сергей Корецкий?

- Он поднаторел на осваивании колоссальных объемов денег, которые шли в энергетический сектор и без него не могли быть реализованы. Галущенко, как министр энергетики, отправился куда-то, на него были заведены уголовные дела. И Корецкий не может оказаться в стороне.

- Сейчас его рассматривают на должность премьер-министра?

- Да, и это говорит о том, что Зеленский пытается сохранить за собой коррупционный контроль, в первую очередь, за западными финансами, которые поступают на территорию Украины, и могут быть освоены. И он пытается избавиться от неких кандидатур, которые ему не сильно нравятся.

СЛУГИ НАРОДА

- Например, силовиков?

- Возможно, силовиков. Механизм каков? Сначала избирается премьер-министр. Потом он подает кандидатуры состава правительства. А в это время они все исполняющие обязанности - до утверждения Радой. Министра обороны и министра иностранных дел подает сам президент, - но через голосование Верховной Рады. Потому что, все-таки, по украинской конституции Украина является парламентско-президентской страной.

- Зеленский контролирует в Раде не одну лишь фракцию «Слуга народа»?

- Не только ее. Там силовыми методами контролируются все. Когда нужно организовать голосование, может быть так, что СБУ обзванивает депутатов, напоминает им о наличии уголовных дел на них и настоятельно рекомендует проголосовать так, как было велено со стороны Банковой.

Фото: ЕРА/TASS

КОГДА ВЫБОРЫ?

- Сегодняшняя смена правительства означает, что завтра Зеленский может объявить президентские выборы на осень?

- Это не связанные напрямую процессы. Зеленский однозначно попытается назначить премьером человека без высоких президентских амбиций. Он не будет возвышать человека, который потенциально может претендовать на президентскую должность. Понятно, что не будет Тимошенко, Порошенко*, Кличко. Не будут рассматриваться люди, у которых есть президентские амбиции. А будет автократ, который станет беспрекословно подчиняться Зеленскому.

- Зеленский сформирует правительство, полностью им управляемое?

- Ручное. Его главная задача - чтобы они даже на его самый идиотский приказ говорили: «Будет исполнено, мой господин». И бежали выполнять то, что им будет приказано.

- А выборы?

- Выборы - это другая история. Выборы Зеленский будет организовывать только тогда, когда будет уверен, что у него есть все шансы подтвердить свою легитимность, пройти эту нудную, неприятную процедуру, чтобы заново подтвердить свое присутствие в президентском кресле. Пройти с любыми нарушениями, - но просто пройти. Чтобы уже для европейских государств, для которых демократия не пустое слово, поставить галочку.

* — Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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