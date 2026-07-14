Губернатор Якутии Николаев и президент России Владимир Путин во время встречи. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС.

Глава Республики Саха (Якутии) Айсен Николаев - с политобозревателем «КП» Александром Гамовым.

…- Айсен Сергеевич, здравствуйте! Радио «Комсомольская правда», Гамов, биограф Айсена Николаева.

— Приветствую, Александр, тебя.

— Я посмотрели уже несколько раз — и по телевидению, и в информагентствах — репортажи о вашей встрече с Президентом России. И у меня сразу вопрос — почему Владимир Владимирович с главой Якутии общается чаще, чем с кем бы то ни было из руководителей регионов? Или мне так показалось?

— Я, честно говоря, никогда не считал, как часто Владимир Владимирович встречается с главами других регионов. Но, поверь мне, он знает о каждом регионе очень много, и о настоящем положении дел, и о проблемах, заботах людей.

А то, что — внимание Якутия… Это — если говорить о территории — одна пятая часть России. И, конечно же, глава российского государства получает информацию о жизни, о ситуации в республике от ее руководителя.

И большой интерес у президента, конечно, к Якутии всегда был, есть и, уверен, и дальше будет.

— Боевой отряд воинов — Героев СВО, из Якутии — на виду у всей страны. И президент — Верховный Главнокомандующий не раз это отмечал. С чем это связано?

— В Якутии живут люди, для которых любовь к Родине, верность Родине, верность присяге… Это не просто слова, это то, что реально они несут в своем сердце, в своей душе.

И когда Родина позвала людей на свою защиту, они идут и делают свое дело.

Недаром президент, помнишь, на декабрьской «Прямой линии» говорил о наших воинах, как о тех бойцах, которых, наверное, в мире нет.

Глава Республики Саха (Якутии) Айсен Николаев. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС.

— Да! Помню!

— И при встрече со мной Владимир Владимирович, конечно, очень добрыми словами отзывался о наших воинах. Просил меня особое внимание обратить на тех из них, кто сейчас после тяжелых ранений вернулся домой, и, в общем, на всех наших ребят, помогать их семьям.

Это, на самом деле, для всех нас наш святой долг. И мы обязательно сделаем все, чтобы Победа быстрее пришла к нам. Ну, и главное, чтобы наши ребята живые и здоровые с Победой вернулись домой.

— И вы же одними из первых ввели у себя программу, аналогичную президентской - «Времени героев»…

— Программа у нас работает. Первый выпуск состоялся, сейчас ребята получают назначения. Буквально на днях один из выпускников стал заместителем министра промышленности Якутии.

Поэтому будем работать и дальше, чтобы ребята не только социализировались, но и после соответствующей подготовки уже выходили на передовые позиции управления республикой и ее районами.

— И я помню, в своих интервью и на Радио «Комсомольская правда», и мне лично вы всегда, в общем-то, говорили, что у вас — край охотников, и все ваши воины только с ножами якутскими отправляются на передовую. И мы помним сюжеты конкретные, связанные с этим холодным оружием.

И сегодня вы, насколько мне известно, президенту, Верховному Главнокомандующему подарили якутский нож.

— Да, это так.

Верховному Главнокомандующему подарили якутский нож. Фото: предоставлено КП.

— Что это за нож? И что на нем написано? Потому что в репортажах сегодня этого не было.

— Якутский нож — часть нашей культуры, часть нашей истории. И для всех жителей Якутии он символизирует силу духа, надежность, готовность к бою за справедливость… И — решимость — и трудиться, и защищать свою землю. Поэтому меня воины-якутяне просили — при возможности — сделать такой подарок от имени наших ребят, бойцов СВО президенту. И именно сегодня я передал такой подарок, как символ мужества наших бойцов и огромного уважения к нашему Верховному Главнокомандующему.

— А что написано на лезвии ножа?

— Там простая надпись: «Верховному Главнокомандующему от воинов-якутян». И Владимир Владимирович мне по традиции народной, он ее хорошо знает, монету за этот нож тоже передал.

Для всех жителей Якутии нож символизирует силу духа, надежность, готовность к бою за справедливость, а также решимость — и трудиться, и защищать свою землю. Фото: предоставлено КП.

— А достоинство какое монеты?

— А это, Саша, секрет! Монета от президента бесценна.

— Я понял. И, наверное, завершающий вопрос. Вот Владимир Владимирович с этим якутским ножом, как он, по вашим поверьям, обычаям, — куда должен пойти, как применить, куда и как он его должен прицепить?

— Якутский нож — это как раз нож, который можно использовать в любой ситуации, и в труде каждодневном, и на охоте, и, если понадобится, для защиты своей Родины.

— Спасибо вам, Айсен Сергеевич!

— Спасибо, Александр, тебе.

СПРАВКА KP.RU

Подаренный президенту нож - не просто символ якутского мужества. В 2024 году в сети распространился ролик, на кадрах которого якутский штурмовик Андрей Григорьев во время боя за село Трудовое в ДНР вступает в ножевой бой с солдатом ВСУ. В короткой схватке наш боец побеждает и...благородно дает побежденному противнику «уйти самому».

Кадры стали легендарными, набрав десятки миллионов просмотров. Ефрейтору Андрею Григорьеву дали Золотую Звезду. А нож стал символом русского и якутского духа - бороться до последнего. Еще подвиг породил традицию - теперь всем отличившимся якутянам Айсен Николаев дарит такие особенные якутские ножи. Именно такие, национальные, каким бился тогда, в Трудовом, Герой России.

Именно такой нож и получил в подарок президент...

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