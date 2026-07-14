«Договоренности на Аляске похоронили Европа и Киев»: Лавров сделал громкое заявление

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров в Доме приемов МИД РФ. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с коллегой из Чада Абдулае Сабре Фадулем. После переговоров наш министр сделал несколько громких заявлений по международной повестке.

Сергей Викторович сказал: европейские страны пытаются сорвать договоренности между Россией и США по украинскому урегулированию, после саммита на Аляске Европа и Украина стремятся отвести Вашингтон от достигнутых соглашений.

— Трамп не говорит о том, что договоренностей на Аляске не существует: о том, что их «похоронили», заявили Европа и Киев, — добавил дипломат.

Владимир Путин и Дональд Трамп после встречи в аэропорту Анкориджа, август 2025 г. Фото: REUTERS.

Также министр высказался об атаках на российские суда в Черном и Азовском морях. По его словам, действия киевского режима — хуже, чем пиратство:

— Это уже даже не пиратство. Пираты хотя бы грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям — просто нанести ущерб, запугать. Чистой воды терроризм.

Глава российской дипломатии также обозначил, что Кремль рассчитывает на жесткую публичную реакцию Турции после атак на инфраструктуру газопровода «Голубой поток» и нефтяные танкеры. При этом он подчеркнул: Москва продолжит выполнять все обязательства по поставкам продовольствия африканским государствам, несмотря на возникающие угрозы судоходству.

Значительную часть пресс-конференции Лавров посвятил ситуации вокруг Ирана. По его словам, Москва рассматривает удары США по исламской республике как нарушение ранее заключенного между Вашингтоном и Тегераном меморандума.

Российский министр добавил: подобные действия наносят ущерб гражданской инфраструктуре не только самого Ирана, но и стран Персидского залива, а главное — не приближают урегулирование кризиса.

— Это не ведет к урегулированию, а закрывает ту дверь, которую, казалось, приоткрыл меморандум, — заметил Лавров.

Он признал: пока трудно прогнозировать, удастся ли реализовать возможные будущие соглашения между США и Ираном. В качестве примера глава МИД привел опыт российско-американского саммита на Аляске, после которого достигнутые договоренности так и не были выполнены.

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