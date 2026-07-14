Пентагон показал НЛО-медуз из своих секретных архивов

«Медуза» над Атлантическим океаном. (Из четвертой порции рассекреченных файлов). Фото: war.gov.

Военное министерства США (Department of War) продолжает выкладывать на своем сайте ранее засекреченные фото, видео и свидетельства очевидцев, собранные агентами спецслужб. Достоянием заинтересованной общественности стали уже четыре порции файлов НЛО, обнародованных в рамках инициативы президента США Дональда Трампа. Среди них есть совершенно загадочные, объяснить которые ученые - из числа желающих разобраться - не в состоянии. Ничего путного пока не придумал ни сам легендарный гарвардский астрофизик Ави Лёб (Abraham Loeb), ни эксперты, которых он собрал в возглавляемый им же Научный консультативный совет по аномальным атмосферным явлениям (UAP Science Advisory Council). Совет был создан недавно при Пентагоне, ЦРУ и ФБР с тем, чтобы попытаться прояснить природу «летающих тарелок».

KP.RU рассказывает, что особенно озадачило Лёба.

Темные силы реют над ними

Экспертам, мягко говоря, не понятны так называемые НЛО-медузы (Jellyfish' UFO). На 32-секундном видео из четвертой порции, которое было снято американскими военными моряками в 2020 году в Атлантическом океане, запечатлен некий темный бесформенный объект, и в самом деле, похожий на шевелящуюся медузу.

На экране инфракрасного радара, с которого была сделана запись, «медуза» выглядит черной, но по словам очевидцев, она была темно-бордовой. Дрейфовала по небу, не меняла направление, не маневрировала. В высоту была порядка 4-5 метров.

С другой «медузой» знакомит видео, которое было сделано в 2015 году сотрудниками службы безопасности Министерства энергетики США над предприятием Pantex в Техасе, занимающимся производством ядерных боеголовок. НЛО объявился в закрытом воздушном пространстве особо охраняемого объекта и бесшумно проследовал на высоте примерно 70 метров со скоростью порядка 20 километров в час.

«Медуза» над предприятием Pantex в Техасе, занимающимся производством ядерных боеголовок. (Из четвертой порции рассекреченных файлов). Фото: war.gov.

«Медузу» пытались догнать на машине, чтобы рассмотреть получше, но не успели – исчезла из поля зрения. Разглядывали в бинокль - никаких двигателей или движителей у объекта замечено не было.

Энтузиасты, кстати, припомнили видео, которое два года назад показывал уфолог Джереми Корбелл (Jeremy Corbell). Снимали, как выяснилось, опять же военные в 2017 году на базе американских морских пехотинцев в иракской провинции Анбар. На кадрах, сделанных инфракрасной камерой с наблюдательного аэростата, предстает НЛО, очень похожий на ныне рассекреченных «медуз. Только он активнее «шевелит щупальцами. Объект то и дело меняет цвет с черного на белый, что свидетельствует о том, что «медуза» становится то холоднее, то теплее.

Чуть позднее в небо над Калифорнией местный житель сфотографировал причудливый темный объект, похожий на гигантского кальмара или осьминога. И тоже со щупальцами.

«Медуза» - она же «кальмар» над Калифорнией. Фото: Кадр видео.

«Медузы» отличаются по внешнему виду – скорее всего они разные. Что только усугубляет загадку.

То – незнамо что – никуда не делось

Лёб и его коллеги не прошли мимо - назвали «интересными» два видео «из военных источников». Будут разбираться. На одном – быстро движущийся НЛО серебристого цвета резко меняет курс. И мгновенно – вопреки законам инерции - поворачивает на 90 градусов.

На другом видео несколько серебристых объектов плавно летят ровным строем, не нарушая его. Будто бы управляемая эскадрилья.

Есть предположение по поводу ныне рассекреченного фото, сделанного в 1996 году американскими астронавтами из иллюминатора космического шаттла "Колумбия" (Space Shuttle Columbia). В кадр попал довольно крупный объект правильной треугольной формы. Лёб рассудил, что НЛО, маячащий в отдалении, скорее всего представляет собой фрагмент космического мусора, которого полно на орбите. Банально, конечно, но ведь и не исключено.

Вид на треугольный НЛО из иллюминатора шаттла Колумбия. (Из четвертой порции рассекреченных файлов). Фото: war.gov.

