Ахмадинежад не предавал: офис экс-президента Ирана высказался о вербовке «Моссадом»

Экс-президента Ирана Махмуд Ахмадинежад. Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Война между США и Ираном вновь набирает обороты. Вчера Дональд Трамп заявил о возобновлении сильных ударов по противнику и допустил ликвидацию иранских властей — по словам хозяина Белого дома, подписанный меморандум о мирных намерениях уже не имеет смысла.

Главная причина нового витка раздора — контроль над Ормузским проливом. Иранцы вовсе не собираются делиться с американцами заработком от прохода танкеров, поэтому стали уничтожать суда, пытавшиеся пройти оманским коридором, минуя «ловушки» КСИР. К тому же израильтяне нашептали Дональду, что Тегеран якобы готовит на него покушение.

Одновременно в прессе появились сообщения о домашнем аресте экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, которого якобы завербовал «Моссад».

О ситуации на Ближнем Востоке KP.RU рассказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

В ночь на 14 июля американцы пять часов били по военным объектам в Бушере, Чабахаре, Джаске, Конараке, на острове Абу-Муса и в Бендер-Аббасе. Операция была направлена на снижение возможностей Тегерана атаковать танкеры и сухогрузы в Ормузском проливе.

Ответ иранцев не заставил себя ждать. Они атаковали авиабазу в Иордании, которую используют американские военные, нанесли удары по танкерам «Момбаса» и «Аль-Бахия» в Ормузском проливе.

Трамп говорит, что Вашингтон станет «ангелом-хранителем» пролива — и рассчитывает получать компенсацию за свои усилия. Плата американцам за проход судов может составить до 20% стоимости груза. Тегеран же считает, что право на это есть только у иранцев. А также оманцев — но сейчас Оман играет, скорее, на стороне США.

Дональд Трамп заявил о возобновлении сильных ударов по противнику и допустил ликвидацию иранских властей Фото: REUTERS.

США НЕ РЕШАТСЯ НА ЖЕСТКИЙ СЦЕНАРИЙ

– По какому самому жесткому сценарию может развиться конфликт США с Ираном?

– Не думаю, что Cоединенные Штаты решатся на действительно жесткий сценарий, – говорит Борис Долгов. – Сейчас у них просто нет для этого возможностей. Это показали уже почти пять месяцев боевых действий.

Максимум, на что сегодня способен Вашингтон, – наносить ограниченные удары, получать ответные атаки и параллельно пытаться договариваться, учитывая ситуацию на поле боя.

Поэтому на масштабное обострение американцы, скорее всего, не пойдут, хотя Израиль постоянно подталкивает их к более решительным действиям.

- Как новое обострение отразится на нефти?

- Цены уже пошли вверх: Brent впервые с середины июня превысила 86 долларов за баррель. Рынок в очередной раз показал, насколько чувствителен к любому обострению на Ближнем Востоке.

- Что будет значить возобновление боевых действий для России?

- С одной стороны, Москву и Тегеран связывает договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий развитие политического и военного сотрудничества. С другой – Россия сама находится в непростом противостоянии вокруг Украины и заинтересована в сохранении контактов с США, которые способны повлиять на развитие этого конфликта.

Поэтому приходится очень аккуратно балансировать: полностью встать на сторону Вашингтона невозможно из-за партнерства с Ираном, но и безоговорочно поддержать Тегеран тоже крайне трудно.

Есть и еще один важный момент. Иран остается своеобразным барьером, который сдерживает распространение радикального исламизма в сторону Центральной Азии и России. Эту угрозу нельзя недооценивать.

ЕСТЬ РАСКОЛ В ИРАНСКОЙ ВЛАСТИ?

– Из статьи The New York Times о том, что Махмуд Ахмадинежад был завербован «Моссадом» и находится под домашним арестом можно сделать вывод, что внутри Ирана назревает раскол. Стоит ли верить этой публикации?

– На мой взгляд, это фальсифицированная история, которая выгодна, прежде всего, израильской стороне.

Я не верю, что подобное могло произойти. Ахмадинежад – один из самых известных и последовательных антиамериканских и антиизраильских политиков Ирана. Он был мэром Тегерана, затем восемь лет занимал пост президента, вся его политическая биография противоречит подобным утверждениям.

Сейчас мы наблюдаем не раскол, а, наоборот, консолидацию иранского общества и руководства.

P.S. Когда мы писали этот материал, офис Ахмадинежада опроверг публикацию The New York Times, назвав его частью психологической войны - что и требовалось доказать.

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