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Звезды14 июля 2026 12:24

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов рассказал, почему не пойдет по пути Анны Пересильд: «Это тропа не туда»

KP.RU: Владимир Селиванов признался, что мечтает устроить сюрприз в родной школе
Кирилл МИШИН
По словам Владимира, после того как звезды начали все чаще появляться на свадьбах поклонников, его буквально засыпали подобными приглашениями

По словам Владимира, после того как звезды начали все чаще появляться на свадьбах поклонников, его буквально засыпали подобными приглашениями

Фото: Личный архив.

В последнее время российские знаменитости все чаще устраивают неожиданные встречи с поклонниками и пробуют новые творческие направления. В разговоре с KP.RU актер и певец, звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов, а также его жена, блогер Александра Селиванова, рассказали, готовы ли удивлять поклонников, почему не собираются становиться диджеями, какой транспорт любят больше всего, и ответили на высказывания Прохора Шаляпина и Анастасии Волочковой.

По словам Владимира, после того как звезды начали все чаще появляться на свадьбах поклонников, его буквально засыпали подобными приглашениями. Пока реализовать такую идею не получается из-за плотного графика, однако одну давнюю мечту он намерен исполнить.

«После этого тренда мой директ во всех соцсетях был завален приглашениями на свадьбы. Когда-то мы это обязательно провернем. Очень хотел бы заехать в Лысьву, в свою школу и порадовать детишек концертом. По датам мы не совпадаем, технически это очень сложно сделать, но я вернусь в свой любимый город и обязательно устрою такую акцию. Сюрпризы фанатам? Сложно сказать. Я вот честно не помню, но мы постоянно на связи с фанатами, часто вели свадьбы, такое можно обыгрывать», — поделился Селиванов.

Владимир Селиванов

Владимир Селиванов

Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Отвечая на вопрос о новом увлечении коллег, актеров Анны Пересильд и Славы Копейкина, Владимир дал понять, что подобных планов у него нет. Причина оказалась не только в плотном расписании.

«Карьеру диджея не думал начинать. У меня большая занятость: кино, блогерство, музыка. Мой директор — диджей, и он мне всегда говорит, что это тропа не туда», — отметил актер.

При этом Александра рассказала, что даже училась диджейскому делу, однако это ни к чему не привело.

«Я сама четыре года назад училась на диджея, но так и не получилось попрактиковаться в этом деле. Начать карьеру я точно не думала, потому что ночная работа не для меня. Для меня важно рано просыпаться, рано ложиться. И режим катастрофически важен. А ночная работа — это всегда ущерб здоровью», — объяснила она.

Во время разговора зашла речь и о транспорте. Поводом стали недавние заявления Прохора Шаляпина, который сначала критиковал электросамокаты, а затем пожаловался на мотоциклистов. «Я бы не сказал, что меня раздражает какой-то вид транспорта. Главное, чтобы соблюдали ПДД на дороге. Я обожаю моноколесо, постоянно на нем катаюсь», — рассказал артист.

Владимир Селиванов и Александра Селиванова

Владимир Селиванов и Александра Селиванова

Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

У Александры же отношение к электросамокатам изменилось после несчастного случая с мамой. Сейчас семья предпочитает велосипедные прогулки.

«Я люблю кататься на велосипеде. Сажаю Кирюшку в кресло. Старшие детки едут на своих велосипедах, Вова — на моноколесе. И мы вместе устраиваем такое путешествие. В основном по поселку, уезжаем в лес. И такой вид транспорта, как велосипед, мы очень любим. С электросамокатами у меня есть неприятная история. Мама моя с него однажды упала. У нее был открытый перелом носа. И после этого на электросамокат мы не становимся», — призналась блогер.

Кроме того, Владимир прокомментировал слова Анастасии Волочковой, ранее раскритиковавшей любителей дорогих сумок. Сам он признался, что спокойно относится к подобным аксессуарам, но с удовольствием покупает их супруге.

«Я не по элитным сумкам, но, конечно, у меня есть брендовые рюкзаки и сумочки, которыми я пользуюсь. Я люблю дарить дорогие сумочки своей любимой жене», — сказал Селиванов.

Александра, напротив, призналась, что именно эти аксессуары остаются ее главной модной слабостью.

«Вот что я действительно люблю — это красивые сумки. Да, наверное, единственная такая вещь в моем гардеробе, которой мне хотелось бы, чтобы было много. Я очень люблю бренд Miu Miu, у них потрясающие просто сумочки, они все есть в моих хотелках. Действительно дорогие аксессуары — это обувь и сумки, потому что именно они всегда добавляют изюминку в образ», — поделилась она.

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