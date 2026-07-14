44-летняя звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова не обсуждает с посторонними семейную трагедию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

44-летняя звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова этим летом «ушла» от ответа на наш вопрос об ее родном брате Леониде, который сейчас находится в американской тюрьме по обвинению в двойном убийстве. Актриса не обсуждает с посторонними семейную трагедию. Единственный комментарий Волкова дала в начале этой страшной истории: «Я и моя семья находимся в шоке. Мы не сомневаемся в невиновности Лени. Я люблю и не отрекаюсь от своего брата». Как нам удалось узнать, семья Леонида Волкова — родители и сестра Екатерина помогают ему финансово, оплачивают адвоката.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С БРАТОМ ЕКАТЕРИНЫ ВОЛКОВОЙ

40-летний Леонид Волков в американской тюрьме находится с апреля 2023 года. Известно, что мужчину обвиняют в умышленном убийстве двух человек — в США это квалифицируется как убийство первой степени (это самая тяжкая квалификация убийства в американской системе права из-за наличия заранее обдуманного умысла). Но как нам удалось узнать из переписки в соцсетях с экс-знакомыми Леонида, ему также предъявлены обвинения еще по двум статьям — о мошенничестве с банковскими картами (убитых) и незаконном проникновении в их жилище. Также давние знакомые мужчины рассказали, что у него есть хороший адвокат — его помогают в том числе оплачивать сестра и родители Леонида.

Екатерина Волкова с братом Леонидом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Известно, что в США за такое преступление Волкову грозит пожизненное заключение. Однако некоторые СМИ поспешили сообщить — без права на условно-досрочное освобождение. Это не так, чаще всего право на условно-досрочное освобождение сохраняется, пожизненное заключение без возможности на досрочное освобождение назначают при определенных обстоятельствах, например, если это преступление в отношении сотрудника полиции. В Америке суд присяжных обязателен по делам об убийстве первой степени. Знакомые мужчины сообщают, что рассмотрение его дела судом присяжных должно начаться в конце этого года.

Как москвич Волков оказался в США? Почему он жил в городке Медфорд, что неподалеку от Бостона? Леонид Волков из семьи дипломата, поэтому в детстве с сестрой и родителями жил в Финляндии, потом семья перебралась в Москву, где жили и учились Леонид и его старшая сестра Екатерина. У Леонида Волкова два высших образования — диплом по специальности «финансы и кредит» в Академии бюджета и казначейства Министерства финансов России, а затем он отучился во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте. Мужчина в Москве работал художественным руководителем в рекламном агентстве, у него было хобби — фотография. По работе был знаком с моделями. Одна из моделей стала его женой — в 2011 году Волков зарегистрировал брак с Анастасией Плетневой, которая младше его на 6 лет. 12 лет назад в семье родился сын Александр, 10 лет назад дочь Валерия. Их крестной мамой стала актриса Екатерина Волкова. Семья Леонида Волкова много путешествовала по России. А в 2020-м году жена уговорила Леонида Волкова отправится жить в США — как проходил этот переезд неизвестно, чем они зарабатывали там не жизнь — тайна, у Плетневой в блоге стояла «шапка» — «гид по Америке».

40-летний Леонид Волков в здании суда в Америке.

Трагедия произошла в марте 2023 года. По версии следствия события развивались следующим образом. Леонид Волков задолжал оплату аренды квартиры за несколько месяцев. Поручителем по договору аренды был его приятель Кирилл Щукин, который денег не дал, и семью Волкова выставили на улицу. Кирилл Щукин родом из Беларуси, в США работал в крупной компании, которая специализируется на кибербезопасности. Щукин арендовал свое жилье с приятелем фотографом и блогером Павлом Векшиным, родом из Питера. Коллеги и знакомые Щукина и Векшина после их исчезновения обратились в полицию. Тела пропавших мужчин нашли в апреле 2023 года на складе в контейнерах для хранения резины. Они были убиты — Векшину нанесли множество ножевых ранений, тело Щукино было расчленено. По версии окружной прокуратуры Леонид Волков арендовал грузовик для перевозки вещей с квартиры и позвал помочь Щукина, камеры видеонаблюдения зафиксировали как тот сел в автомобиль, больше его не видели живым. Следствие считает, что Волков убил обоих мужчин, затем несколько дней приходил к ним в квартиру, выносил вещи, пользовался кредитными картами погибших — совершал покупки, в том числе электронику и технику. Вычислили Волкова по этим кредиткам, по камерам наблюдения. Говорят, что улики нашли и на складе, где обнаружили тела жертв. Полицейские патрулировали район на гражданских машинах, чтобы найти и арестовать Волкова. Мужчина вину не признал, его адвокат настаивает, что часть улик носят косвенный характер, в деле много темных пятен.

Пара воспитывает двоих детей - девятилетнего Сашу и семилетнюю Валерию Фото: соцсети.

Жена Волкова с детьми по-прежнему живет в США. Женщина никаких комментариев не дает. Актриса Екатерина Волкова и ее родители общаются с крестниками и внуками исключительно по видеосвязи. Какое решение вынесет суд присяжных по этому уголовному делу станет известно уже в 2027 году.

Знакомые мужчины в России, также как и родные, не верят, что он мог совершить такое преступление. Как рассказывала ранее нашему сайту одногруппница Волкова: «Леня добрый, безотказный. Мне даже кажется, некоторые иногда чрезмерно это использовали. У него просто отсутствует ген агрессивности».

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