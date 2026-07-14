Пусть Макрон с Фридрихом из своих пенсий выплачивают Фото: REUTERS.

Вы, наверное, думали, что выражение – «кому я должен, всем прощаю» - это некая шутка, призванная скрыть несостоятельность должника. Ну, у нормальных людей так, наверное, дело и обстоит. А вот на Украине это выражение, судя по всему, образ жизни и способ действий. Помнится, нынешний «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, в бытность свою комиком, со сцены рассказывал о новой экономической модели Украины, которая сводилась к формуле: «берем деньги взаймы – не отдаем – берем снова взаймы». Все долго и много смеялись с этой репризы, а оказалось, что сие высказывание – самая что ни на есть правда жизни.

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук решил претворить эту формулу в жизнь.

- После войны мы должны попросить всех партнеров простить нам все финансовые долги и начать с чистого листа, - заявил этот украинский парламентарий и добавил, что Международному валютному фонду (МВФ) нужно снижать для Киева кредитную ставку и не требовать от Украины возвращения уже выданных денег.

Лихо придумано, спору нет. Наверное, этого депутата от Украины пора выдвигать в качестве кандидата на Нобелевскую премию по экономике. Не объявить дефолт, не реструктурировать долги, а просто простить. Может быть, еще и понять перед этим. И, что самое главное во всей этой белиберде, – так после всего еще и «начать с чистого листа». То есть выдавать деньги по новой. Правда, не очень понятно, зачем тогда МВФ снижать процентную ставку по кредитам. Если денег все равно не отдадут. Или это, опять же, речь про новые кредитные программы. Ведь после войны Киеву понадобится денег чуть ли не больше, чем на нее. Если, конечно, Украина еще останется существовать.

Непритязательно и без затей объявить, что Киев никаких кредитов отдавать не собирается. Не стоит думать, что депутат Камельчук понес эту отсебятину сам по себе. Это такое прощупывание почвы, если сейчас не зайдет и не получится, то пойдут с другой стороны. Помните все того же Зеленского, который со сцены КВН просил Владимира Путина?

- Владимир Владимирович, заберите меня отсюда. Ну, хоть за долги!

Наверное, надо было брать. Долги-то все равно не отдали, а так сейчас хлопот было бы меньше. Даже если бы кормить его до конца жизни за казенный счет. Но кто знал, кто же знал?

Только американский президент Дональд Трамп вовремя почуял, откуда ветер дует. Все тут на него накинулись, мол, творит старый непонятно что. А он сразу сказал про Украину: за деньги – да. А без денег – шиш. И гребет их лопатой. Вот, кстати, интересно было бы посмотреть на реакцию Трампа, когда ему скажут, что Украина прощает всем, кому должна. Трамп вон и за Ормузский пролив потребовал за крышу 20% от стоимости грузов, проходящих по проливу Вашингтону отстегивать (солнцевские, и то меньше себе забирали), и все расходы на войну с Ираном возместить. Хотя его туда никто не звал. И хорошо, что еще за Ирак не потребовал компенсацию, пусть это и до него было. Интересно было бы посмотреть, как Зеленский ему сообщит, что денег не отдаст. Но Дональд плавал, Дональд знает. А вот все остальные – лохи педальные.

Было бы интересно посмотреть на реакцию Трампа, когда ему скажут, что Украина прощает всем, кому должна Фото: REUTERS.

А остальные союзнички бандеровцев в Европах делятся, чем могут, последнюю рубашку снимают со своих граждан Зеленскому на тулупчик с виллами и жонке евойной на норковую шубейку. Что говорите, не норковую, она слишком дешевая? Из выхухоли или шиншиллы? Ну, значит, выхухоли евойной Ленке на шубку из шиншиллы. Нет, чтобы обоих на вилы, а не на виллу.

Что с уже выданными деньгами европейцы могут попрощаться – дело-то уже давно решенное. И мы, кстати, предупреждали, что так оно и будет. Еще как только все начиналось. Но ведь Украина начнет с удвоенной силой тянуть с европейцев бабло на восстановление. И все под тем же девизом: «Бабло побеждает зло».

В такой ситуации, чтобы уж совсем не остаться европейцам без порток самим, есть у них только один выход: не будет Украины – не станет проблем. Или, на худой конец, оставить какой-нибудь огрызок из четырех областей на западе страны, не затронутых конфликтом, назвать его Украиной. Чтобы новые деньги не давать, ведь все равно пропадут. А старые долги придется списать. Или пусть Эмик Макрон с Фридрихом и Урсулой из своих пенсий выплачивают.

Можно напрямую – Трампу. Этот все равно все заберет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский хочет сохранить за собой коррупционный контроль: зачем главарь киевского режима сменил правительство

Войска НАТО на Украине и «Купол» от российских ракет: что пообещала Зеленскому «инвалидная» коалиция в Париже

У Зеленского появился шанс еще раз сыграть в «Наполеона»: «Просроченный» будет попрошайничать в Париже