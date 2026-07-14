«Запад не понимает, кто такие русские и что будет, если на нас давить»: Мирошник прокомментировал реакцию Европы на действия Киева

Разрушенное задние Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Накануне беспилотник ВСУ атаковал рынок на Базарной площади в Старобельске в ЛНР. Получившая тяжелые ранения 34-летняя местная жительница умерла в больнице. Днем ранее другой дрон ВСУ атаковал автобус Стаханов-Москва. Две пассажирки были ранены. А в конце мая в Старобельске украинские дроны убили более 20 детей в общежитии педагогического колледжа.

Почему уничтожение Киевом женщин и детей на этих территориях у «международного сообщества» не вызывает протеста?

KP.RU спросил об этом посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

ЗАПАД НЕ ВОЗМУТИЛСЯ

- Теракт в Старобельске не вызвал возмущения на Западе - казалось, они не порицали Киев, а, скорее, наоборот...

- Ощущение правильное. Если анализировать тексты заявлений, реакцию, либо отсутствие реакции, то это сигналы, которые демонстрируют: это наш выкормыш, он резвится, как хочет, ну, подумаешь, заступили за те правила, которые написаны для остального человечества, - сказал Мирошник KP.RU.

- Писали, что в Европе, в ООН сомневались, что в общежитии в Старобельске спали дети, а в автобусах в Крым и обратно ехали мирные отпускники - они предполагали, что Киев бьет лишь по военным целям?

- Ни в чем они не сомневались. Они отдают себе отчет в том, куда прилетает. Многократно это подтверждали в коридорных беседах, в намеках. Они максимально создают Киеву условия безнаказанности за совершаемые преступления.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

ТЯЖКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ

- Россия представляла конкретные документы, в том числе в Совбезе ООН, о том, что от ударов ВСУ гибли женщины и дети?

- Я был вместе с группой экспертов Международного Красного Креста в Старобельске. Мы ходили по разрушенному общежитию. Встречались со свидетелями. Видели родителей всех в черном. Стена плача по сей день в центре Старобельска. Там стоят фотографии детей - 21 ребенок, девчонки и мальчишки, которые собирались быть педагогами, воспитателями.

- Но Киев утверждал, что там был военный объект?

- Это чушь. Это просто студенческий городок. И туда бросали волнами тяжелые дроны.

КАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?

- Мы доказательства предъявили в международные организации - есть реакция?

- От Красного Креста нет смысла требовать реакции. Они не могут заявлять политическую позицию. Они обязаны подготовить доклад, и этот доклад будет направлен на украинскую сторону и в Женеву. Доклад не публикуется.

- Но они видели, что Киев убил детей?

- В кулуарном общении мы понимали, что люди приняли материал. Видели доказательства. Вопросов по тому, что произошло, не возникало. Мы передали большой объем материалов в ООН. В том числе, Верховному комиссару по правам человека Фолькеру Тюрку. В ответ на запрос от нашего омбудсмена Яны Лантратовой пришел список вопросов: просим уточнить вот это и это.

МОГУТ ПРОСТО ЗАМЫЛИТЬ

- Историю могут «замылить»?

- Меня впечатлило заявление господина Тюрка на заседании, которое инициировала наша делегация в Совбезе ООН.

- И что его возмутило?

- Не удар по студенческому общежитию - а военный ответ России на удар по общежитию. Он был обеспокоен тем, что это Россия «эскалирует ситуацию». Ну да, убили несколько десятков российских детей. Но как вы могли после этого наносить удары по военным объектам, по объектам ВПК Украины?

- Но так прямо он все же не говорил?

- Так можно трактовать те заявления, которые были сделаны со стороны высокого чиновника ООН. Который должен быть над процессом.

НЕ ПОНИМАЮТ РУССКИХ

- Запад в эйфории от того, что Киев якобы достает почти любые объекты в России?

- Запад зачастую закрывает глаза и допускает использование тех методов, которые, по их мнению, должны раскачать внутреннюю повестку. Которые нас с вами должны напугать. Эти трактовки идут на международных площадках. На саммите НАТО. На европейских сходках. Где говорится, что мы сейчас этими ударами по гражданской инфраструктуре заставим Россию сесть за стол переговоров.

- Не очевидная методика...

- Это глупый подход. Он говорит о том, что они не понимают, кто такие русские, и что будет, если на русских оказывать такого рода давление.

ПРОКСИ НЕ ЖАЛКО

- А для Запада уже не важно, куда прилетает в ответ по Украине - им важнее, куда прилетает в России?

- Запад их украинский прокси не интересует - я не видел ничего, чтобы действительно запад затронуло, чтобы они сильно переживали в связи с наносимыми по Украине ударами.

- Брюсселю Киев совсем не жалко?

- Они прагматично к этому подходят. Россия наносит удары, Запад это подает как удары по гражданским. Вот здесь принципиальная разница подходов.

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