Поросенок станет мальчиком, обезьянка Бамбино - юной циркачкой, а госпожа Белладонна - красоткой Нонной Гришаевой: как проходят съемки «Фунтика»

Начались съёмки полнометражного игрового фильма про приключения Фунтика. Фото предоставлено создателями фильма.

Ну конечно, историю поросенка Фунтика, его бегства от злой и жадной госпожи Белладонны, дружбы с бродячим циркачом Фокусом Мокусом и обезьянкой Бамбино, все знают по четырехсерийному мультфильму середины 80-х. Но задолго до него существовала пьеса «Четвертый поросенок», написанная Валерием Шульжиком и Юрием Фридманом. Именно она стала основой сценария. А потом, в конце 90-х и начале 2000-х, Шульжик еще и выпустил шесть книг про Фунтика, причем в половине описывались совершенно новые приключения героя.

Именно эти книги и стали основой фильма, который в Белоруссии сейчас снимают компании «Вольга» и «Киноцех». У последних на счету много хитов, в основном комедий для семейного просмотра: «Не одна дома», «На деревню дедушке», «Родительский дом», «Мой папа — медведь», летом 2026-го выходят «Распаковка» и «Робоняня», в планах — «Леопольд» (да-да, про кота и мышей).

Фунтик в картине станет не поросенком, а мальчиком. Героя сыграет Матвей Тараканов. Фото предоставлено создателями фильма.

Неизвестно, что будет с Леопольдом, а Фунтик в картине станет не поросенком, а мальчиком. И легко понять, почему. Можно было бы сделать его животным с помощью компьютерной графики, но это слишком дорого и глупо: в игровой картине ходящий на двух ногах поросенок выглядел бы попросту жутковато. Так что теперь это ребенок (хоть и прицепляющий иногда во время выступлений клоунский пятачок). Жизнь его складывается непросто: он подпадает под влияние одержимой деньгами госпожи Белладонны, которая использует его для собственного обогащения, заставляет выманивать монетки у детей. А потом осознает, что, в сущности, вся его маленькая жизнь была обманом. Но, конечно, друзья-циркачи вернут ему оптимизм.

Вадим Галыгин снимается в роли казначея Белладонны (Нонна Гришавева). Фото предоставлено создателями фильма.

Фунтика играет замечательный мальчик Матвей Тараканов. Вадим Галыгин (он снимается в роли казначея Белладонны) считает его похожим на Дэниела Крейга в роли агента 007: «У него такие глубокие синие глаза… Я ему сказал: «Лично буду ждать, пока ты вырастешь, чтобы снять с тобой какую-нибудь нашу бондиану».

Роман Курцын и Матвей Тараканов. Фото предоставлено создателями фильма.

БАНДА ИЗ 1300 ФУНТИКОВ

Действие «Фунтика» развернется в 1910-е или 1920-е годы, но в условном, выдуманном мире (надписи в фильме везде на русском, а все остальное, судя по всему, будет напоминать Италию). Съемки финальных сцен проходят в Белорусском государственном цирке, в самом центре Минска. На арене стоит фургончик с надписью «Волшебный цирк Мокуса». В перерыве продюсер Андрей Липов рассказывает:

— Вообще-то все началось, когда мы снимали фильм «Родительский дом», он вышел в прокат этой весной. Там играл 12-летний актер Сергей Федоров. Я как-то всмотрелся в него — и понял, что он очень похож на Фунтика из мультфильма. Надеюсь, он не обидится, но в голову пришла вот такая ассоциация! И вместе с нею — мысль снять про Фунтика кино. Правда, за тот год, что мы готовились, Сергей вымахал, у него сломался голос, — в общем, он уже на эту роль не подходил. Но мы собрали целую банду других Фунтиков: объявили кастинг по всей России и Белоруссии, нам прислали 1300 видео. Режиссер отобрал 300 кандидатов и послал им техническое задание: попросил сыграть определенную ситуацию. Мы посмотрели эти 300 самопроб и отобрали 30 детей, с которыми провели пробы очно. А потом из 30 отобрали троих, и уже из них — Матвея. Ему девять лет, он живой и умный, а выглядит на 6–7. И это важно: герой должен быть был маленьким, чтобы его было жалко. У него небольшой актерский опыт, — он из Крыма, выступал там в местном ТЮЗе…

Фото предоставлено создателями фильма.