Смутные мысли, однако, рождает само фото – даже не загадочным объектом, а тем, что оно, предоставленное NASA, было засекречено. Логика подсказывает: в космическом ведомстве отбирают загадочные снимки – те, которые сами считают необъяснимыми, и показывают военным. Как минимум, NASA с ними консультируется. А военные уже засекречивают - возможно, на свое усмотрение, обнаружив нечто, по их представлениям, инопланетное. Или после того, как посоветуются с правительством.

Есть подозрения, что такая практика существует давно. Значит, необъяснимого – в смысле странных объектов – на орбите хватает. Как и космического мусора.

Что дальше

Лёб и возглавляемый им совет полны намерений прояснить, что собой представляют НЛО (UAP, по новой терминологии - неопознанные воздушные явления). Ученые строят планы по развертыванию сети научных приборов и датчиков, способных фиксировать «аномальные атмосферные явления» и просят военных предоставить «как можно больше рассекреченных материалов». Уверяют, что им нет дела до того, как и даже где были добыты те или свидетельства - нужны только факты.

В своем блоге Лёб делает вывод: само сотрудничества властей с ним свидетельствует, что «объекты, непонятные им, действительно существуют».

И внеземные силы из объяснений пока рано исключать. Подозрения на «происки инопланетян» в правительстве, похоже, имеются.

Светящиеся шары в американском небе. (Из второй порции рассекреченных файлов). Фото: war.gov.

По словам ученого, «если бы власти подозревали, что НЛО определенно созданы людьми и не представляют собой объекты внеземной технологии, то они бы выразили это мнение в конфиденциальной записке военному министру Питу Хегсету, а не делились с общественностью и просили ученых помочь».

- Они сбиты с толку тем, что видят, и они думают, что, возможно, это не создано людьми, - пояснил Лёб в недавнем интервью Fox News Digital, опять же имея в виду правительство США, озабоченное НЛО.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вдруг «медузы» живые?

Как следует из проделанной недавно научной работы, большинство НЛО – светящиеся разным цветом шары, серебристые сферы и даже некоторые объекты тарелочной формы - могут представлять собой плазменные объекты из ионизированных металлических частичек метеоритных пылевых облаков, сгустившейся в результате стабилизации пыли.

О природе же таинственных «медуз» и «кальмаров» можно только гадать. И напомнить, что они или нечто подобное им уже давно интересует и ученых, и «официальных лиц».

В 2000 году Министерство обороны Великобритании даже подготовило специальный доклад, который рассекретило через 6 лет. По поручению правительства английские военные привлекли к расследованию лучших научных экспертов страны - физиков, химиков, биологов, математиков, психологов и социологов. Итогом стал 450-страничный отчет под названием «Неопознанные воздушные явления в зоне действия британских ВВС».

Согласно выводам британцев, НЛО – это не летательные аппараты инопланетных цивилизаций. Большинство — представляют собой плазменные образования.

«В атмосфере Земли при определенных, пока не изученных условиях могут существовать сгустки плазмы…», - записано в отчете.

Примерно об этом же твердил итальянский исследователь Лучиано Бокконе, который вел исследования в начале 80-х годов прошлого века.

Одна из «медуз» Бокконе. Фото: Luciano Boccone.

На вершине холма, который местные жители считали «проклятым местом», Лучиано разместил множество фотокамер с пленками, чувствительными к самым разным участкам спектра, установил кучу приборов - термодатчики, дозиметры, датчики инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Рядом в клетки посадили собак. Как только хоть один датчик выдавал необъяснимые отклонения или животные начинали беспокоиться - облаивать пустое место, включались камеры.

Примерно за три года Бокконе наснимал множество каких-то не видимых глазом объектов. Чаще всего они являлись в виде шаров и … медуз в самых разных участках спектра. По мнению исследователя, они были живыми сущностями электромагнитной природы. Возможно, разумными.

Бокконе назвал сущности критерами (от англ. creature - твари). Сейчас, если имеют в виду нечто подобное, используют термин плазмоиды.

Кто знает, может быть с нами соседствует совсем иная жизнь - призрачная, которая порой проникает в нашу. К примеру, в виде привидений. Или медуз-НЛО. Лёб разберется. Надеюсь.

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