Украина разозлила США: Зеленский в Париже вошел в антитрамповскую коалицию

Зеленский в Париже вошел в антитрамповскую коалицию, Фото: REUTERS.

В Париже на параде в честь Дня взятия Бастилии 14 июля впервые прошли украинцы. За этим наблюдали Зеленский с пополневшей супругой и лидеры стран «коалиции желающих» вливать деньги и оружие в Украину — во главе с президентом Франции Макроном.

Накануне как о самом громком достижении объявили о создании еще одной коалиции, поменьше — антибаллистической. В нее вошли девять европейских стран и Украина. Цель — развитие противоракетного потенциала Европы для защиты континента. От кого? Ну не от Ирана же, понятно.

А самым громким провалом стал выход Болгарии из числа «желающих». Новый премьер страны Румен Радев заявил: «Мы не участвуем в объединении, которое настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине».

В Париже на параде в честь Дня взятия Бастилии 14 июля впервые прошли украинцы. Фото: REUTERS.

КТО КОГО ЗАЩИЩАЕТ?

Новая антибаллистическая коалиция действует «исключительно в оборонительных целях», подчеркивает Euronews. «Для защиты Европы необходимо глобальное решение в виде интегрированной архитектуры противоракетной обороны, чтобы сдерживать и нейтрализовать будущие ракетные угрозы», — говорится в совместной декларации Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Британии и Украины.

Макрон в связи с этим написал в соцсети: «Мы делаем очевидный выбор: защищаем Украину, укрепляем нашу коллективную безопасность и строим оборонительную Европу».

Интересная последовательность — защита Украины как шаг в строительстве «оборонительной Европы». Но ведь еще совсем недавно из Киева только и раздавалось: «Мы защищаем всю Европу! У нас самая сильная армия на континенте!». Так кто кого защищает?

КОАЛИЦИЯ НЕ СОВСЕМ ЖЕЛАЮЩИХ

Неделю назад на саммите НАТО Зеленский умолял его членов: «Помогите получить больше ракет для противовоздушной обороны». Все остальное, уверял он, «мы можем сделать сами».

Примечательно, что Володимир не бил себя в грудь «лучшими в мире» украинскими дронами, как делал всегда, когда хвастался своими военными возможностями. Выходит, только дронами, которые на самом деле на Украине лишь собирают, а делают в основном на Западе, Россию не победить?

Сама идея создать новую коалицию по обороне Европы выглядит довольно странно. Во-первых, есть НАТО, а там американцы всех берут под свой ядерный зонтик. Неужели европейцы им уже не доверяют?

Есть Евросоюз, и там тоже масса соглашений о перевооружении континента, простимулированных в том числе требованиями Трампа больше тратить на собственную оборону. Это что, и Евросоюз — побоку?

И почему вдруг из всей «коалиции желающих», куда входят 36 стран (к ней подключились Молдавия и Северная Македония), лишь 9 вступили в «противоракетный альянс»?

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, НО НЕТ РАКЕТ

Отсутствие конкретики при громких формулировках помогло раскрасить пустотелую куклу, чтобы выдать ее за живое существо. Вынашивали ведь, вынашивали дитятю, пора рожать — вот и приходится имитировать звуки «Уа-уа!». Накануне саммита в Париже канцелярия Макрона так разъясняло суть: «союзники будут стремиться укрепить чувство единства и сотрудничества в поддержку Украины».

Правда ведь, сильно сказано? «Ты даже не представляешь, как я тебя люблю! Но ракет у меня нет. Будем думать вместе, как решить эту проблему».

Налицо откровенная имитация. Обо всех этих намерениях и обещаниях мы уже слышали — например, о плане после окончания конфликта сохранить на Украине численность ВСУ в 800 тысяч штыков. Как и о будущих совместных учениях «миротворческого контингента», объявленных вчера Макроном.

Ну и, конечно, была «предпринята попытка добиться прекращения огня и возобновления мирных переговоров». Не расслышали в «коалиции желающих» предупреждение из Москвы об отказе обсуждать их ультиматум России.

В ПИКУ США

Опять-таки проклятый вопрос «Где деньги, Зин?» Финансы Франции, Великобритании и Германии, как хорошо известно, поют романсы. Даже у небедных Нидерландов нет возможности отправлять Киеву новое оружие. Где найдут средства на совместные бюджеты для создания «европейской ПВО»? Нет ответа.

А с Украины, кроме дронов, чего взять? Или Зеленский будет выдавать за собственные достижения еще оставшиеся, но устаревшие наработки от советской оборонки?

Совсем нелепое сомнение: а Трамп в курсе, что в Европе нашлись смельчаки, готовые бросить вызов американскому военно-промышленному комплексу, который снабжает полмира своими средствами ПВО и ПРО?

Дональд рассчитывает, что и Европа продолжит покупать у него «самое лучшее оружие». Уже сейчас за океаном очень недовольны тем, что Евросоюз принимает решения, предусматривающие, что деньги должны в основном идти европейской оборонке. Не проще ли было бы скооперироваться с американцами, а не придумывать свой противоракетный «велосипед»?

Ответ дал сам Макрон, выступая перед французскими военным.

«Через несколько лет мы создадим в Европе новые возможности и осуществим стратегическое пробуждение», — пафосно заявил он, подчеркнув, что «Европа становится державой», которая «готова защищать себя».

Эх, жаль, что самого Макрона в кресле президента уже не будет. Да и премьер Британии, и канцлер Германии по всем признакам уже не политические жильцы. А если на смену им придут лидеры, которые уже заявили, что не будут поддерживать Украину?

Но Макрон никак не мог не упомянуть о своей громкой инициативе — «стратегической автономии Европы». Разумеется, в пику США. А что тогда делает Зеленский в новой, антитрамповской по сути, коалиции? Всего несколько дней назад на саммите НАТО он заверял Трампа, что тот для него — главный?

Но в Париже так приятно войти в новую коалицию с еврограндами. Пусть и мертворожденную.

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