Потом мы беседуем с режиссером Митрием Семеновым-Алейниковым, он рассказывает о том, как непросто ему работать: «У нас же тут в каждой сцене трюк, в кадре — дети и животные: зебры, собачки, обезьянки, лошади, попугай, потом, возможно, тигры…» Внезапно к нам подходит Матвей и смело говорит: «Поговорите уже со мной!» И вскоре сообщает, что ощущает себя более взрослым, чем кажется; что учится в третьем классе, является отличником и больше всего любит русский язык и литературу; что в данный момент читает «Гарри Поттера»; что в мультфильме про Фунтика ему больше всего понравилась Белладонна («ее очень хорошо сделали»); что хочет стать актером-каскадером («именно каскадером»). И дальше дает интервью вместе с другим мальчиком, который пока что выполняет за него трюки на «Фунтике» (похоже, они подружились, и именно он вдохновил Матвея на выбор каскадерской профессии).

«ДАЙ МНЕ ЛЮБЫЕ ЯБЛОКИ — БУДУ ЖОНГЛИРОВАТЬ БЕЗ ОСТАНОВКИ!»

Бамбину играет Ева Смирнова. В августе ей исполняется 14, при этом на счету у нее уже около 50 проектов, включая «Вампиров средней полосы», «Чебурашку», «Волшебный участок» и новых «Папиных дочек». Как часто бывает с детьми-актерами, выросшими на съемочных площадках, среди взрослых, Ева и говорит так, словно ей лет 25 — очень правильно, гладко, легко, уверенно, «по-взрослому»:

Бамбину играет Ева Смирнова. Фото предоставлено создателями фильма.

— Мартышка Бамбино и в мультфильме была девочкой, правда, итальянское имя у нее почему-то было мужское, с окончанием на «-о». Сейчас исправили на женское, с окончанием на «-а». Мне кажется, «Бамбино» звучало атмосфернее, но «Бамбина» — тоже круто! У нас были тренировки по цирковому искусству. И теперь я умею жонглировать кольцами и мячами, в том числе в паре, в том числе на ходулях и на балансборде… Жонглировать на самом деле легко: когда мы здесь, в Минске, снимали фильм «Капитан Крюк», я занималась хоккеем, и после этого у меня все нормально и с вестибуляркой, и с мелкой моторикой. Сейчас мне любые мячи, яблоки или мандарины дай, я буду ими жонглировать, не останавливаясь! Одна из тренировок была с Фунтиком, то есть с Матвеем, я его называю Свиненышем, а он меня — Обезьяной, но это ласково, на самом деле у нас очень хорошие отношения, мы любим и ценим друг друга…

Ян Цапник играет Фокуса-Мокуса. Фото предоставлено создателями фильма.

Наряды у моей героини будут в стиле Гавроша. У героев-циркачей совсем мало денег, они путешествуют на своем драндулете практически вообще без средств. Бамбина все время голодна, а у нее большие нагрузки и растущий организм, она очень хочет есть. И Ян Цапник (он играет Фокуса-Мокуса. — Ред.) меня все время подкалывает: «Давай Свиненыша зажарим!» Я отшучиваюсь: «Ян! Да нет! Моя героиня не настолько голодная!.." А вообще очень яркий, очень красочный получается фильм, я видела отснятые фрагменты, и там так правильно выставлен свет, что даже без цветокоррекции выглядит невероятно сочно и вкусно.

