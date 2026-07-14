Роза Сябитова разнесла Василису Володину и других астрологов: «Людей обманывают и зарабатывают на этом»

Телеведущая Сябитова раскритиковала деятельность астрологов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова выступила с резким заявлением против астрологии, нумерологии и других эзотерических практик. Соответствующее видеообращение она опубликовала в своих соцсетях. Примечательно, что много лет астрологом в популярном шоу была Василиса Володина, а позже ее место занимала Тамара Глоба.

Василиса Володина. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Причиной обращения стали публикации сразу нескольких СМИ, в которых утверждалось, что телесваха якобы сама обращалась за советами к известным астрологам. По словам Сябитовой, речь шла о консультациях с Василисой Володиной и Павлом Глобой, которые, как писали авторы материалов, помогали ей принимать решения, связанные с карьерой, финансами и личной жизнью. Телеведущая заявила, что подобная информация не соответствует действительности, а заодно еще раз объяснила, почему принципиально не доверяет подобным практикам.

По ее мнению, подобные услуги не только вводят людей в заблуждение, но и превращаются в прибыльный бизнес. «Людей обманывают и зарабатывают на этом немалые деньги», — уверена Сябитова.

При этом больше всего телеведущую беспокоят не финансовые потери доверчивых клиентов. Гораздо опаснее, считает она, ситуации, когда советы астрологов начинают воспринимать как руководство к действию в вопросах здоровья. По словам свахи, отказ от профессиональной медицинской помощи в пользу гороскопов и различных эзотерических консультаций может иметь самые серьезные последствия. Более того, она призналась, что лично сталкивалась с подобными историями.

«Мне кажется, что отказ от своевременного обращения к врачу в пользу консультации со звездами, понятно, может привести к серьезным последствиям. Кстати, я не раз это видела», — сказала телесваха.

Отдельно Роза высказалась и о психологической стороне вопроса. Она убеждена, что чрезмерное увлечение астрологией редко остается обычным хобби. По мнению телеведущей, многие люди начинают использовать гороскопы как инструмент для принятия важных решений, перекладывая на них ответственность за собственную жизнь. Именно поэтому она сравнила подобную зависимость с игроманией, подчеркнув, что в результате человек рискует не только деньгами, но и собственным благополучием.

Сябитова подчеркнула, что никогда не пользовалась услугами астрологов и нумерологов. Кроме того, она попросила не использовать ее имя для продвижения подобных практик и призвала подписчиков самостоятельно принимать важные решения, не полагаясь на прогнозы.

«Главный мой совет. Пожалуйста, не надо полагаться на гороскопы при выборе профессии, при финансовых вложениях, при выборе пар. И еще раз повторяю, что я никогда не обращалась ни к астрологам, ни к нумерологам, и очень прошу не использовать мое имя в качестве собственного пиара данных лженаук, назовем это так», — заключила Роза Сябитова.

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