Россияне назвали зарплату, которая делает человека богатым

В России считают богатыми людей с доходом от 393 000 рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Счастье, как известно, не в деньгах, а в их количестве. Но каким должно быть это количество, чтобы можно было считать человека по-настоящему богатым? Примерно с таким вопросом обратились к россиянам социологи из Всероссийского центра изучения общественного мнения. Собрали все ответы и вывели среднюю цифру: 393 330 рублей в расчете на одного человека в месяц.

Понятно, что это очень усредненная сумма. Например, жителям Москвы и Питера для богатства нужно 547 113 рублей в месяц — и ни копейкой меньше! А сельскому богатею хватит и 294 554 рублей. Есть и «возрастной разрыв»: старшим миллениалам (35 — 44 года) подавай 464 тысячи, а поколение оттепели (79 лет и старше) согласно на 277 тысяч.

— То, что молодежь хочет большего, не надо трактовать как «меркантильность». Это норма, когда молодежь рассматривает себя как субъект возможностей и демонстрирует свой интерес к разным вариантам самореализации. Было бы хуже, если бы она этого не делала, — комментирует председатель Научного Совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов.

Что еще интересно: россияне не очень-то верят, что им хоть когда-нибудь удастся стать богатыми. Лишь 4% из нас считают себя состоятельными людьми, еще 21% полагают, что им по силам стать богатыми. Остальные не столь амбициозны в этом плане.

Богатство — это не просто высокий доход. Это переход в другой социальный режим: с другими правилами, стилем жизни, моральными принципами, ограничениями и рисками. Это на самом деле другая жизненная программа, все плюсы и минусы перехода к которой здравомыслящий человек будет тщательно взвешивать, — объясняет Степан Львов. — И это не говоря уже о том, что разбогатеть по-настоящему обычному человеку всегда непросто. Поэтому богатство и не становится массовой мечтой — оно находится далеко не в центре российской модели жизненного успеха. Для большинства желательна не максимизация дохода как такового, а предсказуемость, устойчивость, защищенность жизни, контроль над повседневностью. Люди хотят не столько взлететь вверх по лестнице достатка, став богаче окружающих, сколько перестать полностью зависеть от сугубо материальных обстоятельств.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Хотели бы вы стать богатым человеком?

Уже добился(лась) этого 4%

Пока не добился(лась), но считаю, что мне это по силам 21%

Хотелось бы, но вряд ли смогу добиться этого 30%

В моих жизненных планах этого не было 40%

Затрудняюсь ответить 5%

Какой доход на одного человека в месяц нужно иметь, чтобы считать человека богатым?

Категория Размер дохода, руб.

Все опрошенные 393 330

Мужчины 413 899

Женщины 374 205

Жители Москвы и Санкт-Петербурга 547 113

Жители городов - миллионников 420 711

Жители села 294 554

Поколение цифры (2001 год рождения и позднее) 310 859

Младшие миллениалы (1992–2000) 444 614

Старшие миллениалы (1982–1991) 464 044

Реформенное поколение (1968–1981) 428 732

Поколение застоя (1948–1967) 316 390

Поколение оттепели (до 1947) 277 040

По данным ВЦИОМ. Опрошено 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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