ОЗАБОЧЕННОСТЬ ПРЕКРАСНОЙ ГОСПОЖОЙ

На роль госпожи Белладонны назначили Нонну Гришаеву, обошедшую несколько довольно именитых конкуренток; в финале, который и снимается на цирковой арене, на ней роскошный, пышный фиолетово-алый наряд.

— Сбылась моя давняя мечта. Я про себя знаю, что я абсолютно «сказочная» артистка, могу играть острохарактерно, как и требуется в этом жанре, да к тому же руковожу детским театром, играю в сказках на сцене! И для меня было загадкой, почему меня не зовут в сказки сниматься. Причем друзья снимают, и не зовут! И вот, наконец, пригласили на невероятно интересную роль. Да, отрицательная героиня, но в любом отрицательном персонаже ты ищешь, за что зацепиться, как его оправдать. И по моей просьбе немножко переделали финал — Белладонна раскаивается и просит у Фунтика прощения. Для меня это очень важно. Ну, должен же быть слом, понимание того, что она неправа. Не совсем же она плохая! А главная черта Белладонны — однозначно, алчность. Она все делает ради того, чтобы заработать как можно больше денег, денег, денег! С помощью ребенка, с помощью обмана — это что-то абсолютно патологическое. Я встречалась с такими людьми в жизни, — как говорится, есть откуда черпать вдохновение!

Нонна Гришаева в роли коварной госпожи Беладонны. Фото предоставлено создателями фильма.

В мультике и на иллюстрациях в книгах Белладонна была старой и довольно страшной. В фильме же будет красивой и стройной, и Гришаевой это нравится: «Мы не следуем слепо за тем, что когда-то было придумано. У нас будет предыстория: она когда-то сама была цирковой артисткой, гимнасткой. Конечно, у прежней Белладонны заподозрить такое прошлое невозможно». Журналистки, разумеется, спрашивают Нонну, что она делает для того, чтобы так замечательно выглядеть, и она отвечает: «Я каждый день начинаю с дыхательной гимнастики по Стрельниковой, потом йога, потом балетный станок. Плюс у меня дома целый тренажерный зал, где я занимаюсь, — в частности, на тренажере Бубновского. А что касается лица, у меня очень хороший косметолог! И еще надо спать побольше. И ездить отдыхать. Море, морской воздух и солнце для меня всю жизнь как батарейка, зарядное устройство».

Максим Лагашкин и Нонна Гришаева. Фото предоставлено создателями фильма.

Весь день на арене рядом с Гришаевой — Максим Лагашкин в роскошном мундире. Как и все, он в восторге от Матвея: «Он еще на читке сценария накидал кучу идей, придумывал разное, буквально не закрывая рта, пока мы все молчали. Даже указывал сценаристам на какие-то мелкие несостыковки в сценарии, они исправляли на ходу. Поразительно четкое для его возраста логическое мышление». А про своего героя, начальника полиции Фокстрота, он говорит:

— Я думаю, его главная черта — озабоченность на сексуальной почве по поводу Белладонны! Ему нужны уже не его миллионы, а она сама, он влюблен очень сильно и искренне. Подождите, мы же снимаем кино 6+… (Улыбается). Но я вам скажу, что детское кино нужно снимать, как для взрослых. И у персонажей должны быть человеческие, настоящие, узнаваемые отношения. Дети, которые растут в здоровых, хороших семьях, все равно все чувствуют, подспудно, подсознательно, пусть даже чего-то не понимают. Если мы будем сейчас кривляться, вымучивать придуманных персонажиков — ах, у нас же детское кино, поэтому мы все тут мультяшки, — получится полная чушь. И детям, кстати, это тоже не понравится. К тому же дети ходят в кино вместе с родителями — мы снимаем семейное кино. И взрослым должно быть тоже интересно!

Валентина Ляпина и Юрий Гальцев. Фото предоставлено создателями фильма.

В фильме также снимаются Валентина Ляпина, Роман Курцын, Юрий Гальцев, Илья Куруч, Алексей Шальнов, Дмитрий Колчин. В широкий прокат «Фунтик» выйдет в 2027 году.

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